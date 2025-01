50 najzabawniejszych komedii według magazynu „Empire”. To filmy, które rozbawią każdego!

Czym właściwie jest dobra komedia? Dla jednych to cięty dowcip, który trafia w sedno. Dla innych – absurdalne sytuacje, które zmuszają nas do śmiechu aż do łez. Magazyn „Empire” postanowił stworzyć listę filmów, które w opinii zarówno krytyków, jak i widzów, potrafią poprawić humor nawet w najbardziej ponury dzień. Sprawdźcie, co warto poznać, zapiszcie tę listę i wracajcie do niej zawsze, gdy chcecie obejrzeć coś dobrego!

50 najlepszych komedii w historii kina według magazynu „Empire”

50. „Człowiek z dwoma mózgami”



Owdowiały neurochirurg Michael Hfuhruhurr operuje Dolores Benedict, którą później poślubia. Jednak kobietę bardziej interesują pieniądze męża.



49. „Śmierć Stalina”



Umiera Józef Stalin – dyktator ZSRR, tyran i bestia odpowiedzialna za śmierć milionów ludzi. Pośród elit władzy rozpoczyna się walka o dominację i wpływy po zmarłym przywódcy.



48. „Zoolander”



Derek zostaje zapomniany przez świat show biznesu. Kiedy kontrowersyjny projektant składa byłemu modelowi propozycję promowania najnowszej kolekcji, mężczyzna zgadza się bez namysłu.



47. „Cztery lwy”



Omar ma jedno marzenie – chce zostać męczennikiem. Nie ma wprawdzie doświadczenia w prowadzeniu „świętej wojny”, ale wie, że musi zrobić w życiu coś doniosłego. Ataku na imperialistyczny Zachód nie przeprowadza się jednak w pojedynkę. Omar rekrutuje więc do pomocy swoich przyjaciół.



46. „Kiedy Harry poznał Sally”



Harry i Sally poznają się w czasach studenckich, ale nie pałają do siebie zbytnią sympatią. Spotkanie po latach daje jednak początek przyjaźni.



45. „Kosmiczna załoga”



Kosmici przybywają na Ziemię w poszukiwaniu pomocy u załogi telewizyjnego serialu sci-fi.



44. „Miasteczko South Park”



Grupa amerykańskich dzieciaków ogląda kanadyjski film dla dorosłych. Po seansie zaczynają nadużywać wulgarnych słów, co staje się powodem do wybuchu wojny między oboma krajami.



43. „W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju”



Czas Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie Griswoldów to kolejna okazja do przezabawnych zbiegów okoliczności! Nie dość, że przygotowania świątecznych dekoracji doprowadzają Clarka do szału, to na dodatek ma na głowie sporą gromadę niesfornych gości.



42. „Wieczór gier”



Max i Annie raz w tygodniu umawiają się z innymi parami na wieczór gier. Gdy brat Maxa postanawia podgrzać atmosferę i organizuje zabawę polegającą na rozwikłaniu zagadki morderstwa, pozostali uczestnicy podejmują wyzwanie, nie wiedząc, co ich czeka.



41. „Szlachectwo zobowiązuje”



Odtrącona przez rodzinę młoda arystokratka wychowuje swojego syna w poczuciu przynależności do utytułowanego rodu. Kiedy Louis dorasta jego pragnienie osiągnięcia tytułu księcia sprowadza go na drogę przestępstwa. Aby osiągnąć swój cel musi bowiem uśmiercić swoich krewniaków.



40. „Głupi i głupszy”



Dwóch przyjaciół przemierza drogi i miasta Ameryki, by oddać zgubioną przez atrakcyjną kobietę walizkę.



39. „Gwiazdorskie życie”



Po nieudanej premierze solowego albumu były członek boys bandu robi wszystko, aby utrzymać status celebryty.



38. „Synowie pustyni”



Stan i Ollie należą do masońskiej loży Synów Pustyni. Organizacja planuje coroczną konwencję w Chicago i nakazuje wszystkim członkom, by złożyli przysięgę, że będą tam obecni. Żona Olliego, Lottie, stanowczo sprzeciwia się wyjazdowi męża, gdyż zaplanowała już wspólną wycieczkę w góry.



37. „Wolny dzień pana Ferrisa Buellera”



Kiedy popularny uczeń, Ferris Bueller, bierze dzień wolny od szkoły, dyrektor liceum rusza za nim w pogoń.



36. „Dziewczyna Piętaszek”



Rozwiedziona reporterka, Hildy Johnson, pragnie ponownie wyjść za mąż. Bierze jednak jeszcze ostatnie zlecenie od wydawcy swojej gazety i byłego męża – Waltera Burnsa. Podjęte poszukiwania wpędzają co prawda byłych małżonków w wielkie tarapaty ze skorumpowanymi prominentami. Prowadzą ich jednak do ponownego związku.



35. „Wakacje pana Hulot”



Pan Hulot wybiera się na wakacje do cichego, nadmorskiego kurortu. Wraz z jego przybyciem kończy się spokój hotelowych gości – bo chociaż bohater nie ma złych intencji – każdy jego ruch wywołuje katastrofę.



34. „Samoloty, pociągi i samochody”



Neal i Del planują wrócić do domu na Święto Dziękczynienia. Zbieg okoliczności powoduje, że mężczyźni zmuszeni są podróżować wspólnie.



33. „Wysyp żywych trupów”



Trzydziestoletni Shaun jest życiowym nieudacznikiem, którego rzuca dziewczyna. Kiedy jego miasto zostaje opanowane przez zombie, mężczyzna postanawia udowodnić wszystkim, że potrafi zmienić się na lepsze.



32. „Arizona Junior”



Kiedy bezdzietne małżeństwo porywa dziecko, ich życie staje się bardziej skomplikowane, niż przewidywali.



31. „Kacza zupa”



Rufus Firefly, by uratować swój tonący w długach kraj, zgadza się na pełnienie funkcji prezydenta. Szybko jednak ulega pokusie władzy absolutnej i zostaje dyktatorem.



30. „Narzeczona dla księcia”



Młody chłopiec złożony grypą nie jest zachwycony, gdy jego dziadek przybywa, by mu przeczytać bajkę – historię przygód Buttercup, najpiękniejszej dziewczyny na świecie i jej ukochanego Westleya. Gdy Buttercup zostaje porwana, Westley musi pokonać setki przeszkód, by uwolnić piękną dziewczynę ze szponów porywaczy.



29. „Austin Powers: Agent specjalnej troski”



Rok 1997. Zamrożony w latach 60. superszpieg Austin Powers zostaje aktywowany przez rząd brytyjski, aby powstrzymać Doktora Zło i jego organizację.



28. „Cztery wesela i pogrzeb”



Charles jest częstym gościem na weselach przyjaciół. Nie zamierza się żenić do czasu, aż poznaje piękną Amerykankę.



27. „Nieoczekiwana zmiana miejsc”



To opowieść o czarnoskórym żebraku, który nieoczekiwanie zamienia się miejscem na społecznej drabinie z obiecującym biznesmenem. Za tą igraszką losu stoi para złośliwych, chciwych i znudzonych multimilionerów, którzy przez szalony zakład uruchamiają zwariowane koło fortuny.



26. „Producenci”



Jest to opowieść o perypetiach pechowego producenta teatralnego i jego księgowego, którzy wpadają na pomysł, jak zarobić wielką kasę. Jeśli uda im się zdobyć duże pieniądze, by zainwestować je w sztukę, która ma być totalną klapą i szybko zostanie zdjęta z afisza, zatrzymają resztę.



25. „Legenda telewizji”



Ron Burgundy to najpopularniejszy redaktor w San Diego. Gdy wyrasta mu konkurencja w postaci przepięknej kobiety, zaczyna on podstępną walkę o pozycję.



24. „Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami”



Międzynarodowa grupa policjantów próbuje powstrzymać groźnego dyktatora przed zniszczeniem świata.



23. „Trzej Amigos”



Kiedy małe meksykański miasteczko zostaje sterroryzowane przez bezwzględnych bandytów, zdesperowana senorita wzywa jedynych bohaterów jakich zna: legendarnych „Trzech Amigos”! Znani wszystkim, jako nieustraszeni wojownicy o sercach, które nie wiedzą co to trwoga. Ci dzielni kowboje są w rzeczywistości tylko gwiazdami filmowymi, a jedyna walka jaką stoczyli odbywała się na planie filmowym.



22. „Dzisiejsze czasy”



Z maszyny o zębatych kołach, wielkich przekładniach i kilometrach pasów transmisyjnych niczym mała śrubka wypada, grany przez Chaplina, robotnik. Wycieńczony pracą i załamany nowym sposobem podawania pracownikom posiłków – przez rurkę do ust, ląduje w zakładzie psychiatrycznym. Wyleczony ponownie trafia do zakładu zamkniętego, tym razem karnego, gdy podczas nielegalnej demonstracji nieopatrznie podnosi z ulicy czerwoną szmatę



21. „Książę w Nowym Jorku”



Afrykański książę Akeem przyjeżdża do Nowego Jorku w poszukiwaniu żony. Nikomu nie zdradza swojego pochodzenia.



20. „Withnail i ja”



Dwóch niestroniących od marihuany, alkoholu i LSD młodych aktorów postanawia odpocząć, spędzając weekend w prymitywnej chacie. Ich pobyt na łonie natury nie przebiega jednak zgodnie z planem.



19. „Annie Hall”



Historia burzliwego związku Alvy'ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.



18. „Gliniarz z Beverly Hills”



Axel Foley jest gliniarzem pracującym w Detroit. Żeby rozwiązać sprawę śmierci przyjaciela, Mikeya udaje się do Beverly Hills. Odkrywa, że Mikey miał informację o nielegalnych interesach swojego pracodawcy, Victora Maitlanda. Axel sądzi, że to on zlecił zabójstwo. Informuje o tym porucznika Andrew Bogomila. Oficer daje Foley'owi do zrozumienia, że powinien opuścić miasto. Foley na własną rękę próbuje dojść do prawdy.



17. „Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej”



Borat, dziennikarz kazaskiej telewizji, jedzie do USA, by poznać amerykańską kulturę.



16. „Druhny”



Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.



15. „Garsoniera”



Baxter, starając się o awans, pożycza swoim kierownikom mieszkanie do schadzek.



14. „Płonące siodła”



Parodia westernu w reżyserii Mela Brooksa. Bohaterem filmu jest szeryf miasteczka, który musi uporać się z bandytami oraz przedsiębiorcą kolejowym o niezbyt czystych rękach, na dodatek szeryf jest czarnoskóry, jak można się domyśleć ku niezadowoleniu mieszkańców miasteczka.



13. „Hot Fuzz – Ostre psy”



Policjant z Londynu zostaje przeniesiony do małego miasta. Wraz ze swoim nowym partnerem próbują wyjaśnić serię podejrzanych wypadków i zdarzeń.



12. „Blues Brothers”



Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.



11. „Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę”



Szaleństwa amerykańskiego generała, Jacka Rippera rozpoczynają globalny kryzys. Oficer, pełen nienawiści do komunistów, wydaje rozkaz ataku atomowego na ZSRR i za nic w świecie nie podaje tajnego kodu, za pomocą którego można zawrócić samoloty.



10. „Monty Python i Święty Graal”



Król Artur zbiera rycerzy i wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala, skutkiem czego przeżyją wspólnie wiele absurdalnych przygód.



9. „Czy leci z nami pilot?”



W związku z zatruciem załogi samolotu pasażerskiego były pilot wojskowy – Ted Striker – musi pokonać lęk przed lataniem i ponownie usiąść za sterami.



8. „Pogromcy duchów”



Trzech doktorów parapsychologii zakłada firmę zajmującą się zwalczaniem duchów. Wkrótce będą musieli zmierzyć się z pradawną złą mocą opanowującą miasto.



7. „Generał”



Podczas wojny secesyjnej mieszkający na południu USA maszynista bezskutecznie próbuje się dostać do armii. Gdy żołnierze Północy porywają jego pociąg, mężczyzna rusza za nimi w pogoń.



6. „The Big Lebowski”



Jeff „Koleś” Lebowski zostaje napadnięty przez gangsterów, którzy pomylili go z milionerem o tym samym nazwisku.



5. „Żywot Briana”



Brian, rówieśnik Chrystusa, przychodzi na świat w Betlejem i zostaje omyłkowo uznany za Mesjasza.



4. „Pół żartem, pół serio”



Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.



3. „Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego”



Porucznik Frank Drebin jest nieporadnym funkcjonariuszem policji w Los Angeles. Mężczyzna wraca do Miasta Aniołów z misji w Bejrucie, kiedy jego partner i zarazem najlepszy przyjaciel, detektyw Nordberg, zostaje postrzelony podczas tajnej operacji. Dochodzenie Franka w sprawie próby morderstwa Nordberga powoduje, że staje się on podejrzliwy wobec szanowanego biznesmena Vincenta Ludwiga.



2. „Oto Spinal Tap”



Okraszona znakomitą muzyką zwariowana komedia opowiadająca o karierze zespołu heavy metalowego. Kulisy show-biznesu, szalone trasy koncertowe, wszechobecne i gotowe na wszystko fanki – oto uroki bycia gwiazdą.



1. „Dzień świstaka”



Phil, prezenter telewizyjnej prognozy pogody, przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka stwierdza, że wciąż jest ten sam dzień.Czytaj też:

