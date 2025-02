50 seriali, które biją teraz rekordy na całym świecie! Zobacz ranking Rotten Tomatoes

Odpowiedź na to pytanie możemy poznać dzięki serwisowi Rotten Tomatoes – jednemu z najbardziej uznanych, prestiżowych i znanych portali agregujących recenzje filmów i seriali. To właśnie tutaj, na podstawie opinii zarówno krytyków, jak i zwykłych widzów, tworzony jest ranking najpopularniejszych tytułów, które trafiają na platformy streamingowe.

W świecie streamingu codziennie pojawiają się nowe serialowe oraz filmowe produkcje, ale tylko nieliczne zdobywają serca widzów i krytyków na całym globie. Zastanawialiście się kiedyś, jakie tytuły zdobywają serca największej ilości widzów? Co teraz oglądamy? Jakie serialowe gatunki wybieramy najchętniej? Czy są wśród nich nasze rodzime, polskie tytuły? Jeśli szukacie inspiracji na kolejne seanse, dobrze trafiłeś. W tym zestawieniu, które stworzyliśmy dzięki bazie udostępnianej przez Rotten Tomatoes, znajdziesz zarówno głośne premiery, które rozgrzewają internetowe dyskusje, jak i produkcje, które od lat utrzymują się na szczycie i nadal gromadzą miliony widzów.

Nie zabraknie tu zarówno dramatów, jak i kryminałów, thrillerów, komedii, produkcji true crime czy seriali science fiction. Wśród najchętniej oglądanych tytułów znajdują się zarówno hollywoodzkie superprodukcje, jak i ambitne, niszowe perełki, które zdobyły uznanie dzięki genialnym scenariuszom i rewelacyjnym kreacjom aktorskim.

Dlaczego jedne seriale stają się globalnymi fenomenami, a inne giną w natłoku nowości? Jakie historie najbardziej angażują widzów i sprawiają, że nie możemy oderwać się od ekranu? Oto lista 50 seriali, które według Rotten Tomatoes cieszą się obecnie największą popularnością na świecie!

Najchętniej oglądane na świecie seriale według Rotten Tomatoes. 50 perełek, które są teraz na topie

„Szaleństwo” na Netflix



Muncie Daniels jest konsultantem politycznym, który został telewizyjnym komentatorem i trochę się zagubił. Bierze dłuższy urlop i wyjeżdża do Poconos, aby napisać książkę. Tam jest jedynym świadkiem morderstwa znanego zwolennika supremacji białych — zbrodni, w którą ktoś próbuje go wrobić. Muncie zostaje zmuszony do ucieczki. Desperacko walcząc o oczyszczenie swojego imienia, musi rozwikłać sekret globalnego spisku, zanim będzie za późno. Po drodze odnawia kontakt z rodziną, znajduje nieoczekiwanych sojuszników i sprzeciwia się dezinformacji w epoce postprawdy.



„Asura” na Netflix



Tokio, rok 1979. Cztery całkiem różne siostry odkrywają, że ich starzejący się ojciec ma romans, co sprawia, że zrzucają maski i poddają się skrywanym dotąd emocjom.



„La Palma” na Netflix



Co roku miliony Skandynawów odwiedzają Wyspy Kanaryjskie. Zbliża się Boże Narodzenie i szczyt sezonu. Norweska rodzina melduje się w swoim ulubionym hotelu na wyspie La Palma. Jednak ich sielance zagraża niebezpieczeństwo. Młoda norweska naukowczyni odkrywa bardzo niepokojące sygnały dotyczące wulkanu położonego w centrum rajskiej wyspy. Musi przekonać swoich kolegów, że wkrótce spełni się najgorszy możliwy scenariusz. Jeśli wulkan wybuchnie, masyw górski wielkości Manhattanu może osunąć się do oceanu i wywołać największe na świecie tsunami. Czy rodzinie uda się uciec przed zagładą wśród popiołów, gazów i lawy?



„Pingwin” na Max



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„Słodkie magnolie” na Netflix



Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.



