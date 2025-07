Polski serial jak „Ród smoka” i „The Last of Us”. HBO Max chwali się wynikami!

Kolejny sezon „Pati” zadebiutował na platformie HBO Max pod koniec czerwca. Tym razem oglądamy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.

Okazuje się, że 2. sezon „Pati” to najlepszy start kontynuacji lokalnej produkcji w historii serwisu. Już po dwóch odcinkach serial znalazł się wśród trzech najchętniej oglądanych drugich sezonów tuż obok takich produkcji jak „Ród smoka” czy „The Last of Us”. Już dziś na platformie można obejrzeć kolejny premierowy odcinek serii.

Kolejny odcinek polskiego kryminału już na HBO Max. Nie będzie lekko

Nieprzytomna Pati trafia do szpitala. Jej życie jest zagrożone. Mariola przyznaje przed kuratorką, że Pati ma kosę z Sylwią.

Narkotyki najczęściej oznaczają problemy, dlatego Krystian decyduje się na natychmiastowy powrót do Polski. W ramach rozliczenia Alma przekazuje mu przyczepę gastronomiczną, która kiedyś należała do jej syna. W drodze do Polski Krystian jest wprost torpedowany telefonami od Ediego, który żąda zwrotu towaru.

Tymczasem Alina prosi Mariolę o spakowanie rzeczy Pati. Po wyjściu ze szpitala nie będzie już mogła z nimi mieszkać. Spełniając prośbę Aliny, Mariola znajduje jej telefon.

Alina ponownie pozwoliła sobie na samowolkę i poinformowała Natalkę o wypadku siostry. W konsekwencji Natalka przylatuje do Polski. Jak zareaguje Pati?

2. sezon „Pati” liczył będzie w sumie sześć odcinków. Kolejne premierowe odcinki będą udostępniane w każdy piątek. W serwisie dostępny jest także pierwszy sezon produkcji oraz wszystkie serie serialu „Skazana”.

