Tomasz Kot w nowym serialu Max! To historia oparta na faktach

Platforma streamingowa Max pokaże w tym roku aż sześć nowych polskich seriali. Pod koniec stycznia w serwisie zadebiutował „Przesmyk” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego i był to najlepszy start serialu w historii platformy. Wkrótce w Max będzie można zobaczyć także produkcję HBO Original „Porządny człowiek” z Krzysztofem Czeczotem, Magdaleną Czerwińską i Agnieszką Żulewską w rolach głównych. Do końca roku w serwisie zadebiutują kolejne cztery lokalne produkcje serialowe.

Tomasz Kot zagra w nowym serialu Max. O czym będzie „Niebo. Pięć lat w piekle”?

W tym samym czasie Max pracuje nad nowymi projektami, które pokaże na platformie w ciągu dwóch najbliższych lat. Właśnie rozpoczynają się zdjęcia do serialu, którego scenariusz jest inspirowany prawdziwą historią Sebastiana Kellera, autora książki „Niebo. Pięć lat w piekle”, który przeżył w sekcie pięć lat. W jednych z głównych ról – Stanisław Linowski i Tomasz Kot.

Produkcja przeniesie widzów do początku lat 90-tych, kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów.

Nowy dramat obyczajowy Max Original pokaże, jak wiele możemy poświęcić, łącznie z własną wolnością, aby poczuć się akceptowanym i pozornie zrozumianym.

Serial jest przygotowywany dla platformy Max przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera „Niebo. Pięć lat w sekcie” jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, a za zdjęcia Tomasz Augustynek. Autorem scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów – Emilia Czartoryska. Za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska. Producentami są: Marek Kłosowicz (dFlights) i Tomasz Cichoń (TVN WBD.), kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan.