„Special Ops: Lioness” na SkyShowtime



Serial jest oparty na prawdziwym programie CIA i śledzi losy Cruz Manuelos (De Oliveira), szorstkiej, ale pełnej pasji młodej żołnierki marines, która została zwerbowana do zespołu Lioness Engagement Team, aby pomóc zniszczyć organizację terrorystyczną od wewnątrz. Saldaña wciela się w Joe, szefową stacji programu Lioness, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i kierowanie tajnymi agentkami.

Za produkcją stoi nominowany do Oscara Taylor Sheridan (twórca m.in. Yellowstone), a w obsadzie znaleźli się Zoe Saldaña, laureatka Oscara Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, nominowany do nagrody Emmy Michael Kelly, a także nagrodzony Oscarem Morgan Freeman.



„Mroczne życie P. Diddiego” na Max



Odkryj sekrety muzycznego giganta, Seana Combsa, w świetle zarzutów o przemoc i szokujące nadużycia.



„Przesmyk” na Max



Serial opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

Thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej. Akcja serialu rozgrywa się wiosną 2021 roku.



„Biały lotos” na Max



Do hotelu Biały Lotos przyjeżdża nowa tura urlopowiczów. Jego dyrektor Armond (Murray Bartlett) próbuje uspokoić Shane’a (Jake Lacy), gościa który ma irracjonalne oczekiwania i podróżuje w towarzystwie nowej, bezproblemowej żony Rachel (Alexandra Daddario). Managerka spa Belinda (Natasha Rothwell), pociesza pogrążoną w żałobie Tanyę (Jennifer Coolidge). W tym samym czasie Nicole (Connie Britton) oświadcza swojemu mężowi Markowi (Steve Zahn), że zamiast rozmyślać o swojej diagnozie powinien spędzać czas w towarzystwie syna. Nastoletniego Quinna (Fred Hechinger) ignoruje starsza siostra Olivia (Sydney Sweeney) i jej przyjaciółka Paula (Brittany O’Grady).



„Cassandra” na Netflix



Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną, oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama — przy użyciu wszystkich dostępnych środków.



„Stamtąd” na Netflix i Max



Jadąca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy niewielkiego miasteczka gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie - po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.



„Gęsia skórka” na Disney+



Zainspirowana bestsellerową serią książek R.L. Stine'a, „Gęsia skórka” śledzi grupę pięciu licealistów w małym miasteczku Port Lawrence, którzy odkrywają mroczne sekrety związane z tragiczną śmiercią nastoletniego chłopca o imieniu Harold Biddle, która miała miejsce trzy dekady wcześniej. Po zorganizowaniu imprezy Halloween w starym domu Biddle'ów nastolatkowie znajdują się w nowej, nawiedzonej rzeczywistości, w której muszą połączyć siły, aby uratować miasto, dowiadując się czegoś o sobie i swoich rodzicach.



„Sto lat samotności” na Netflix



Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.



„Sprostowanie” na Apple TV+



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Detektyw” na Max



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Yellowstone” na Netflix, SkyShowtime i Prime Video



Fabuła serialu skupia się na rodzinie Duttonów, która sprawuje kontrolę nad rozległym ranczem graniczącym z rezerwatem Indian, terenami deweloperów i parkiem narodowym Yellowstone. Każda za stron jest zainteresowana ziemią, której właścicielem jest John Dutton (Kevin Costner). Ten jednak zamierza za wszelką cenę bronić swojego dziedzictwa, wraz z pomocą swojej bezwzględnej córki Beth (Kelly Reilly) oraz trzech synów, Jamiego (Wes Bentley), Kayce’ego (Luke Grimes) i Lee (Dave Annable).



„Za fasadą” na Netflix



Lydia (Lisa Kudrow) i Paul (Ray Romano) decydują się na wyprowadzkę z opustoszałego domu rodzinnego w poszukiwaniu nowego życia. Kiedy tylko wystawiają na sprzedaż wybudowaną w hiszpańskim stylu willę z lat 20., ulokowaną w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Los Angeles, wybucha istne szaleństwo. Zainteresowane rodziny prześcigają się, aby kupić wymarzoną nieruchomość, wierząc, że nowy dom rozwiąże wszystkie ich problemy. Lydia i Paul zdążyli się już jednak przekonać na własnej skórze, że dom jak ze snu może okazać się koszmarem. Dotychczasowi właściciele robią wszystko, aby ukryć mroczne i groźne sekrety związane z ich domem, jednak z czasem zdają sobie sprawę, że jedynym sposobem, aby uciec przed przeszłością, jest stanąć z nią twarzą w twarz.



