Max zapowiada 20 polskich produkcji i spin-off „Gry o tron”! To zobaczymy w najbliższych miesiącach

Max pracuje obecnie nad 20 produkcjami lokalnymi, które zaprezentuje widzom w ciągu dwóch najbliższych lat. Tylko w 2025 roku na platformie będzie można zobaczyć sześć premier serialowych. Pierwszą z nich jest „Przesmyk” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, który zadebiutował w serwisie 31 stycznia. Produkcja z doborową obsadą (Lena Góra, Bartłomiej Topa, Leszek Lichota, Karol Pocheć, Andrzej Konopka, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Jan Englert, Ewelina Starejki, Lidia Sadowa, Antek Sztaba) od razu podbiła serca użytkowników nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Z kolei już w marcu w serwisie premierowe odcinki trzymającego w napięciu thrillera psychologicznego „Porządny człowiek”. W roli tytułowej zobaczymy Krzysztofa Czeczota, któremu partnerować będą, m.in.: Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz. Wielowarstwowa produkcja opowiada historię wysokiej klasy kardiochirurga, przykładnego męża i ojca, którego pozornie idealne życie zaczyna się rozpadać przez jedną nieprzemyślaną decyzję.

W ciągu roku na platformie zadebiutuje także 2. sezon serialu „Pati” z Aleksandrą Adamską w roli głównej, który pokaże jak potoczyło się życie kultowej bohaterki po odsiadce w więzieniu. Zmagając się z konsekwencjami swojej przeszłości, Pati stara się znaleźć nowe miejsce w świecie, który niełatwo daje drugą szansę.

W 2025 roku użytkownicy będą mogli śledzić losy wpływowej rodziny z Półwyspu Helskiego w poruszającym dramacie kryminalnym z Magdaleną Popławską, Grzegorzem Damięckim, Jackiem Komanem i Bartoszem Gelnerem. Serial „Scheda” (znany wcześniej pod tytułem roboczym „Miasto Mrozów”) to mroczny dramat o skomplikowanych więzach krwi, w którym walka o spadek po zmarłym ojcu powoduje ujawnienie licznych rodzinnych sekretów i konfliktów.

Obecnie trwają zdjęcia do kolejnych trzech produkcji serialowych. Część z nich będzie można zobaczyć na platformie jeszcze w tym roku.

Właśnie rozpoczynają się zdjęcia do serialu, którego scenariusz jest inspirowany prawdziwą historią Sebastiana Kellera, autora książki „Niebo. Pięć lat w sekcie”, który przeżył w sekcie pięć lat. W jednych z głównych ról pojawią się – Stanisław Linowski i Tomasz Kot. Produkcja przeniesie widzów do początku lat 90-tych, kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów. Nowy dramat obyczajowy Max Original pokaże, jak wiele możemy poświęcić, łącznie z własną wolnością, aby poczuć się akceptowanym i pozornie zrozumianym.

Max stawia także na dokumenty. Po sukcesie „Króla Zanzibaru” czy „Łowców skór” serwis pracuje nad kolejnymi propozycjami z tego obszaru. Niedawno zakończyły się zdjęcia do „33 zdjęć z getta”. Nowa produkcja Max Original przedstawia kulisy pewnego zdumiewającego odkrycia. W grudniu 2022 roku Maciej Grzywaczewski odnajduje 33 stare negatywy zdjęć wykonanych przez swojego ojca. To obrazy dokumentujące wydarzenia, które rozegrały się wewnątrz murów getta w kwietniu 1943 roku. Jak to możliwe, że do tej pory Maciej nie miał pojęcia o istnieniu tych materiałów? Serial jest zapisem wydarzeń, które pozwalają dotrzeć do prawdy o rodzinnej historii, która do tej pory pozostawała tajemnicą. To emocjonalna podróż odsłaniająca nieznane wydarzenia z życia tak bliskich sobie osób i jednocześnie kulisy sensacyjnego odkrycia historycznego.

Na Max trafi nowy spin-off „Gry o tron”. Co jeszcze obejrzymy w 2025 roku?

Max szykuje też dobre nowości w ranach oferty zagranicznej. 17 lutego w serwisie zadebiutował 3. sezon serialu „Biały Lotos”, który składa się z 8 odcinków i zabiera widzów w podróż do luksusowego kurortu w Tajlandii. Akcja nowych odcinków satyry społecznej rozgrywa się w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawia wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni jednego tygodnia. Wśród obsady min. Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Carrie Coon, Jason Isaacs, Parker Posey, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger czy Aimee Lou Wood.

Kwiecień będzie należał do dwóch mocnych zagranicznych pozycji serialowych. 14 kwietnia z 2. sezonem powróci uznany przez krytyków i widzów „The Last of Us”. Akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu serialu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą. W obsadzie drugiego sezonu zobaczymy ponownie Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey w roli Elli, Gabriela Lunę jako Tommy’ego i Rutinę Wesley jako Marię. W serialu „The Last of Us” zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tat Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Isaac. Gościnnie w serialu pojawi się także Catherine O’Hara.

W tym samym miesiącu widzowie będą mogli zobaczyć długo oczekiwany finałowy sezon serialu „Opowieść podręcznej”. W dniu premiery w serwisie będą dostępne trzy pierwsze odcinki nowego sezonu, a kolejne będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału w maju. Wśród obsady ponownie zobaczymy: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradleya Whitforda, Maxa Minghellę, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samirę Wiley, Madeline Brewer, Amandę Brugel, Sama Jaegera, Ever Carradine oraz Josha Charlesa.

W tym roku zobaczymy także kolejne perypetie Carrie Bradshaw i jej przyjaciółek w 3. sezonie „I tak po prostu”. Do serwisu z kolejnymi sezonami wrócą także kultowe i wielokrotnie nagradzane „Hacks” i „Pozłacany wiek”.

Nie lada gratka będzie czekała także na fanów Stephena Kinga. „To: Witajcie w Derry” to nowa dziewięcioodcinkowa produkcja HBO Original stworzona przez Andy’ego i Barbarę Muschiettich („To”, „To: Rozdział 2”) oraz Jasona Fuchsa („To: Rozdział 2”, „Wonder Woman”, „Argylle”).

Wśród propozycji serwisu Max na 2025 roku znajduje się także spin-off „Gry o tron” – „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa.

