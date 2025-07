2 nowości na Netflix, 3 perełki na HBO Max. Przegląd najlepszych tytułów na dziś

Zastanawiasz się, co dziś obejrzeć? Jeśli masz ochotę na coś świeżego, ale też nie boisz się sięgnąć po mniej oczywiste perełki, dobrze trafiłeś. W piątek 11 lipca na Netfliksie pojawiły się dwie nowości, które mogą cię zaskoczyć – lekkie, rozrywkowe, ale z nutą emocji. Z kolei HBO Max zaserwował aż trzy produkcje, które zdecydowanie zasługują na uwagę – klimatyczne, poruszające i z mocnymi rolami. Sprawdź, co warto dziś włączyć – lista poniżej.

Dzisiejsze nowości na streamingach. Co świeżego na Netflix i HBO Max?

„Madea i ślub na Bahamach” (Netflix)

Brian i jego była żona Debrah są zszokowani, gdy dowiadują się, że ich córka Tiffany zaręczyła się z raperem, którego poznała na jachcie — a ślub jest za dwa tygodnie. Madea i jej ekipa udają się na Bahamy, po drodze siejąc chaos i świetnie się bawiąc.

„Partnerzy mimo woli” (Netflix)

Ramon (Jandino Asporaat) to pracowity śledczy, któremu bardzo zależy na bezpieczeństwie jego osiedla w Rotterdamie. Pewnego dnia do jego zespołu tymczasowo włączony zostaje Jack (Werner Kolf), lekkomyślny były detektyw, dla którego ten przydział to kara za popełniony błąd. Podczas wymuszonej współpracy ci bardzo różni mężczyźni odkrywają w końcu, że łączy ich więcej, niż im się wydawało, w tym utrata bliskiej osoby w wyniku morderstwa. Ramon i Jack stają się doskonałymi partnerami, którzy gotowi są zrobić wiele, aby wsadzić zbrodniarzy za kraty. Przy okazji odkrywają zaskakujące tajemnice i coraz mocniej zbliżają się do prawdy.

„Wiking” (Max)

Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca – księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę.

Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety – i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

„The Outrun” (Max)

Kiedy 29-letnia studentka biologii Rona powraca na Orkady po ponad dziesięciu latach, wspomnienia z dzieciństwa łączą się z ostatnimi latami życia spędzonymi w Londynie. Zabiera nas z powrotem do czasów, kiedy zagubiła się w imprezowej scenie Hackney i zakochała w Dayninie, ale wtedy też stopniowo alkohol przejął kontrolę i Rona straciła wszystko i wszystkich, na których jej zależało. Teraz trzeźwa, ale samotna i z dala od otaczającego ją świata, przebywa z religijną matką i pomaga cierpiącemu na chorobę dwubiegunową ojcu na farmie owiec, gdzie dorastała. Bez żadnych oczekiwań Rona podejmuje pracę dla RSPB, przeprowadzając badanie nieuchwytnego ptaka derkacza, co zmusza ją do odwiedzenia każdej zamieszkałej wyspy Orkadów.

„Malu” (Max)

Malu, bezrobotna, kapryśna aktorka mieszkająca z konserwatywną matką w niepewnych warunkach w faweli Rio, próbuje naprawić relację z dorosłą córką, żyjąc wspomnieniami dawnej sławy.

Czytaj też:

Ulubieniec z „Gry o tron” w nowym epickim serialu. Muzykę skomponował sam Hans ZimmerCzytaj też:

6 świetnych nowości od dziś na Netflix! W tym serial od twórczyni „Dziewczyn” i wciągający thriller