„Dzień szakala” na SkyShowtime



Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna za stron nie cofnie się przed niczym.



„Na służbie” na Prime Video



Pełen adrenaliny serial, który pokazuje ulice z perspektywy policjantów patrolujących Long Beach. Losy oficer szkoleniowej Traci Harmon oraz rozpoczynającego służbę Alexa Diaza pokazują, jak ich praca wpływa na kondycję ludzką. Harmon zostanie oświecona przez dzieciaka z ulicy, a Diaz dowie się, że bycie policjantem nie jest czarno-białe, lecz składa się z odcieni szarości.



„Oddział dla zuchwałych” na Canal+



Rok 1941. II wojna światowa w Afryce. Porucznik David Stirling skrzykuje grupę straceńców. Powstaje zespół spadochroniarzy-dywersantów, który będzie siać popłoch na tyłach wroga. Pomysłodawcą awanturniczego serialu o początkach SAS (Special Air Service) jest Steven Knight, twórca „Peaky Blinders”.



„Kulawe konie” na Apple TV+



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Amerykańska obława: O.J. Simpson” na Netflix



Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny dogłębnie analizuje morderstwa Nicole Brown Simpson i Ronalda Goldmana oraz sprawę, o której huczały media w połowie lat 90. - od pościgu autostradami Los Angeles po emocjonujący proces sądowy. W programie znalazły się nowe i szczere wywiady z kluczowymi osobami, jak siostra Goldmana, Kim; prokurator O.J. Simpsona, Christopher Darden; detektyw policji z Los Angles, Mark Fuhrman; adwokat O.J. Simpsona, Carl Douglas; a także będący ważnym świadkiem Kato Kaelin. Twórcy spoglądają na całość historii z perspektywy czasu i na nowo próbują odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniła ona amerykańską kulturę. Wyreżyserowany przez Floyda Russa („Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu Bostońskiego”, „Sportowe opowieści: Bójka w The Palace”) serial „Amerykańska obława: O.J. Simpson” oferuje widzom nowy punkt widzenia na sprawę, o której przez 30 lat tylko pozornie powiedziano już wszystko.



„Agencja” na SkyShowtime



Serial jest oparty na popularnym francuskim dramacie „Le Bureau des Légendes” i opowiada historię Martiana, tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy pojawia się jego dawna miłość, którą porzucił, romans rozkwita na nowo. Kariera, prawdziwa tożsamość i misja stoją w sprzeczności z uczuciem kochanków, co wciąga ich oboje w śmiertelną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa.



„Morderstwa w Are” na Netflix



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?



„Dexter: Original Sin” na SkyShowtime i Prime Video



Akcja serialu rozgrywa się w 1991 roku w Miami: śledzimy losy młodego Dextera (Gibson) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów. Dzięki wskazówkom swojego ojca, Harry’ego (Slater), przyjmuje kodeks, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi niezasługujących na życie w społeczeństwie – bez pozostawiania śladów zbrodni, mogących naprowadzić na jego trop organy ścigania. To niełatwe wyzwanie dla młodego Dextera, który właśnie rozpoczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami.



„Black Doves” na Netflix



Serial, którego akcja rozgrywa się w czasie świąt w Londynie, to mocna, dynamiczna i emocjonująca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka — a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.



„Przełom” na Netflix



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę. Ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „Kto?” i „Dlaczego?”.



„Nic nie mów” na Disney+



Trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej. Dziewięcioodcinkowy serial oparty jest na książce, której autorem jest Patrick Radden Keefe. Obejmująca cztery dekady fabuła rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku i której nikt nigdy więcej nie ujrzał żywej. Opowiadając historię różnych członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), „Nic nie mów” przygląda się ekstremizmom, do jakich mogą posunąć się niektórzy ludzie w imię swoich przekonań.



„Silos” na Apple TV+



W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić.



„Landman: Negocjator” na Prime Video i SkyShowtime



Osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu serial „Landman” to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na 11-odcinkowym podcaście „Boomtown”. To historia opowiadana z dwóch perspektyw - pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.



