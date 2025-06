Najpiękniejsza w historii Miss Polonia. Dziś mówi wprost, co o tym myśli

Była najpiękniejszą kobietą świata, choć sama nie planowała kariery w blasku fleszy. Dziś też nie stanęłaby do takiej rywalizacji, bo nie widzi w tym sensu. O wyborach miss Aneta Kręglicka mówi krótko. „Dla mnie są one passé”.

Miss Świata odwraca się od show-biznesu. „Popularność jest mizerna”

Rok 1989 należał do niej. Latem zdobyła tytuł Miss Polonia, we wrześniu została I wicemiss International w Tokio, a już 22 listopada – Miss Świata na gali w Hongkongu. Aneta Kręglicka błyskawicznie stała się ikoną świata modelingu. Nie zamierzała żyć z bycia piękną, pracowała przez pewien czas jako modelka w prestiżowej nowojorskiej agencji Wilhelmina. Odrzuciła wiele medialnych propozycji, m.in. startu w Eurowizji, skupiła się na własnych projektach – fundacji promującej zdrowy styl życia, agencji PR i firmie produkcyjnej. Dziś mieszka w Hiszpanii i jasno mówi, że medialna popularność nigdy nie była jej celem. „Popularność jest mizerna, nawet momentami zawstydzająca. [...] to nigdy nie było w moich planach” – wyznała w rozmowie z Plejadą.

„Dla mnie są one passé”. Gorzkie słowa o konkursach piękności

Choć sama zdobyła tytuł Miss Świata, nie wspomina tego okresu jako zawodowego przełomu. Przeciwnie – tytuł szybko zaczął ją uwierać. „Łatka” najpiękniejszej kobiety świata szybko „zaczęła jej przeszkadzać". „Nie miałam planów, żeby za tytułem Miss Świata poszła moja kariera zawodowa. Ja chciałam być w biznesie” – tłumaczyła. Miss Polonia z 1989 r. nie ma też złudzeń co do współczesnego świata konkursów miss. Jej zdaniem, potrzebna jest tu poważna zmiana.

„Myślę, że one powinny przejść jakąś reformę. Dla mnie są one passé. Powinien być na to nowy pomysł. Właściwie, po co szukamy tej najpiękniejszej dziewczyny? Co ona miałaby dalej robić? Jaka jest wartość tego tytułu poza symboliką?” – zastanawia się głośno Kręglicka. „Brakuje mi takiego jasnego przekazu, czemu tak naprawdę ten konkurs ma służyć. Po co to wszystko jest” – dodaje.

Aneta Kręglicka oddała koronę, wybrała biznes. „Show-biznes bywa chimeryczny”

Jej zdaniem większy sens miałoby poszukiwanie medialnych osobowości, a nie tylko atrakcyjnych wizualnie kobiet. „Przecież nie musi to być długonoga, piękna blondynka. Tylko ktoś błyskotliwy, z wiedzą, talentem, erudycją, poprawną polszczyzną i medialną osobowością. Powinien przykuwać uwagę. Uroda jest drugorzędna, choć w mediach na pewno nie przeszkadza” – zauważa była Miss Świata.

Aneta Kręglicka wyraźnie podkreśla, że od początku szukała stabilności i własnego miejsca – z dala od ulotnej sławy. „Świat show-biznesu nie jest moim światem. Chcę być związana z biznesem i mieć mocny fundament, na którym stoję — a wiadomo, że show-biznes bywa chimeryczny” — podsumowuje.

