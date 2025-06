Polacy kochają jego piosenki. HBO nakręcił o nim film – debiutuje już na dniach

„Billy Joel: And So It Goes” to nowy, dwuodcinkowy dokument HBO Original. Film zagłębia się w życie i twórczość Billy’ego Joela – legendy muzyki rockowej, sześciokrotnego laureata GRAMMY i członka Rock and Roll Hall of Fame. Obraz wyreżyserowany przez laureatki Emmy, Susan Lacy i Jessicę Levin, pokazuje osobiste historie z życia rockmana, które miały ogromny wpływ na jego twórczość

Billie Joel gwiazdą dokumentu HBO Max. Opowiedzą o nim jego byłe żony i inne gwiazdy

„Billy Joel: And So It Goes” to poruszający dokument o legendarnym muzyku z Long Island, którego twórczość już od dekad inspiruje kolejne pokolenia. Dzięki wyjątkowemu dostępowi do prywatnych nagrań, zdjęć i niepublikowanych wcześniej materiałów, film ukazuje nie tylko kulisy jego kariery, ale także osobiste historie z życia, które miały znaczący wpływ na jego muzykę. Szczere rozmowy z Joelem odsłaniają najważniejsze momenty jego życia – od dzieciństwa i pierwszych zespołów, przez miłości i trudne relacje, aż po sukcesy, kryzysy i powroty. Obraz ujawnia genezę hitów takich jak „Just the Way You Are” czy „Uptown Girl” i pokazuje, jak muzyka stała się dla niego sposobem na przetrwanie i osiągnięcie spełnienia.

W filmie występują: Billy Joel oraz osoby, które odegrały ważną rolę w jego życiu i karierze – przyjaciel i były współpracownik Jon Small, była żona i menedżerka Elizabeth Weber, byłe żony Christie Brinkley i Katie Lee, córka Alexa Ray Joel, obecna żona Alexis Roderick Joel, członkowie zespołu oraz znani muzycy, m.in. Bruce Springsteen, Sting, John Mellencamp, Nas, Pink, Garth Brooks, Paul McCartney i inni.

„BIlly Joel: And So It Goes” to dwuodcinkowy dokument. Pierwszy epizod zadebiutuje w sobotę 19 lipca, a drugi tydzień później – 26 lipca.