„Śnieżna dziewczyna” na Netflix



Malaga, rok 2010. Pochód Trzech Króli. Dla rodziny Martín najbardziej magiczny moment roku zmienia się w koszmar, gdy córka, Amaya, gubi się w tłumie. Miren, dziennikarka na stażu, rozpoczyna śledztwo, które toczy się równolegle do tego prowadzonego przez inspektor Millán i które przywoła u niej niechciane wspomnienia. Miren, wspierana przez kolegę-dziennikarza, Eduardo, nie spocznie, dopóki nie odnajdzie dziewczynki. Gdzie jest Amaya Martín?



„Ocet jabłkowy” na Netflix



Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy Instagram dopiero zyskiwał popularność. Dwie młode kobiety postanawiają wyleczyć się ze śmiertelnych chorób, koncentrując się na zdrowiu i dobrostanie psychicznym. Ich działania odbijają się szerokim echem w globalnej społeczności obserwujących, stając się źródłem inspiracji i nadziei. Niestety, nic z tego nie jest prawdą. To oparta na kłamstwie i półprawdach historia wzlotu i upadku imperium w branży wellness, kultury, która ją stworzyła, i ludzi, którzy obnażyli jej prawdziwą twarz.



„The Pitt” na Max



Serial pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. W roli głównej Noah Wyle, znany już z roli lekarza w serialu „Ostry dyżur”.



„Cel numer jeden” na Apple TV+



Serial opowiada historię młodego geniusza, doktoranta matematyki, Edwarda Brooksa (Leo Woodall), który jest bliski przełomowego odkrycia. Jeśli uda mu się znaleźć wzór w liczbach pierwszych, zdobędzie dostęp do każdego komputera na świecie. Wkrótce Edward odkrywa, że niewidzialny wróg próbuje zniszczyć jego pomysł, zanim ten w ogóle ujrzy światło dzienne. To prowadzi go do spotkania z Taylah Sanders, agentką NSA (Quintessa Swindell), której zadaniem jest obserwowanie i raportowanie zachowań matematyków. Razem zaczynają odkrywać mroczną intrygę, w centrum której znajduje się Edward.



„Mo” na Netflix



Mo Najjar balansuje na granicy dwóch kultur, trzech języków i całego mnóstwa absurdów jako uchodźca z Palestyny, który jest zawsze o krok od uzyskania azylu na drodze do amerykańskiego obywatelstwa. W sezonie 2 okazuje się, że Mo utknął za granicą i desperacko pragnie wrócić do Houston przed rodzinną rozprawą w sprawie azylu — ale jako bezpaństwowy uchodźca bez paszportu będzie potrzebował całego uroku, jaki jest w stanie z siebie wykrzesać. Nie wie, że podróż do domu to dopiero początek jego kłopotów, a na horyzoncie pojawił się nowy facet, który jest gotowy ukraść zarówno jego długoletnią miłość Marię, jak i marzenia o powrocie do Palestyny.



„Świt Ameryki” na Netflix



Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi. Kategoria wiekowa: tylko dla widzów dorosłych.



„Zwerbowany” na Netflix



Głównym bohaterem serialu „Zwerbowany” jest Owen Hendricks (Noah Centineo), młody prawnik z CIA, który już w pierwszym tygodniu pracy odkrywa list z pogróżkami od dawnej pracownicy Max Meladze (Laura Haddock). Max grozi, że ujawni prawdę o agencji, chyba że zostanie oczyszczona z zarzutów popełnienia poważnego przestępstwa. Owen, który podróżuje po świecie z nadzieją na zrealizowanie przydzielonego mu zadania i zapisaniu się w historii CIA, szybko zostaje wciągnięty w niebezpieczny i często absurdalny świat wielkiej polityki i nieuczciwych graczy.



„Rozdzielenie” na Apple TV+



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Genialna Morgan” na Disney+



Serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata).



„Marianne” na Netflix



Autorka powieści grozy postanawia odpocząć od pisania. Wówczas zauważa, że przerażający demon z jej horroru istnieje naprawdę. Wkrótce mroczna Marianne zmusza pisarkę do powrotu do rodzinnego miasteczka i ponownego chwycenia za pióro.



