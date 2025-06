Te seriale PRL obejrzysz teraz w telewizji! TOP 7 kultowych perełek

W czasach, gdy w telewizji i na platformach streamingowych królują zagraniczne produkcje, coraz więcej widzów z sentymentem sięga po sprawdzone, polskie tytuły sprzed lat. Mamy dobrą wiadomość — niektóre z nich wciąż królują na antenach niejednej stacji.

Seriale z czasów PRL-u na trwałe wpisały się w historię polskiej telewizji. Może też dlatego, że były nie tylko dobrą rozrywką na niedzielny wieczór, ale też ważnym elementem wspólnej tożsamości kilku pokoleń widzów. Produkcje takie jak „Czterej pancerni i pies”, „Stawka większa niż życie”, „07 zgłoś się” czy „Janosik” swego czasu biły rekordy popularności, a ich bohaterowie — Janek Kos, Hans Kloss czy porucznik Borewicz — zyskali status ikon popkultury. Z jednej strony były to produkcje mocno osadzone w ówczesnej rzeczywistości i ideologii, z drugiej – niosły dobrze napisane historie, wyraziste postaci i często nieoczekiwany humor, który skutecznie przetrwał próbę czasu.

Do tych tytułów chętnie wracamy nie tylko z sentymentu. W czasach natłoku obrazów, w których forma góruje nad treścią, prostota i klarowność dawnych seriali stanowi dla wielu widzów miłą odskocznię. Do tego dochodzi specyficzny klimat tamtych lat — realia PRL-u ukazane z przymrużeniem oka lub w wersji pełnej przygód i akcji. Dla jednych to powrót do dzieciństwa, dla innych – zupełnie nowe, wciągające odkrycie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie bohaterów, których pokochały miliony Polaków, a młodszym pokoleniom pokazać, jak wyglądały przygody, które kiedyś elektryzowały całą Polskę.

Najlepsze seriale PRL teraz w telewizji

„Janosik”



Każdy odcinek to osobna przygoda inspirowana góralskimi legendami, pełna akcji, dobrego humoru i widowiskowych scen. Razem stanowią one opowieść o przygodach zbójnickiej kompanii, do której trafia Janosik. Serial realizowany był w zamku w Pieskowej Skale, w okolicach Ojcowa i w różnych rejonach Podkarpacia, a także w atelier w Warszawie i Pradze. Scenariusz filmu powstał na podstawie legend o tatrzańskim zbójniku. Od 30 czerwca codziennie o godz. 13:15 na antenie TVP Rozrywka.

Dlaczego warto? Dla klimatu gór i niepowtarzalnego humoru, który nie zestarzał się ani trochę.



„07 zgłoś się”



Porucznik Borewicz (Bronisław Cieślak)śledczy komendy MO, wraca z zagranicy i rusza do śledztw, które rozwiązuje z klasą i sprytem. Każda sprawa to osobny thriller w realiach Polski Ludowej. Prowadząc kolejne dochodzenia, udowadnia, że jest błyskotliwym, często sięgającym po niekonwencjonalne metody detektywem. Jednocześnie jest prawdziwym PRL-owskim playboyem. Współpracują w nim sierżant Ewa Olszańska (Ewa Kuzyk-Florczak), a następnie sierżant Anna Sikora (Hanna Dunowska). Codziennie o godz. 21:05 na antenie TVP 2.Dlaczego warto? Stylowy detektyw, charyzma i odcinki, które wciągają jak dobre kino noir.



„Stawka większa niż życie”



Agent w mundurze wroga, podwójne tożsamości i tajne misje w samym środku wojennej zawieruchy. Hans Kloss to postać kultowa, która przeszła do legendy. II wojna światowa. Stanisław Kolicki (Stanisław Mikulski) jest oficerem wywiadu. Jako szpieg wkrada się w niemieckie szeregi, gdzie prowadzi działalność pod kryptonimem J-23, czyli jako Hans Kloss. W nowym wcieleniu, w mundurze Abwehry dzięki swojemu urokowi osobistemu i sprytowi wykrada najpilniej strzeżone tajemnice III Rzeszy. Kloss kpi sobie z niemieckiego kontrwywiadu i ośmiesza starania gestapo. Swoje zadanie wykonuje tak umiejętnie, że wkrótce awansuje do stopnia kapitana i zostaje odznaczony niemieckim Żelaznym Krzyżem. Emisje na antenie Kino Polska, TVP Historia, Zoom TV.

Dlaczego warto? Dla inteligentnych gier wywiadów i niezapomnianych ripost agenta J-23.



„Czterej pancerni i pies”



Załoga „Rudego 102” przemierza wojenne szlaki, z humorem i sercem pokonując kolejne przeszkody. Ich podróż kończy się w Berlinie. W polskiej dywizji pancernej spotykają się ze sobą: wracający z syberyjskiej tułaczki Janek Kos (Janusz Gajos), zbiegły z Wehrmachtu Ślązak Gustlik Jeleń (Franciszek Pieczka), wychowany w ZSRR syn powstańca styczniowego Olgierd Jarosz (Roman Wilhelmi) oraz Gruzin Grigorij Saakaszwili (Włodzimierz Press). Razem znoszą trudy żołnierskiego życia, przechodzą chrzest bojowy i docierają aż do Berlina. Pomimo zarzutów fałszu historycznego i komunistycznej propagandy, serial jest wciąż oglądany przez coraz młodsze pokolenia widzów. Dostępny na antenie Kino Polska oraz na kanale Stopklatka.

Dlaczego warto? Dla klimatu braterstwa broni i psa, którego pokochała cała Polska.



„Zmiennicy”



Kobieta przebiera się za faceta, by zostać taksówkarzem. Jeździ po Warszawie i zderza się z absurdami lat 80. XX wieku. Młoda dziewczyna, Katarzyna Piórecka (Ewa Błaszczyk), chce zatrudnić się w przedsiębiorstwie taksówkowym. Trafia jednak na niechętnego wobec kobiet personalnego, Łukasika, który odsyła ją z kwitkiem. Kasia decyduje się zatrudnić w przedsiębiorstwie jako mężczyzna, a dokładniej jako Marian Koniuszko. W sprytny sposób zdobywa odpowiednie dokumenty i w końcu w przebraniu mężczyzny otrzymuje pracę. Razem ze swoim zmiennikiem, Jackiem (Mieczysław Hryniewicz), jeździ po Warszawie, obserwując i komentując PRL-owską rzeczywistość. Na antenie TVP 2, TV Polonia.

Dlaczego warto? Brawurowa rola Ewy Błaszczyk i satyra na rzeczywistość PRL, która bawi do dziś.



„Stawiam na Tolka Banana”



Pięcioro nastolatków i ich tajemniczy idol Tolek Banan ruszają w buntowniczą przygodę pełną wolności, marzeń i młodzieńczej odwagi. 7-odcinkowy, czarno-biały serial telewizyjny z 1973 r. w reżyserii Stanisława Jędryki, nakręcony na podstawie powieści młodzieżowej pod tym samym tytułem autorstwa Adama Bahdaja z 1966 r. Dla dzieciaków z tamtych czasów — pozycja obowiązkowa. Na antenie TVP 2, TVP ABC.

Dlaczego warto? Kultowa opowieść o przyjaźni, młodości i buncie.



„Na kłopoty... Bednarski”



Lata 30., Wolne Miasto Gdańsk i urokliwy śledczy, który łączy sprawność z humorem. Prywatny detektyw Bednarski (Stefan Friedmann) rozwiązuje różne zagadki kryminalne. Angażuje się również w akcje polskiego wywiadu. Od razu wzbudza sympatię,i ma też ogromne powodzenie u kobiet. Codziennie na antenie TVP Polonia.

Dlaczego warto? Kryminalna intryga w historycznych realiach i bohater, który nie bierze wszystkiego zbyt serio.