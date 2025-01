Netflix rozpoczął rok od kasowania hitów. Część już zniknęła, te przepadną na dniach

Netflix od początku 2025 roku zabiera się za porządki. Oznacza to, że z platformy usunięte zostaną tytuły, które przez długi czas przyciągały widzów. To już ostatni moment na nadrobienie wielu filmów i seriali.

Wśród tytułów, które znikną na dniach jest między innymi brytyjsko-amerykańska produkcja kostiumowa, która stanowi kontynuację kultowego serialu telewizyjnego. Usunięta zostanie także filmowa seria z Meryl Streep – popularny musical, który lata temu do kin przyciągnął tłumy, także fanów zespołu Abba. Cztery dni pozostały wam na obejrzenie głośnego dramatu sensacyjnego na faktach z doborową, hollywoodzką obsadą (Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush), który został doceniony zarówno przez widzów, jak i krytyków (na polskim Filmwebie z oceną 7,4/10). Tego samego dnia z Netfliksa zniknie klasyk lat 90., który od lat stanowi pozycję obowiązkową dla nastolatków. Platforma pozbywa się poza tym wielu popularnych seriali, w tym „Kumpli”, „Rekruta” czy „Prison Playbook”. Jeżeli chcecie nadrobić zaległości – to już ostatni moment.

Ostatnia szansa na ich obejrzenie. Te tytuły w styczniu 2025 roku znikną z Netfliksa

„Downton Abbey: Nowa epoka”



Tym razem film zabierze nas na Riwierę Francuską. Dowiemy się o tajemniczej przeszłości Violet Crawley. Dla Crawleyów będzie to bardzo ważna podróż, która pozwoli im na nowo poznać historię rodziny. Światło ujrzą nieznane dotąd fakty. Nie oznacza to, że w Downtown Abbey nic ciekawego nie będzie się działo. Do rezydencji przyjedzie ekipa filmowa. Okaże się, że będzie miało to zaskakujące konsekwencje dla arystokratów.

Film dostępny do 5 stycznia.



„Babilon”



Opowieść o przerośniętych ambicjach i skandalicznym nadmiarze, śledząca wzloty i upadki wielu postaci w erze nieokiełznanej dekadencji i deprawacji podczas przejścia Hollywood od kina niemego do kina dźwiękowego pod koniec lat dwudziestych.

Film dostępny do 5 stycznia.



„Mamma Mia!”



Sophie niedługo ma wyjść za mąż. Jednak zanim nadejdzie ten najważniejszy dzień w jej życiu postanawia odnaleźć swojego ojca. Jest tylko jeden problem… nie ma pojęcia kto nim jest. Kiedy wpada jej w ręce pamiętnik jej matki Donny, dziewczyna odkrywa, że jej ojcem może być jeden z trzech jej byłych kochanków. Wiedząc, że matka nie będzie z tego zadowolona, w tajemnicy przed nią Sophie zaprasza wszystkich trzech mężczyzn na swój ślub. Usiłuje utrzymać ich przyjazd w tajemnicy, ale wkrótce cała sprawa wychodzi na jaw i zaczyna się zabawa!

Film dostępny do 6 stycznia.



„Mamma Mia! Here We Go Again”



Sophie spotyka się na greckiej wyspie Kalokairi z przyjaciółkami swojej matki Donny, z Rosie i Tanyą. Dziewczyna ogłasza im, że jest w ciąży i obawia się, że nie da rady sama wychować dziecka. Kobiety oferują swoją pomoc, w czym wesprze ją mąż Donny, Sam oraz jej byli partnerzy: Harry i Bill. Wszyscy zaczynają opowiadać historię nastoletniej Donny, która została matką w młodym wieku i samodzielnie wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę oraz śpiewając w girls bandzie.

Film dostępny do 6 stycznia.



„Monachium”



Film przywołuje dramatyczną historię masakry jedenastu izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium w 1972 roku. Ludzie ci zostali wzięci jako zakładnicy przez palestyńską organizacje terrorystyczną Czarny Wrzesień. Avner (Eric Bana) jest agentem wywiadu izraelskiego obarczonym misją poprowadzenia tajnego oddziału, którego zadaniem jest wytropienie i zabicie Palestyńczyków podejrzanych o zorganizowanie i przeprowadzenie ataku. Opowieść skupia się na osobistych rozterkach, jakie ten akt przemocy wzbudził w zespole i w sumieniu człowieka, który nimi dowodził.

Film obejrzycie do 7 stycznia.



„Słodkie zmartwienia”



Gdy w szkole pojawia się nowa i niezbyt atrakcyjna uczennica, Cher proponuje jej metamorfozę.

Film dostępny na Netflix do 7 stycznia.



„Rekrut”



John Nolan to 40-letni mężczyzna, który podążając za swoim marzeniem przeprowadza się do Los Angeles, gdzie zostaje oficerem policji. Jak policjant poradzi sobie w zupełnie nowym, niebezpiecznym świecie?

Serial dostępny do 30 stycznia.



„Skins”



Perypetie grupy angielskich nastolatków, którzy pomagają sobie w codziennych problemach.

Serial obejrzycie do 31 stycznia.



„Życie bez pozwolenia”



Chory na Alzheimera baron narkotykowy z hiszpańskiej Galicji chce przejść na emeryturę. Jego zastępca planuje jednak wyrwać imperium z rąk spadkobierców.

Serial do obejrzenia do 31 stycznia.



„Prison Playbook”



Tuż przed debiutem w pierwszej lidze baseballu znakomity miotacz ląduje w więzieniu, gdzie poznaje prawa rządzące jego nową rzeczywistością.

Serial do obejrzenia do 31 stycznia.



„Kara Para Ask”



Narzeczona policjanta i ojciec projektantki biżuterii zostają znalezieni martwi. Na dwójkę pogrążonych w żałobie bohaterów czeka śmiertelnie niebezpieczna zagadka.

Serial dostępny do obejrzenia do 31 stycznia.

A co nowego w styczniu 2025 na Netflix?

A wszyscy, którzy martwią się zmianami na Netflix – powinni zagłębić się w listę nowości platformy. Styczeń na Netflix przyniesie naprawdę sporo świeżynek, które zapowiadają się obiecująco. Na fanów rodzimych produkcji czeka „Wzgórze psów”, ekranizacja bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka, czy „Kibic”, który opowiada o Kubie, który musi stawić czoła przemocy, gdy zostaje wciągnięty w brutalną rywalizację piłkarskich gangów.

Po prawie 10 latach na ekrany powraca Cameron Diaz, którą zobaczymy u boku Jamiego Foxxa w filmie „Znowu w akcji”. Adrenaliny nigdy za wiele, dlatego kolejną pozycją na liście nowości jest „Nocny agent” – 2. sezon jednej z najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa. Wyczekiwaną nowością jest też „Świt Ameryki”, który przeniesie nas na Dziki Zachód. A dla miłośników dokumentalnych serii platforma przygotowała nowy sezon „Wyznań morderców” czy film o fenomenie i kulisach popularnych także w Polsce „Potyczek Jerry'ego Springera”.

