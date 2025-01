Apple TV+ za darmo dla wszystkich w ten weekend. Co warto obejrzeć i jak najlepiej wykorzystać czas?

Platforma Apple TV+ ma nadzieję powitać nowych subskrybentów w 2025 roku. Od soboty 4 stycznia rusza akcja, dzięki której każdy będzie mógł obejrzeć treści dostępne na serwisie za darmo. Promocja potrwa do niedzieli 5 stycznia. Aby korzystać z platformy będzie trzeba się tylko zarejestrować i wybrać opcję dwudniowego bezpłatnego okresu próbnego. Oferta ma na celu zachęcenie ludzi do wykupienia usługi Apple TV+, która kosztuje 34,99 zł/miesiąc (po 7-dniowym bezpłatnym okresie próbnym). Dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z promocji i obejrzeć w weekend perełki serwisu, podpowiadamy, które tytuły – miniseriale, seriale i filmy, naprawdę warto zobaczyć w trakcie bezpłatnego weekendu na Apple TV+.

Apple TV+ za darmo dla wszystkich w ten weekend. To musicie obejrzeć

„Rozdzielenie” (serial)



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Siostry na zabój” (serial)



Siostry Garvey zawsze były zżyte i się wspierały. Gdy okazuje się, że ich szwagier nie żyje, przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej rozpoczynają dochodzenie, które ma dowieść, że dokonano zabójstwa. Kierują swoją uwagę na siostry – każda z nich miała powody, by życzyć mu śmierci.



„Uznany za niewinnego” (miniserial)



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„W powietrzu” (miniserial)



Gdy samolot lotu KA29 zostaje porwany podczas siedmiogodzinnej trasy z Dubaju do Londynu, Sam Nelson, doświadczony negocjator korporacyjny, próbuje wykorzystać swoje umiejętności, by uratować wszystkich na pokładzie. Czy ta ryzykowna strategia nie skończy się porażką?



„Monarch: Dziedzictwo potworów” (serial)



Cate udaje się przetrwać atak Godzilli na San Francisco, po czym przeżywa kolejny wstrząs, gdy odkrywa szokujący sekret. Stawiając czoła potwornym zagrożeniom, wyrusza w pełną przygód podróż, aby poznać prawdę o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji zwanej Monarch.



„Sunny” (serial)



Życie Amerykanki mieszkającej w Kioto wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż i syn znikają podczas tajemniczego wypadku lotniczego. W ramach pocieszenia kobieta dostaje robota domowego nowej generacji o imieniu Sunny, wyprodukowanego przez firmę elektroniczną męża.



„Łowczynie” (serial)



Grupa kochających zabawę młodych Amerykanek pojawia się w konserwatywnym Londynie lat 70. XIX wieku. W efekcie dochodzi do prawdziwego zderzenia kultur. Młode kobiety, wysłane do Anglii po to, by zapolować na mężów i tytuły - tak naprawdę pragną dużo więcej.



„Czarny ptak” (miniserial)



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Wielkie cygaro” (miniserial)



Współzałożyciel Czarnych Panter, Huey P. Newton, pozyskuje nietypowego sojusznika – hollywoodzkiego producenta, Berta Schneidera – żeby uciec przed FBI na Kubę.



„Palm Royale” (serial)



W 1969 roku ambitna kobieta postanawia przekroczyć linie podziałów między bogatymi a biednymi i stać się częścią najbardziej wytwornego, a zarazem zdradzieckiego grona w Ameryce: śmietanki towarzyskiej Palm Beach.



„W obronie syna” (miniserial)



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„W tłumie” (miniserial)



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„Oszustwo” (film)



Film eksploruje sekrety Nowego Jorku, od tych skrywanych w apartamentowcach Piątej Alei do tych z ciemnych zaułków Queensu. Nic nie jest takie, jakie się wydaje – motywacje są brane pod lupę, a oczekiwania burzone.



„Bańka pluszaków” (film)



Ty był sfrustrowanym sprzedawcą zabawek – do czasu, gdy dzięki współpracy z trzema kobietami, jego pluszowe zwierzaki stały się fenomenem lat dziewięćdziesiątych.



„Tetris” (film)



Film na podstawie prawdziwej historii amerykańskiego sprzedawcy gier wideo Henka Rogersa, który w 1988 roku odkrył Tetris. Gdy Henk próbuje zaprezentować swoją grę na świecie, zderza się z niebezpiecznymi kłamstwami i korupcją po drugiej stronie żelaznej kurtyny.

Jeżeli jesteście pewni, że wykupicie subskrypcję Apple TV+, zachęcamy was też do obejrzenia innych seriali, które liczą więcej niż jeden sezon. Wśród najlepiej ocenianych tytułów na platformie są „Terapia bez trzymanki” z Harrisonem Fordem, wielokrotnie nagradzany „Ted Lasso”, dystopijne „See”, w którym pierwsze skrzypce gra Jason Momoa czy uwielbiane „The Morning Show” z Jennifer Aniston, Reese Witherspoon czy Stevem Carellem.

Czytaj też:

60+ najlepszych thrillerów w historii Max. Nasza lista rekomendacjiCzytaj też:

Co warto teraz oglądać na streamingach? 14 hitów na Netflix, ale to Max ma prawdziwą perełkę!