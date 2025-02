Ranking „Forbesa”: 15 najlepszych książek o rozwoju osobistym

Książki o rozwoju osobistym dostarczają wskazówek, które mogą pomóc nam w osiągnięciu tego, o czym najbardziej marzymy. Na rynku jednak znajdziemy całą masę takich pozycji i niekoniecznie każda z nich jest warta naszej uwagi. Warto w tym zaufać ekspertom, którzy za wyłonią z gigantycznej biblioteki książek o samorozwoju, te najlepsze tytuły, które przede wszystkim pozwolą nam uwierzyć w to, że zmiana może nastąpić – a to już połowa sukcesu.

Rozwój osobisty to klucz do sukcesu – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Świadome kształtowanie swoich umiejętności, budowanie pewności siebie i skuteczne zarządzanie czasem to tylko niektóre z aspektów, które pomagają osiągnąć zamierzone cele i realizować marzenia. Jeśli szukasz inspirujących lektur, które pomogą Ci stać się lepszą wersją siebie, lista „Forbesa” będzie doskonałym przewodnikiem.

W zestawieniu znajdziesz książki cenione przez liderów biznesu, ekspertów w dziedzinie psychologii i motywacji oraz ludzi, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy. Każda z proponowanych przez "Forbesa" pozycji dostarcza cennych wskazówek, praktycznych narzędzi i nowych perspektyw. Sprawdźcie listę i poszukajcie tytułów idealnych dla siebie.

15 najlepszych książek o rozwoju osobistym według magazynu „Forbes”

15. „Prawdziwa SELF-CARE (bez kryształów, głodówek i kąpieli w pianie)” – Pooja Lakshmin



Ta książka, napisana w zdroworozsądkowym stylu, pełna przykładów z praktyki autorki, badań klinicznych oraz narzędzi do radzenia sobie z powszechnymi problemami, to podzielony na etapy program dla kobiet. Pozwala ustalić granice, przezwyciężyć poczucie winy, traktować siebie z empatią, zbliżyć się do siebie i zaznaczyć swoją siłę.



14. „Żyć dłużej. Nauka o długim życiu w zdrowiu” – Peter Attia



Bestseller nr 1 „New York Timesa”. Ponad milion sprzedanych egzemplarzy. Autor dostarcza nam pełny wgląd w teorię długowieczności. Książka jest pełna zaskakujących spostrzeżeń na temat bolączek starzenia się i zawiera kompleksowe przedstawienie metod, które mogą pomóc nam żyć dłużej i w lepszym zdrowiu. Dzieło Attii zaskakuje i zachwyca, jednocześnie prowokując do spojrzenia na długowieczność w zupełnie nowy sposób.



13. „Błysk! Potęga przeczucia” – Gladwell Malcolm



Co tak naprawdę decyduje o tym, jakie produkty kupujemy, z kim bierzemy ślub lub na kogo głosujemy? Chcemy wierzyć, że to efekt naszych dogłębnych przemyśleń i analiz. Malcolm Gladwell pokazuje, że wybory i decyzje – biznesowe, osobiste czy polityczne – podejmujemy błyskawicznie i instynktownie. Jeśli chcemy poznać siebie i innych oraz motywy naszych decyzji, musimy zrozumieć, jak działa mechanizm błyskawicznego osądu. „Błysk!” to światowy bestseller, który pokazuje potęgę przeczuć i nieświadomych reakcji oraz uczy, jak wykorzystać ją w życiu osobistym i biznesie.



12. „Jak prowadzić dom, kiedy toniesz” – KC Davis



Metoda KC Davis polega między innymi na wypracowaniu schematów przystosowanych do możliwości, poszukiwaniu kreatywnych sposobów pokonywania przeszkód czy sprzątaniu z doskoku. Przede wszystkim jednak uczy, jak przyglądać się swoim potrzebom, zmieniać to, co nie działa, i upraszczać to, co zbyt skomplikowane.



11. „Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie!” – Chris Voss, Tahl Raz



Chris Voss wielokrotnie stawał twarzą w twarz z przestępcami, którzy wzięli zakładników. Podczas pełnienia roli głównego negocjatora FBI w międzynarodowych sytuacjach zakładniczych przetestował opisane przez siebie techniki na całym spectrum ludzkich dążeń. Jego książka „Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie” znakomicie łączy narrację w stylu thrillera z elementami technik negocjacyjnych. Poprowadzi cię do świata negocjacji o wysoką stawkę. Znajdziesz w niej między innymi trzymające w napięciu zakulisowe relacje z dramatycznych wydarzeń rozgrywających się na opanowanych przez gangi ulicach Haiti czy ze stale komplikującej się sytuacji napadu na bank w Brooklynie.



