Trzeci sezon „Squid Game” z historycznymi liczbami. Tego długo nic nie pobije

Squid Game zapisało się w historii Netflixa jako najchętniej oglądana produkcja serwisu. Serial, który na powstanie czekał 12 lat, już tydzień po premierze w 2021 roku stał się tytułem nr 1 w USA. Przez kolejne dziewięć tygodni zajmował 1. miejsce na globalnej liście Top 10 Netflixa. 19 kolejnych tygodni utrzymywał się w pierwszej dziesiątce. Wraz z powrotem 2. sezonu serial pobił kolejne rekordy – może pochwalić się największą liczbą wyświetleń w premierowym tygodniu i w zaledwie trzy dni trafił na listę najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali serwisu.

Nowy sezon „Squid Game” z kosmiczną oglądalnością. Netflix świętuje rekord

Po premierze pierwszej części trzeciego sezonu „Squid Game” (6 odcinków), który zadebiutował 27 czerwca, serial zanotował imponujące 60,1 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni – co stanowi nowy rekord Netfliksa pod względem oglądalności w takim czasie. W ciągu kolejnych dni tytuł zyskał dodatkowe 46,3 miliona wyświetleń, co daje łączny wynik 106,3 miliona w dwa tygodnie. Tym samym „Squid Game” stał się trzecim najchętniej oglądanym serialem na platformie w tym okresie.

To również trzeci serial w historii Netfliksa, który w ciągu jednego tygodnia zajmował jednocześnie trzy pierwsze miejsca na listach popularności – po „Stranger Things” i „Domu z papieru” – i pierwszy, który tego dokonał od 2022 roku. Drugi sezon zdobył 4,9 miliona wyświetleń w ciągu tygodnia, co dało mu drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych. Z kolei sezon pierwszy, który utrzymuje się w top 10 już od ponad 30 tygodni, przyciągnął kolejne 3,8 miliona widzów.

Jeśli widziałeś finałowy odcinek (uwaga, spoiler!), nie zdziwi cię, że Netflix pozostawia sobie furtkę na potencjalne spin-offy. Wśród możliwych projektów wymienia się produkcję pod kierunkiem Davida Finchera, o której pisał portal Deadline w zeszłym roku.

Co w 3. sezonie „Squid Game”?

Trzeci i ostatni sezon „Squid Game” opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Front Man (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.

