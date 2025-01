Kapitalne thrillery zdominowały Max i Netflix. Nasze rekomendacje na weekend

Przez bezpłatną ofertę Apple TV+ w weekend, wiele osób, które mają ochotę obejrzeć dobry serial czy film w wolne dni, pewnie zwrócą się w stronę produkcji dostępnych na tej platformie (a tam nie brakuje dobrych propozycji – rozpiskę znajdziecie TUTAJ). Jeżeli jednak jesteście wierni dwóm najbardziej popularnym w Polsce serwisom streamingowym, czyli Netflix i Max – mamy dla was kilka podpowiedzi, co nowego warto zobaczyć.

Co w weekend warto obejrzeć na Max? Nowe filmy „robią robotę”

Na Max od kilku dni w czołówce zestawienia najpopularniejszych utrzymuje się nowy film Clinta Eastwooda czyli „Przysięgły nr 2”, zgarniając przy tym bardzo dobre recenzje od widzów. Film opowiada o mężczyźnie, który będąc przysięgłym w procesie o morderstwo, uświadamia sobie, że to on mógł doprowadzić do śmierci ofiary. Jest to typowy thriller, w którym główny bohater staje przed dylematem: zataić prawdę czy oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Na Max wpadł też ostatnio nowy „Joker”, w którym tym razem oprócz Joaquina Phoenixa zagrała też Lady Gaga oraz „Top Gun: Maverick” – kontynuacja hitu sprzed wielu lat – obydwa te tytuły sprawdzą się na weekendowy seans. Warto także zwrócić uwagę na dwa potężne hity od mistrza kina Jordana Peele'a. „Uciekaj” i „To my” dostępne będą bowiem na platformie już tylko do 31 stycznia – jeżeli jeszcze ich nie oglądałeś, mocno do tego zachęcamy. Wśród najpopularniejszych tytułów serialowych liderem wciąż jest „Lady Love” – polski serial oryginalny Max, który opowiada o młodej dziewczynie z małego miasteczka, która w RFN zostaje gwiazdą pornobiznesu.

Podpowiedzi na weekendowe seanse. Na Netflix tyle samo nowości, co i dobrych klasyków

A co nowego warto obejrzeć na Netflix? Pojawił się film „Bez urazy”. To przyjemna komedia z uwielbianą zdobywczynią Oscara Jennifer Lawrence. Ciągle wysoko na liście TOP 10 jest thriller „Kontrola bezpieczeństwa” – długo wyczekiwany nowy film oryginalny Netfliksa, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Wiele ludzi ogląda także dokument o Aviciim, nieodżałowanym artyście, którego świat pokochał za hity takie jak „Levels”, „Wake Me Up” czy „Without You”.

Na liście seriali Netfliksa bez większych zaskoczeń. Widzowie chętnie wybierają nowy sezon „Squid Game” i „Szpitala New Amsterdam”. Hitem są też jednak nowości, w tym np. „Tęsknie za tobą” – adaptacja bestsellera Harlana Cobena. To thriller, opowiadający o kobiecie porzuconej przez narzeczonego po tym, jak w tajemniczych okolicznościach zamordowano jej ojca. Hitem jest także (i to już od dłuższego czasu) miniserial „La Palma” o dramatycznej erupcji wulkanu na idyllicznych Wyspach Kanaryjskich. Bardzo ciekawą pozycją jest film „Don’t Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie”. To opowieść o Bryanie Johnsonie, który codziennie żyje tak, aby żyć jak najdłużej. Jest przekonany, że praktyki, które stosuje, zapewnią mu młodość i witalność. Z klasyków warto też obejrzeć nagrodzony trzema Oscarami „Whiplash” czy „Plan doskonały” z Denzelem Washintonem i Jodie Foster.