10. „Przewodnik dla perfekcjonistów. Jak odpuścić kontrolę i zyskać luz” – Katherine Schafler



Rzuć wyzwanie swojemu patrzeniu na perfekcjonizm i na siebie. Gdy zidentyfikujesz swój unikatowy profil perfekcjonisty, dowiesz się, jak zarządzać każdą formą perfekcjonizmu, aby działała dla ciebie, a nie przeciwko tobie. Ta pełna empatii książka pokaże Ci, jak przeprowadzić największą transakcję, jakiej kiedykolwiek dokonasz w swoim życiu - zamienić powierzchowną kontrolę na prawdziwą władzę.



9. „Wypalenie. Jak wyrwać się z błędnego koła stresu” – Amelia Nagoski



Przełomowy poradnik, z którego dowiesz się, dlaczego kobiety doświadczają wypalenia inaczej niż mężczyźni. Poznasz też prosty, oparty na wiedzy naukowej plan, który pozwoli ci zminimalizować stres, radzić sobie z emocjami i czerpać więcej radości z życia.



8. „Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery... jak dotąd” - Stanislas Dehaene



Ludzki mózg jest rewelacyjnym urządzeniem. Posiada nadzwyczajną zdolność do przeprogramowywania się, która stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla dzisiejszych twórców sztucznej inteligencji. Jak się uczymy? Jakie wrodzone biologiczne fundamenty leżą u podstaw naszych zdolności do przyswajania informacji? Dlaczego w ogóle ewolucja wymyśliła proces nauki? Sięgając do najnowszych odkryć z zakresu informatyki, neurobiologii, psychologii poznawczej i pedagogiki, Stanislas Dehaene prezentuje, jak naprawdę przebiega proces nauki oraz w jaki sposób można maksymalnie wykorzystać – a nawet wzmocnić – algorytmy mózgu do uczenia się: w szkołach i na uniwersytetach oraz na co dzień, niezależnie od wieku.



7. „Dlaczego śpimy. Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych” – Matthew Walker



Jaki wpływ na sen mają kofeina i alkohol? Co naprawdę dzieje się podczas fazy REM? Dlaczego z wiekiem zmieniają się zwyczaje związane ze snem? Jak popularne wspomagacze snu działają w dłuższej perspektywie? Sen jest jednym z najważniejszych, a zarazem najmniej zbadanych aspektów życia, odpowiadającym za dobre samopoczucie i długowieczność. Do niedawna nauka nie znała odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpimy, ani dlaczego bezsenność tak szkodzi zdrowiu. Jednak liczne odkrycia naukowe pozwoliły spojrzeć na sen z zupełnie nowej perspektywy. Matthew Walker pokazuje, jak sen wpływa na zdolność uczenia się, zapamiętywania i podejmowania logicznych decyzji. Jak reguluje emocje, wzmacnia odporność, poprawia metabolizm i apetyt.



6. „7 nawyków skutecznego działania. 52 karty z wyzwaniem i inspiracją na każdy tydzień roku” – Stephen R. Covey



Książka przedstawiająca zasady prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia, które doskonale zniosły próbę czasu, jest po raz pierwszy dostępna w formie zestawu kart ułatwiających rozwój osobisty. Każdy nawyk podzielono na ułatwiające jego wprowadzanie tygodniowe części, które zachęcą zarówno osoby początkujące, jak i dobrze już znające moc siedmiu nawyków, do skupienia się na swoich związkach, wierze w siebie i swoim szczęściu. Pięknie zaprojektowane graficznie karty co tydzień dostarczają wyzwań i skłaniających do przemyśleń pytań, dzięki którym wprowadzisz zmiany do swojego życia osobistego i zawodowego.



5. „Samowspółczucie. Zaakceptuj siebie i zbuduj wewnętrzną siłę” – Christopher Germer, Kristin Neff



Samowspółczucie – to praktyka, dzięki której uczymy się być dobrymi przyjaciółmi dla nas samych w chwilach, gdy tego najbardziej potrzebujemy: gdy czujemy się zagubieni, nieudolni, niedoskonali, bezradni. Dzięki temu potrafimy spojrzeć na samych siebie z akceptacją i życzliwością oraz uznać własną niedoskonałość za coś normalnego. Praktykowanie samowspółczucia zwiększa poczucia własnej wartości i pomaga zwalczyć wewnętrznego krytyka. To podejście stanowi także niezawodne źródło wsparcia nawet wtedy, gdy nasz świat się rozpada: buduje odporność psychiczną, zmniejsza lęk i przygnębienie.



