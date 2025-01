Max serwuje wyczekiwany polski serial! A co jeszcze warto obejrzeć? Podpowiadamy!

Pod koniec tygodnia na platformie Max swoją premierę będzie miał długo wyczekiwany serial „Przesmyk”, który zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń tego roku. To thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej. Jego akcja rozgrywa się wiosną 2021 roku.

W głównej roli zobaczymy Lenę Górę – aktorkę, scenarzystkę i twórczynię filmową. Polskiej widowni znaną z serialowej superprodukcji „Król” Jana P. Matuszyńskiego czy filmu „Noc w przedszkolu”. Lena jest także współautorką scenariusza oraz odtwórczynią głównej roli u boku nominowanego do Oscara Johna Hawkes'a, w nagrodzanym filmie „Roving Woman”. Producentem wykonawczym tej produkcji jest sam Wim Wenders. Góra była także nominowana do Orłów 2024 za film „Imago”, w którym zagrała główną rolę i za którego scenariusz została nagrodzona podczas festiwalu w Cannes w 2019 roku. Aktorka wciela się w nim w postać swojej własnej matki Eli.

„Przemytnicy: Na lotnisku” – poniedziałek 27 stycznia



Przedstawiamy zakulisowe spojrzenie na poszukiwania krajowej i zagranicznej kontrabandy przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



„Ludzie kontra chomiki” – poniedziałek 27 stycznia



W programie ludzie i chomiki rywalizują w epickich pojedynkach umiejętności, siły i zręczności, walcząc o nagrody pieniężne.



„Baylen – życie na głos” – wtorek 28 stycznia



Baylen Dupree to młoda kobieta żyjąca z ekstremalnym przypadkiem zespołu Tourette'a. Pomimo codziennych wyzwań dziewczyna wraz z rodziną cieszą się z każdego dnia.



„Królowa moich snów” – wtorek 28 stycznia



Azra, Pakistanka mieszkająca w Toronto, różni się od swojej konserwatywnej muzułmańskiej matki. Po nagłej śmierci ojca Azra, w drodze powrotnej do Pakistanu, wyrusza w podróż pełną wspomnień inspirowanych Bollywood.



„Przesmyk” – piątek 31 stycznia



Serial opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.



„Przymus” – piątek 31 stycznia



Pilot zbliżający się do emerytury zostaje szantażowany i zmuszony do przewiezienia tajemniczego ładunku z Buenos Aires do Madrytu.



„Przywiązanie” – piątek 31 stycznia



Losy dwóch kobiet splatają się, gdy rozpoczynają okrutną krucjatę zemsty, napędzaną zmiennymi namiętnościami i sekretami. Czytaj też:

