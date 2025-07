To jeden z najwyżej ocenianych polskich seriali. 13 doskonałych odcinków jest na Max

Jeśli szukasz mocnego, wciągającego serialu z wyrazistymi bohaterami i fabułą trzymającą w napięciu, „Odwróceni” to pozycja obowiązkowa. Ten kultowy polski serial kryminalny, opowiadający o świecie mafii i policji, do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych tytułów w historii rodzimej telewizji. Teraz możesz obejrzeć go w całości na platformie Max. Dlaczego warto wrócić do tej historii — albo poznać ją po raz pierwszy? Już wyjaśniamy.

Jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych jest na Max. Oceny mówią same za siebie

Przede wszystkim jest to serial sensacyjny, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Kim jest odwrócony? To ktoś, kto przekracza granice swojej lojalności – dla zysku, bezpieczeństwa lub ratunku. Może to być przestępca, który zaczyna współpracować z policją, ale też funkcjonariusz, który przekazuje informacje mafii. Bez względu na to, z której strony pochodzi – to zawsze gra o wysoką stawkę. Czasem ceną jest ludzkie życie.

Właśnie wokół takiej gry toczy się akcja serialu „Odwróceni” – jednego z najmocniejszych polskich thrillerów kryminalnych. Historia rozgrywa się głównie w Warszawie, która staje się polem bitwy pomiędzy światem zorganizowanej przestępczości a policją. Choć pojawiają się też wątki zagraniczne, to stolica Polski pozostaje centrum dramatycznych wydarzeń.

Na pierwszym planie mamy dwóch mężczyzn, którzy wydają się być swoimi przeciwieństwami: Paweł Sikora (Artur Żmijewski) – doświadczony oficer Centralnego Biura Śledczego oraz Jan „Blacha” Blachowski (Robert Więckiewicz) – jeden z liderów mafijnego półświatka. Ich relacja to mieszanka wzajemnej nieufności, kalkulacji, ale i zaskakującego zrozumienia. Sikora próbuje przeciągnąć Blachę na stronę prawa, podczas gdy Blacha testuje granice moralności policjanta.

Obaj mają rodziny, które kochają i których próbują chronić, choć cena tej ochrony bywa tragiczna. Ich zawodowe wybory rujnują życie prywatne – Sikora wiecznie rozdarty między pracą a domem, Blacha balansujący między lojalnością wobec mafii a odpowiedzialnością za najbliższych.

Z czasem między tymi dwoma mężczyznami zaczyna tworzyć się subtelna nić porozumienia. Choć działają po przeciwnych stronach barykady, więcej ich łączy, niż początkowo są w stanie przyznać. A życie niejednokrotnie zmusi ich do złamania zasad, które wydawały się niepodważalne.

Co myślą o serialu widzowie i krytycy? Od pierwszych na Filmwebie ma ocenę 7,9/10 na 50 tysięcy ocen, a od drugich 7,7/10. „Najlepszy tego typu polski serial. Wróciłem do niego po latach – wciąż genialny”; „Więckiewicz daje maksymalnie wszystko z siebie w tej roli, jest po prostu obłędny”; „Bardzo dobry serial i znakomici aktorzy”; „Najlepszy polski serial, genialna obsada. Wypas” – czytamy w komentarzach.

