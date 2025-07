Te 4 filmy rozpalają teraz HBO Max. Każdy z nich to sztos

Na HBO Max zrobiło się naprawdę gorąco – cztery filmy, które właśnie podbiły platformę w Polsce, to propozycje z najwyższej półki. Jeśli szukasz seansu z klimatem, głębią i znakomitym aktorstwem, te cztery tytuły to teraz pozycje obowiązkowe. I nic dziwnego, że właśnie o nich mówi się najwięcej. Zobacz, co warto teraz obejrzeć na HBO Max.

Zobacz, co teraz rządzi na HBO Max. Tych tytułów nie przegap

„Bestie”

Vincent (Denis Ménochet) i Olga (Marina Foïs) to spokojna francuska para, która osiedliła się w jednej z galicyjskich wiosek. Wiodą tam niespieszne życie, zajmując się uprawą warzyw oraz renowacją opuszczonych domów. Codzienna sielanka ma jednak też swoje mroczne strony. Zwłaszcza, że relacje pary bohaterów z miejscowymi nie układały się nigdy tak, jak by sobie tego życzyli. Sąsiedzki konflikt z porywczymi braćmi Xanem i Lorenzo wzmaga na sile, gdy para decyduje się podjąć niepopularną w okolicy decyzję. Ku ich zaskoczeniu z pozoru nie aż tak istotna różnica zdań ma dużo większe konsekwencje, niż mogliby się tego spodziewać. Napięcie w wiosce niebezpiecznie narasta, dochodząc do momentu, z którego nie ma już odwrotu.

„Wygon”

Kiedy 29-letnia studentka biologii Rona powraca na Orkady po ponad dziesięciu latach, wspomnienia z dzieciństwa łączą się z ostatnimi latami życia spędzonymi w Londynie. Zabiera nas z powrotem do czasów, kiedy zagubiła się w imprezowej scenie Hackney i zakochała w Dayninie, ale wtedy też stopniowo alkohol przejął kontrolę i Rona straciła wszystko i wszystkich, na których jej zależało. Teraz trzeźwa, ale samotna i z dala od otaczającego ją świata, przebywa z religijną matką i pomaga cierpiącemu na chorobę dwubiegunową ojcu na farmie owiec, gdzie dorastała. Bez żadnych oczekiwań Rona podejmuje pracę dla RSPB, przeprowadzając badanie nieuchwytnego ptaka derkacza, co zmusza ją do odwiedzenia każdej zamieszkałej wyspy Orkadów. Utknęła w spirali wstydu i żalu. Rona próbuje znaleźć stabilność w swojej nowej rutynie, jednocześnie tłumiąc wspomnienia o tym, co spotkało ją w Londynie, ale przeszłość podąża za nią i powoli mistyczna kraina, która ją otacza, zaczyna przejmować jej wewnętrzny świat. W chwili słabości, gdy wszystko wydaje się rozpadać, decyduje się na odizolowanie na małej wyspie Papay. Wraz z wichurami, ciemnościami i przejmująco zimnym morzem odnajduje pocieszenie i radość wśród małej społeczności. Z dnia na dzień Rona zaczyna godzić się ze wszystkimi rzeczami w swoim życiu, które sprawiły, że wyruszyła w podróż ku wyzdrowieniu i w końcu znajduje nadzieję na swoją przyszłość.

„Grzesznicy”

Akcja rozgrywa się w latach 30-tych XX wieku na południu Ameryki. Dwaj bracia bliźniacy Smoke i Stack wracają do rodzinnego miasta, mając nadzieję na nowe, spokojniejsze życie. Za skradzione pieniądze kupują tartak w którym otwierają klub muzyczny z muzyką juke. Ich wielkie nadzieje na nowy początek bardzo szybko zamieniają się w prawdziwy koszmar.

„Wiking”

Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca – księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę.

Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety – i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