„Nocny agent” na Netflix



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



„Paradise” na Disney+



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„Szogun” na Disney+



Serial jest oryginalną adaptacją powieści Jamesa Clavella rozgrywającą się w Japonii w 1600 roku, u progu kluczowej dla tego stulecia wojny domowej. Lord Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy sprzymierzają się przeciwko niemu wrogowie z Rady Regentów. Kiedy w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt, jego angielski pilot, John Blackthorne, ma do zaoferowania sekrety, które mogą pomóc Toranadze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i zniweczyć wpływy groźnych wrogów samego Blackthorne'a — jezuickich księży i portugalskich kupców. Historia Toranagi i Blackthorne'a splata się nierozerwalnie z losami ich tłumaczki, Tody Mariko, tajemniczej chrześcijańską arystokratki i ostatniej przedstawicielki podupadłego rodu. Służąc swojemu panu w czasach zawirowań politycznych, Mariko musi pogodzić obecność Blackthorne'a, oddanie wierze, która ją ocaliła, i powinności wobec jej zmarłego ojca.



„Rywale” na Disney+



Akcja serialu rozgrywa się na tle żądnych władzy elit społecznych i zabiera widzów w bezwzględny świat niezależnej telewizji w 1986 roku. W oparciu o słynną powieść Jilly Cooper, opowiada historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem. Gdy obaj ubiegają się o telewizyjną koncesję, lojalności są wystawiane na próbę, a prezenter Declan O'Hara zostaje wplątany w ich działania. Plany przejęcia zostają zakłócone przez nabierający rozpędu romans między kobieciarzem Rupertem a córką Declana, Taggie O'Harą, tworząc miłosny trójkąt z prawą ręką Tony'ego, genialną amerykańską producentką Cameron Cook. Czy w pełnym intryg świecie telewizji, w którym każdy dba tylko o siebie, prawdziwa miłość może naprawdę rozkwitnąć?



„Rekrut” na Netflix



Fabuła została oparta na faktach. Przedstawia losy Johna Nolana, czterdziestoletniego mężczyzny, który opuszcza małe miasteczko i wyrusza do Los Angeles. Tam chce spełnić swoje marzenie o pracy policjanta. Będzie musiał się odnaleźć w niebezpiecznym, czasem zabawnym i nieprzewidywalnym świecie kalifornijskiej policji. Bohater musi dopilnować, by nie zmarnować swojej drugiej szansy.



„Nikt tego nie chce” na Netflix



Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin świeżo po rozstaniu spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para – Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) – od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich – czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu – rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy” na SkyShowtime



Serial zagłębia się w katastrofę lotniczą z 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i członków załogi, kiedy to zaledwie 38 minut po starcie samolot linii Pan Am lot 103 eksplodował. Kolejnych 11 osób straciło życie, gdy maszyna spadła na spokojne szkockie miasteczko Lockerbie. W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki, dr Jim Swire (Colin Firth) zostaje mianowany rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar. Tak rozpoczyna się jego życiowa misja, która zagraża nie tylko harmonii jego rodziny i życiu, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.



„Mroczna materia” na Apple TV+



Serial na podstawie światowego bestsellera Blake'a Croucha. Jason Dessen zostaje porwany do alternatywnej wersji swojego życia. By wrócić do swojej prawdziwej rodziny, będzie musiał pokonać najbardziej przerażającego wroga, jakiego mógłby sobie wyobrazić – samego siebie.



„Siostry na zabój” na Apple TV+



Siostry Garvey zawsze były zżyte i się wspierały. Gdy okazuje się, że ich szwagier nie żyje, przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej rozpoczynają dochodzenie, które ma dowieść, że dokonano zabójstwa. Kierują swoją uwagę na siostry - każda z nich miała powody, by życzyć mu śmierci.



„Walka z Goliatem” na Prime Video



Billy McBride to wypalony prawnik, który spędza więcej czasu w barze niż na sali sądowej. Niechętnie podejmuje się sprawy dotyczącej zawinionej śmierci przeciwko najważniejszemu klientowi kancelarii, którą pomógł założyć. Billy i jego zespół odkrywają śmiertelnie niebezpieczną konspirację i podejmują niebezpieczną grę przeciwko prawdziwemu Goliatowi.Czytaj też:

