Najwyżej oceniane filmy HBO – wybieramy TOP 20. Znajdziecie je na Max

„Prawo ulicy”, „Gra o Tron”, „Sukcesja”, „Rodzina Soprano” – to tylko niektóre kultowe seriale, wyprodukowane przez HBO. Od lat wytwórnia słynie jednak także z tworzenia mocnych filmów, które przyciągają widzów. Często są to biograficzne dramaty lub filmy kostiumowe z wielkimi gwiazdami, jak Al Pacino, Samuel L. Jackson, Emma Thompson, Kevin Spacey czy Alan Rickman w głównych rolach.

W przeciwieństwie do klasycznych hollywoodzkich blockbusterów, produkcje HBO często balansują na granicy kina artystycznego i popularnego, dostarczając widzom zarówno rozrywkę, jak i refleksję nad współczesnym światem. Wśród filmów HBO znajdziemy zarówno opowieści o wielkich postaciach historycznych, jak i kameralne dramaty psychologiczne, które skupiają się na jednostkach i ich wewnętrznych zmaganiach. Nie brak tu również thrillerów politycznych, dokumentów, a także produkcji opartych na prawdziwych wydarzeniach, które rzucają nowe światło na ważne momenty w historii. Stacja współpracuje też często z wybitnymi reżyserami i scenarzystami, tworząc filmy, które nie tylko zdobywają nagrody, ale również pozostają w pamięci widzów na długie lata.

Jeżeli macie dość długich poszukiwań dobrych kandydatów na wieczorny seans, stworzyliśmy listę 20 najwyżej ocenianych przez widzów produkcji HBO, które znajdziecie w serwisie Max. Kierowaliśmy się przy tym recenzjami widzów w IMDb – największej na świecie internetowej bazie danych na temat filmów i ludzi z nimi związanych. Wśród wyróżnionych tytułów znalazły się zarówno filmy, które zdobyły uznanie krytyków i nagrody filmowe, jak i te, które podbiły serca widzów na całym świecie. Zapoznajcie się z naszym zestawieniem i poszukajcie tytułów idealnych na wolny wieczór.

20 najlepszych filmów w historii HBO, które znajdziesz na Max

20. „Decydujący głos”



Kulisy afery związanej z liczeniem głosów na Florydzie podczas wyborczego pojedynku o fotel prezydenta USA w 2000 roku. Kandydaci do fotela prezydenta USA robili, co mogli, by przekonać do siebie wyborców. Teraz każdy głos jest na wagę złota. George W. Bush i Al Gore z niecierpliwością oczekują na wyniki wyborów. Tymczasem Ameryką wstrząsa skandal związany z liczeniem głosów na Florydzie, gdzie Bush i Gore idą łeb w łeb. Sprawa trafia do sądu, który orzeka ważność wyborów na Florydzie, tym samym ogłaszając zwycięstwo George'a Busha.



19. „Na ścieżce wojennej”



Lata 60. XX w. Po śmierci Johna F. Kennedy'ego prezydentem USA zostaje Lyndon B. Johnson (Michael Gambon). Musi podjąć decyzje dotyczącą dalszego prowadzenia działań wojennych w Wietnamie. Osobiście opowiada się za zakończeniem konfliktu. Podobnego zdania jest również jeden z jego doradców, Clark Clifford (Donald Sutherland) Ich stanowiska nie podziela Robert McNamara (Alec Baldwin), który obawia się osłabienia pozycji USA na arenie międzynarodowej.



18. „Niezłomne”



Historia oparta na faktach, której akcja dzieje się na przełomie XIX i XX wieku. "Iron Jawed Angels" to opowieść o Alice Paul, znanej bojowniczce o prawa kobiet. W 1913 roku wraz z Lucy Burns powołuje komitet ds. obrony praw kobiet. Organizacja przewodzi strajkom głodowym, demonstracjom przed Białym Domem i innym akcjom, które mają zwrócić uwagę opinii publicznej i spowodować m.in. uzyskanie przez płeć żeńską prawa do głosu w wyborach... Pomimo tego iż sufrażystki dopięły swego w 1920 roku (amerykański Kongres uchwalił wtedy 19 Poprawkę do Konstytucji) Paul nie spoczęła w swoich działaniach. Wielokrotnie za swoje "akcje protestacyjne" była osadzana w aresztach. Stała się symbolem feminizmu i legendą jeszcze za życia. Zmarła w 1977 roku.



17. „Sunset Limited”



Losy skromnego, uczynnego i pobożnego mężczyzny po przejściach (Jackson) splatają się na jednej ze stacji metra z historią wykształconego, zasobnego i zgorzkniałego erudyty (Jones), w momencie w którym ten drugi próbuje popełnić samobójstwo. Pierwszemu z nich udaje się udaremnić zamiar drugiego i zaprosić go do siebie do domu, gdzie przez najbliższe godziny będzie starał się odwieść go od ponownej próby realizacji jego planu. Rozpoczyna się zawzięta dyskusja na temat najważniejszych dla nich kwestii - życia, prawdy i Boga.



16. „Do końca”



Rok 1963. Stanami Zjednoczonymi wstrząsa wiadomość o śmierci uwielbianego prezydenta Johna Kennedy’ego. Zgodnie z konstytucją jego obowiązki przejmuje wiceprezydent Lyndon B. Johnson (Bryan Cranston). Pierwszy rok prezydentury Johnsona jest niezwykle trudny – polityk musi scalić społeczeństwo po dramatycznej śmierci poprzednika, poradzić sobie z trudną sytuacją międzynarodową (wojna w Wietnamie) i utrzymać pokój w kraju targanym niepokojami wewnętrznymi, związanymi z walką Afroamerykanów o prawa obywatelskie.



15. „Warm Springs”



Film opowiada prawdziwą, lecz mało znaną historię człowieka, który pokonując własne ograniczenia, został prezydentem. 39-letni Franklin Delano Roosevelt (Kenneth Branagh) zapada na polio i doznaje paraliżu dolnych kończyn. Jest rok 1921 i niewiele wiadomo o tej chorobie. Popularne jest przekonanie, że stanowi ona karę boską i chorych należy odseparować od społeczeństwa. W 1924 roku Roosevelt przenosi się na prowincję rolniczej Georgii, do Warm Springs, w nadziei, że tam odnajdzie cudowne lekarstwo na polio. Podczas gdy jego żona Eleanor (Cynthia Nixon) pomaga mu w pełnieniu publicznych obowiązków, Roosevelt zmaga się z brzemieniem choroby i styka się z ludźmi dotkniętymi nie tylko chorobą, ale i rasizmem, analfabetyzmem czy ubóstwem. W końcu zdaje sobie sprawę, że choć nie może chodzić, może prowadzić naród. W Warm Springs przy pomocy oddanej terapeutki (Kathy Bates), swojej żony oraz głównego asystenta (David Paymer), przyszły prezydent odnajdzie w sobie siłę.



14. „Wzbierająca burza”



Bezapelacyjny zwycięzca Złotych Globów w kategorii filmów telewizyjnych. Fragment biografii Winstona Churchilla z okresu przed objęciem przez niego stanowiska szefa rządu w 1940 roku. Nazistowskie Niemcy rosną w siłę Brytyjczycy szukają dobrego przywódcy, który zdołałby się przeciwstawić tej sile. Lada dzień wybuchnie wojna. Ale realizatorzy skupiają się nie tylko na atmosferze czy pracy Churchilla, pragną pokazać jego problemy w życiu rodzinnym i codziennym.



13. „Zmiana w grze”



USA, lato 2008 roku. John McCain (Ed Harris) zdobywa nominację partii republikańskiej i staje do wyścigu o amerykańską prezydenturę z demokratą Barackiem Obamą. Wyniki sondaży przedwyborczych są jednak dla niego bezlitosne. Ekipa McCaina gorączkowo szuka wyjścia z patowej sytuacji. Jego strateg, Steve Schmidt (Woody Harrelson), wpada wówczas na pomysł, aby zgłosić jako kandydatkę na wiceprezydenta nieznaną nikomu gubernator z Alaski – żywiołową Sarah Palin (Julianne Moore). Liczy, że w ten sposób ociepli wizerunek kandydata konserwatystów i zdobędzie głosy niezdecydowanych wyborców. Niestety, w trakcie kampanii Palin ujawnia zaskakujący brak wiedzy na temat tego, co się dzieje w światowej polityce.



12. „Szare ogrody”



Dwie ekscentryczne krewne Jackie Kennedy żyją ubogo w sypiącym się domu. Media chcą nakręcić o nich dokument.



11. „Maria łaski pełna”



Historia młodej Kolumbijki, Marii Alvarez. Ciężko pracująca dziewczyna z niezamożnej wielopokoleniowej rodziny, marzy o lepszym i barwniejszym życiu niż to, które jest udziałem większości kolumbijskich kobiet. Pewnego dnia pojawia się nieoczekiwana szansa na odmianę losu. Maria poznaje Franklina, który składa jej atrakcyjną, choć ryzykowną propozycję pracy. Miałaby przemycać do Stanów połknięte wcześniej woreczki z kokainą.



10. „Amerykański splendor”



Harvey Pekar pisze komiksy. Inspiracją jego dzieł jest między innymi praca przyjaciela Roberta Crumba. Jego komiksy opowiadają o smutnej monotonii codziennego życia, opartej na jego własnym życiu w Cleveland. Pracuje jako urzędnik, a czas wolny spędza czytając książki i słuchając jazzu. Spotyka się z Joyce Brabner..... Autorzy tego obrazu do filmu włączyli sceny animowane i zdjęcia z prawdziwego życia Harvey'a Pokara.



9. „Podróż powrotna”



Oficer amerykańskiej armii eskortuje zwłoki poległego w Iraku 19-letniego żołnierza do jego rodzinnego Wyoming. Film oparty jest na prawdziwej historii. Bohaterem filmu jest amerykański oficer, Michael Strobl (Kevin Bacon), który bierze udział w misji eskortowania zwłok zabitego w Iraku młodego żołnierza, szeregowca Chance’a Phelpsa. Ciało chłopaka ma zostać przetransportowane z Iraku do jego rodzinnego Wyoming. W czasie długiej podróży Strobl staje się naocznym świadkiem zachowań amerykańskich żołnierzy w stosunku do poległego kompana.



8. „Jack, jakiego nie znacie”



Film stanowi biografię kontrowersyjnego amerykańskiego lekarza, Jacka Kevorkiana, który od lat 80-tych publicznie opowiadał się za prawem do śmierci dla nieuleczalnie chorych pacjentów, będąc osobiście odpowiedzialnym za ponad 130 tzw. "samobójstw wspomaganych". Obraz śledzi wydarzenia prowadzące do pierwszej eutanazji w wykonaniu Kevorkiana (w tej roli Al Pacino) i kampanii w mediach, będącej rezultatem jego sądowych walk w obronie praw pacjentów do umierania.



7. „Ostateczne rozwiązanie”



Zima 1942 r., rezydencja Wannsee pod Berlinem. Szef IV wydziału gestapo - Adolf Eichmann, kieruje ostatnimi przygotowaniami do mającego się tu odbyć tajnego spotkania. Na stołach wykwintne jedzenie, eleganckie trunki, wytworna zastawa. Po kolei zjeżdżają się zaproszeni goście: 14 wysokich rangą oficerów, urzędników i esesmanów III Rzeszy. Jako ostatni przybywa generał SS Reinhard Heydrich - to właśnie ten człowiek przedstawi uczestnikom spotkania najbardziej przerażający plan w dziejach świata - plan całkowitej eksterminacji europejskich Żydów.



6. „Czasem w kwietniu”



Ruanda 1994. Tragiczny obraz konfliktów etnicznych i narodu zdziesiątkowanego przez bratobójczą wojnę. W ciągu 100 dni prawie 800 000 ludzi straciło życie podczas czystki na ludności Tutsi dokonanej przez plemię Hutu. Poruszająca historia dwóch braci, którzy znaleźli się po przeciwnych stronach politycznego konfliktu.



5. „61*”



Dzieje rywalizacji Mickeya Mantle'a (Thomas Jane) i Rogera Marisa (Barry Pepper) - przyjaciół z drużyny New York Yankees. Obaj baseballiści próbują pobić ustanowiony przez Babe'a Rutha w 1927 roku rekord. Legendarny sportowiec wybił piłkę poza boisko 60 razy w sezonie. Latem 1961 cały kraj z zapartym tchem śledzi zmagania pary zawodników starających się poprawić najlepszy dotychczas wynik. Sympatię mediów i kibiców zyskuje raz jeden, raz drugi sportowiec.



4. „Odruch serca”



Opowieść oparta na autobiografii Larry'ego Kramera. Nowy Jork, lata 80. Pisarz i aktywista Ned Weeks (Mark Ruffalo) próbuje zwalczyć stereotyp postrzegania wirusa HIV oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat AIDS. Jego działalność prowadzi do konfliktu z przyjaciółmi i bliskimi.



3. „Dowcip”



Profesor Vivian Bearing (Emma Thompson) to uniwersytecka specjalistka od siedemnastowiecznej poezji, kobieta uparta, pewna siebie. Pewnego dnia dowiaduje się, że ma raka w zaawansowanym stadium, a jedyną nadzieją pozostaje eksperymentalna chemioterapia pewnego wybitnego medyka (Christopher Lloyd). Rozpoczyna się 8 miesięcy terapii, podczas których Vivian będzie musiała w rzeczywistości pogodzić się z faktem, że wkrótce umrze.



2. „W rękach Boga”



Znany kardiolog i jego czarnoskóry współpracownik wykonują pierwszy w historii zabieg u pacjentki z wrodzoną wadą serca.



1. „Temple Grandin”



Biograficzna opowieść o Temple Grandin, kobiecie dotkniętej autyzmem, która pomimo choroby została ekspertem w dziedzinie hodowli bydła.Czytaj też:

