Nie żyje znany serialowy aktor. Wdowa: Nikt się tego nie spodziewał

Rick Hurst, któremu sławę przyniosła rola zastępcy szeryfa Cletusa Hogga w popularnych „Diukach Hazzardu”, nie żyje. Jak poinformowała jego była żona Candace Kaniecki, artysta odszedł niespodziewanie w czwartek w Los Angeles. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Hurst miał wystąpić jako gość specjalny podczas lipcowego wydarzenia w muzeum Cooter’s Place w Pigeon Forge w stanie Tennessee. W dniu jego śmierci placówka poinformowała, że z powodu „nieprzewidzianych okoliczności” planowana wizyta aktora zostaje przełożona.

Ricka Hursta pożegnali twórcy kultowego serialu

Choć Hurst pojawiał się w wielu produkcjach filmowych i serialowych, ale to właśnie rola skorumpowanego gliniarza w „Diukach Hazzardu” zapewniła mu największe uznanie. Swojego gwiazdora pożegnali już w mediach społecznościowych twórcy serialu:

„Z ciężkim sercem żegnamy Ricka Hursta, ukochanego aktora, który wniósł ciepło, humor i niezapomniany urok do roli zastępcy szeryfa Cletusa Hogga w serialu »Diukowie Hazzardu«. […] Dla fanów był czymś więcej niż postacią — był rodziną. Jego delikatny uśmiech, nienaganne wyczucie komediowe i dobroduszny duch rozjaśniały każdą scenę. Poza ekranem Rick był znany ze swojej hojności, pokory i miłości do nawiązywania kontaktów z fanami podczas wydarzeń w całym kraju” – napisali w oficjalnym oświadczeniu. „Odejście Ricka to wielka strata, ale jego pamięć na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy dorastali, oglądając go, śmiejąc się z nim i kochając go. Spoczywaj w pokoju, Ricku. Sprawiłeś, że świat stał się odrobinę lżejszy” — dodali.

Rick Hurst – kariera

Rick Hurst miał na koncie występy w wielu uznanych tytułach: „Grzechotniki”, „Na linii ognia”, „Karate Kid III”, „Stalowe magnolie”, „Kojak”, „Melrose Place” czy „Obrońca”. Przez lata pojawiał się również w kontynuacjach „Diuków Hazzardu”. Prywatnie był dwukrotnie żonaty – z Candace Kaniecki oraz Shelly Weir. Miał dwóch synów: Ryana i Collina. Ryan Hurst poszedł w ślady ojca i zrobił aktorską karierę. Wystąpił m.in. w „Szeregowcu Ryanie”, „Żywych trupach”, „Synach Anarchii”, filmie animowanym „Rango” oraz w grze „God of War: Ragnarok”.

