Sprawdź, co jest na topie. Te filmy ogląda teraz cała Polska na Max

Ostatnio na Max można znaleźć naprawdę sporo ciekawych filmów, które masowo oglądają Polacy. Widzowie sięgają zarówno po nowości, jak i sprawdzone klasyki – czasem są to hity kinowe, a czasem produkcje, które dopiero teraz zyskują popularność.

Co w tej chwili króluje na ekranach? Czasem głośna premiera przyciągnie tłumy, innym razem widzowie wracają do kultowych filmów sprzed lat. Szczególnie popularne są produkcje oscarowe, wielkie widowiska akcji, a także kino gatunkowe – thrillery, horrory czy komedie romantyczne. Nie brakuje też miejsca na ambitniejsze tytuły, które zmuszają do refleksji i zostają w pamięci na długo. Polacy chętnie sięgają po sprawdzonych reżyserów, ale równie często testują nowości. Jeżeli nie wiesz, co warto oglądać, przejrzyj listę TOP 10 filmów na platformie.

Zestawienie najpopularniejszych w Polsce filmów na Max

10. „Czerwona walizka”



Kierowca pick-upa wyrusza z lotniska w Katmandu do odległej górskiej wioski z zagraniczną przesyłką. Równocześnie samotna postać z czerwoną walizką podąża wiejską drogą w tym samym kierunku. Wzdłuż niekończących się dróg rozgrywają się tajemnicze wydarzenia, które mogą być związane z dostawą.



9. „Faworyta”



Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej Abigail zaczyna zagrażać pozycji lady Sary, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny.



8. „Kot w butach”



Kot w Butach wraz z kompanami organizuje skok, mający na celu znalezienie i porwanie mitycznej gęsi znoszącej złote jaja.



7. „Babilon”



Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.



6. „Niewidzialny człowiek”



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



5. „Dobry chłopak z bronią”



Thriller noir opowiadający o chłopcu i jego matce, którzy przybywają do małego miasteczka, gdzie ich relacja robi się jeszcze bardziej napięta.



4. „Wstrząs”



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.



3. „Wredne liściki”



Mieszkańcy małego miasteczka zaczynają otrzymywać wulgarne listy. Podejrzenie pada na irlandzką imigrantkę.



2. „Chłopi”



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



1. „It Ends With Us”



Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem. Czytaj też:

