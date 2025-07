Danuta Holecka po raz pierwszy o śmierci syna. „Staram się, jak mogę”

W lipcu 2024 roku polskie media obiegła informacja o śmierci syna Danuty Holeckiej. Wiadomo było, że 31-latek od dłuższego czasu chorował. Julian Dunin-Holecki był jednym z bliźniaków prezenterki. Pracował jako lekarz w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim i tuż przed śmiercią miał obchodzić ze swoją żoną 5-tą rocznicę ślubu.

Przez długi czas Danuta Holecka, teraz prezenterka Telewizji Republika, nie wypowiadała się na temat swojej żałoby. Teraz poruszyła ten temat z Joanną Senyszyn i Markiem Jakubiakiem.

Danuta Holecka o śmierci syna: Staram się, jak mogę

Senyszyn opowiedziała na antenie TV Republika o śmierci swojego męża w lutym tego roku. – Przed kampanią mój mąż ciężko chorował, więc byłam w zupełnie innym świecie, ale potem kandydowanie mi pomogło przetrwać żałobę. Człowiek w żałobie powinien być wśród ludzi, powinien coś robić, dlatego że inaczej to jeszcze gorzej jest sobie z tym poradzić. Ta kampania była terapeutyczna dla mnie. Najgorsze są te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące. A później już mija czas i jest lepiej – przyznała.

W odpowiedzi Danuta Holecka przyznała, że dobrze rozumie, o czym mówi Senyszyn. – Nie zawsze ten czas chce mijać… Wiem ze swojego doświadczenia. Różnie z tym bywa – powiedziała. Senyszyn zareagowała radą. – Bardzo współczuję i serdecznie życzę jak najlepiej, pani redaktor… Trzeba dokonać wyboru: albo się chce żyć, albo nie. A jeżeli chce się żyć, to warto wrócić do takiego życia, jakie się lubi i, jakie się miało – powiedziała.

Holecka powiedziała, że stara się to robić, jednak nic już nie będzie dla niej takie samo. – To jest czasem bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, bo już nic nigdy nie będzie takie samo. Trzeba się starać żyć, cały czas też to robię, ale z różnym skutkiem. Staram się, jak mogę, ale to też dzięki państwu mogę: i gościom i naszym widzom. To pozwala mi przetrwać – podkreśliła dziennikarka.