4. „Wszystko ma swój czas. Mądrość zen na trudne chwile” – Haemin Sunim



Masz prawo popełniać błędy, czuć się zagubiony i nie wiedzieć, co dalej. To część bycia człowiekiem w targanym kryzysami świecie. Ale nie musisz się temu poddawać. Możesz nauczyć się podejmować życiowe wyzwania bez lęku i z wyrozumiałością dla własnych braków. Trudne momenty przeminą, ale gdy trwają, warto na chwilę zwolnić i być dla siebie życzliwym. Haemin Sunim daje uniwersalną lekcję radzenia sobie w trudnych chwilach. Niezależnie od tego, czy właśnie doświadczyłeś straty, zakończyłeś związek, kogoś z twoich bliskich lub ciebie dotknęła choroba bądź inny życiowy zawód, ta książka-przewodniczka przyniesie ci pocieszenie i ukojenie.



3. „Odwaga w przywództwie. Cztery kompetencje autentycznego lidera” – Brene Brown



Co robić, aby kształtować odważniejszych, śmielszych liderów i jak zaszczepić odwagę w kulturze organizacji? Jak budować środowiska pracy, które sprzyjają poczuciu przynależności i twórczej swobody wśród pracowników? Brené Brown, autorka pięciu bestsellerów „New York Timesa”, od ponad dwudziestu lat bada emocje i doświadczenia nadające sens naszemu życiu, a przez ostatnich siedem lat poświęciła wiele czasu na pracę z wpływowymi liderami i zespołami z całego świata. W niniejszej książce, w typowy dla siebie i uwielbiany przez czytelników sposób, udziela odpowiedzi na powyższe pytania, powołując się na wyniki swoich badań, a przy okazji przywołując liczne anegdoty i przykłady.



2. „Droga artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę” – Julia Cameron



Jeśli marzysz o tym, żeby malować, pisać, śpiewać, tańczyć, komponować lub po prostu być bardziej twórczym w jakiejkolwiek sferze życia, ta książka proponuje ci sprawdzone autorskie techniki i narzędzia, dzięki którym usuniesz przeszkody blokujące twoją kreatywność. Nowatorska metoda Julii Cameron pomogła tysiącom ludzi na świecie odkryć uśpione talenty i zrealizować twórcze marzenia.



1. „Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty” – James Clear



Zastanów się, jak w tej chwili działa Twój mózg? Czy wiesz, że pracuje on nieustannie, nawet wtedy, gdy odpoczywasz czy śpisz. Musi on przetworzyć niebotyczną ilość docierających do niego poprzez układ nerwowy bodźców. To mózg odpowiada za koordynację konkretnych zachowań. Nie wszystko, co robisz, jest całkowicie świadomym i zamierzonym działaniem. Skupianie się na każdym odruchu byłoby zbyt dużym obciążeniem dla umysłu, dlatego wykształca on pewne nawyki i przyzwyczajenia. Czynności zaliczane do nich są dokonywane w trybie zautomatyzowanym. Jeśli są powtarzalne, z czasem przekształcają się w nawyki, jak np. mycie rąk, sprawdzanie każdego wieczoru, czy drzwi i okna są zamknięte, ale i palenie papierosów czy obgryzanie z nerwów paznokci. Ty też masz takie nawyki? Dowiedz się, jakie mechanizmy powodują ich powstawanie.

Jeżeli interesują cię nie tylko książki o rozwoju osobistym, ale też psychologiczne, które pozwolą ci zrozumieć pewne mechanizmy, zajrzyj na naszą listę „Najlepszych książek psychologicznych ostatnich lat”. To pozycje, które zostaną z tobą na długo, stając się nie tylko ozdobą półki, ale także wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji. Znajdziecie na niej książki napisane przez znanych ludzi takich jak Jordan Peterson, Oprah Winfrey czy Gabor Mate.

Czytaj też:

50 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią! Podejmij czytelnicze wyzwanie Rory GilmoreCzytaj też:

Seriale z perfekcyjnymi zakończeniami. Widzowie zgodni – satysfakcja gwarantowana