Seriale z największą liczbą nominacji do Emmy 2025 – co obejrzeć i gdzie?

15 lipca 2025 roku poznaliśmy pełną listę nominacji do 77. nagród Emmy – ogłoszenie odbyło się podczas wydarzenia w Wolf Theatre w Los Angeles, prowadzonego przez Harvey’a Guilléna i Brendę Song.

W naszym zestawieniu skupiamy się na najlepszych serialach z największą liczbą nominacji, które możesz obejrzeć teraz na najpopularniejszych platformach streamingowych: HBO Max i Netflix ale też Disney+ czy Apple TV+. Przyjrzymy się, które produkcje zdobyły szczególne uznanie zarówno w kategoriach dramatów, komedii, jak i limitowanych seriali.

To zestawienie to świetna okazja, by nadrobić największe hity tego sezonu – zarówno dla tych, którzy śledzą Emmy od lat, jak i dla widzów szukających sprawdzonych tytułów na wieczór. Oto seriale z największą liczbą nominacji do nagród Emmy 2025 – produkcje, które nie tylko podbiły serca krytyków, ale też potwierdzają, że złota era streamingów wciąż trwa.

Emmy 2025: Najwięksi faworyci nominacji z HBO Max, Netflix czy Apple TV+

„Rozdzielenie” (27 nominacji)



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Pingwin” (24 nominacje)



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„Studio” (23 nominacje)



Seth Rogen wciela się w Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy kino zmaga się z utrzymaniem swojej pozycji i znaczenia, Matt oraz jego zespół skłóconych producentów mierzą się z własnymi lękami, próbując jednocześnie okiełznać narcystycznych artystów i bezwzględnych korporacyjnych zwierzchników w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich eleganckie garnitury skrywają wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja obsadowa, spotkanie marketingowe czy gala rozdania nagród może oznaczać spektakularny sukces albo katastrofę kończącą karierę. Matt, który żyje i oddycha kinem, przez całe życie dążył do tej pracy – ale to może go zniszczyć.



„Biały lotos” (23 nominacje)



Satyra społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„The Last of Us” (16 nominacji)



Historia przedstawiona w „The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.



„Andor” (14 nominacji)



„Andor” to osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen serial, który opowiada historię Cassiana Andora – bohatera znanego z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Akcja rozgrywa się kilka lat przed wydarzeniami z filmu, ukazując stopniową przemianę Andora z cynicznego przemytnika w oddanego rebelianta, gotowego poświęcić wszystko w walce z Imperium. Serial przedstawia kulisy rodzącego się ruchu oporu, rzucając nowe światło na moralne wybory, zdrady i poświęcenia, które prowadzą do wielkiej rewolty.



„Hacks” (14 nominacji)



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



„The Pitt” (13 nominacji)



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„The Bear” (13 nominacji)



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



„Dojrzewanie” (13 nominacji)



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i "odpowiedniej osoby dorosłej", Eddiego Millera, występuje Stephen Graham. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” (11 nominacji)



Kronika sprawy braci, którzy w 1996 roku zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców – José i Mary Louise „Kitty” Menendezów. Choć strona oskarżająca twierdziła, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, rodzeństwo utrzymywało – jak zresztą twierdzi po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców. Serial „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” opowiada o sprawie z przeszłości, która zelektryzowała świat, zapoczątkowała fascynację prawdziwą zbrodnią i nieustannie każe zadawać sobie pytanie „kto tak naprawdę jest potworem?”.



„Czarne lustro” (10 nominacji)



Antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon - czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.



„Terapia bez trzymanki” (7 nominacji)



Perypetie młodego psychoterapeuty, który próbuje uporać się z żałobą, problemami wychowawczymi i kłopotami w pracy.



„Ród Smoka” (6 nominacji)



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.



„Prawi Gemstonowie” (6 nominacji)



Syn słynnego telekaznodziei próbuje kontynuować jego dzieło. Grzechy z przeszłości kładą się jednak cieniem na jego działalności.



„Kulawe konie” (5 nominacji)



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Bridgertonowie” (5 nominacji)



Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.



„Pee-Wee we własnej osobie” (5 nominacji)



Paul Reubens opowiada historię swojego życia oraz przedstawia proces tworzenia swojego ukochanego alter ego, Pee-wee Hermana.



„Próba generalna” (4 nominacje)



Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.



„Diuna: Proroctwo” (4 nominacje)



Dwie siostry Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.



„30-metrowa fala” (4 nominacje)



Serial dokumentalny HBO podąża za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po wizycie w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny i pomógł przekształcić małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania.



„Uznany za niewinnego” (4 nominacje)



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„Miłość w spektrum” (4 nominacje)



Szukanie miłości to wyzwanie trudne dla każdego - ale dla autystycznych nastolatków nieprzewidywalny świat randek i romansów jest jeszcze większą zagadką.



„Will & Harper” (4 nominacje)



Kiedy przyjaciel Willa Ferrella decyduje się na coming out jako transpłciowa kobieta, wyruszają razem w drogę, aby spędzić wspólnie czas i ukazać światu prawdziwą Harper.



„Rezydencja” (4 nominacje)



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



„Syreny” (4 nominacje)



Roztrzepana kelnerka, zmartwiona zbyt bliską relacją siostry z jej szefową miliarderką, szuka odpowiedzi w luksusowej posiadłości nad morzem.

Finałowa gala rozdania nagród Emmy odbędzie się 14 września 2025 roku w Peacock Theater w Los Angeles.

