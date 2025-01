To najchętniej oglądany film w historii Prime Video. Platforma ujawniła dane

Prime Video ujawniło, że hiszpański film młodzieżowy „Twoja wina” podbił świat, stając się najchętniej oglądaną międzynarodową produkcją własną na Prime Video w dniu premiery, w historii platformy. Kontynuacja bestsellerowej „Trylogii Winnych” autorstwa Mercedes Ron, „Twoja wina”, pojawiła się na Prime Video 27 grudnia w 240 krajach na całym świecie. W momencie premiery film zajął 1. miejsce na Prime Video w ponad 170 krajach, w tym w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Brazylii, Meksyku, Kolumbii, Argentynie, Chile i Kanadzie, znalazł się w pierwszej trójce w USA i Wielkiej Brytanii oraz w pierwszej dziesiątce w ponad 220 krajach. Film stał się najchętniej oglądanym międzynarodowym filmem lub serialem produkcji własnej na Prime Video na całym świecie, którego 90 proc. wyświetleń pochodzi od widzów spoza Hiszpanii.

Prime Video opublikowało również listę 10 najchętniej oglądanych międzynarodowych oryginalnych produkcji w językach innych niż angielski z 2024 roku, które osiągnęły rekordową oglądalność poza krajem swojego pochodzenia. W zeszłym roku. zadebiutowało wiele międzynarodowych produkcji oryginalnych Prime Video, które odniosły globalny sukces, ustanawiając na platformie nowy trend oglądalności treści międzynarodowych. Na liście 10 najchętniej oglądanych międzynarodowych produkcji własnych, które zadebiutowały w 2024 roku, znalazły się tytuły z siedmiu różnych krajów, co odzwierciedla zróżnicowane preferencje widzów Prime Video.

10 najchętniej oglądanych międzynarodowych produkcji własnych na Prime Video w 2024 roku

10. „Like A Dragon: Yakuza”



W 1995 roku czwórka przyjaciół ucieka z sierocińca, wchodząc do świata yakuzy. W 2005 ich drogi się rozchodzą, a rywalizacja klanów Tojo i Omi eskaluje.



9. „Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec”



Mijają dwa lata od jej odejścia z Ecomoda, a Betty jest na skraju rozwodu z Armando i desperacko próbuje zbliżyć się do ich dorastającej córki. Po śmierci założyciela firmy Betty wraca do Ecomoda jako prezes i musi odbudować relacje rodzinne.



8. „Bez zysku bez miłości”



Romans przynoszący obopólne korzyści między kobietą, która wychodzi za mąż, aby uniknąć strat, a mężczyzną, który żeni się, aby uniknąć kłopotów.



7. „Marry My Husband”



Opowieść o Ji-won, kobiecie ograniczonej w czasie, która powraca do wydarzeń sprzed 10 lat i marzy o zemście po tym, jak została zabita przez męża, który miał romans z jej najlepszą przyjaciółką.



6. „Czerwona Królowa”



Na Prime trafia adaptacja hiszpańskiego fenomenu literackiego autorstwa Juana Gómeza-Jurado. Antonia Scott to najmądrzejsza kobieta na świecie, jej inteligencja uczyniła ją Czerwoną Królową tajnego projektu. Po odejściu ze służby, po zwolnieniu dyscyplinarnym, policjant Jon Gutiérrez – rosły Bask i gej – przekształca swoje życie i metody, prowadząc ekscytującą sprawę porwania i morderstwa.



5. „Citadel: Honey Bunny”



Kaskader Bunny i aktorka Honey, po latach w separacji, muszą połączyć siły, by chronić córkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z ich przeszłości.



4. „Citadel: Diana”



Diana zostaje uwięziona przez Mantykorę, która wcześniej zniszczyła jej organizację – Cytadelę. Aby odzyskać wolność, musi zaufać niespodziewanemu wrogowi.



3. „Maxton Hall – Dwa światy”



Ruby odkrywa wielki sekret aroganckiego dziedzica fortuny, co prowadzi do burzliwych starć między nimi, które niespodziewanie przeradzają się w iskrzącą relację.



2. „Apokalipsa Z: Początek końca”



Manel ukrywa się przed chorobą podobną do wścieklizny, która ogarnęła planetę. Zmuszony do opuszczenia schronienia, spotyka nieoczekiwanych towarzyszy podróży.



1. „Twoja wina”



Noah i Nick stają przed nowymi wyzwaniami. Ich miłość zostaje wystawiona na próbę, a reputacja rodzin jest zagrożona. Walczą o związek mimo przeciwności. Czytaj też:

50 najzabawniejszych komedii według magazynu „Empire”. To filmy, które rozbawią każdego!Czytaj też:

5 obiecujących seriali i aż 11 filmowych perełek. Nowości na Netflix w tym tygodniu