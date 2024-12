Nowości w piątek na streamingach. Max deklasuje Netfliksa!

Choć na Netflix pojawi się kolejna produkcja z cyklu o Ferrym Boumanie, nowy dramat wojenny produkcji oryginalnej i zapowiadający się świetnie program o najlepszych szefie kuchni na świecie, który ma na swoim koncie trzy gwiazdki Michelin, to premiery na Max przyciągnąć powinny dzisiaj większość Polaków.

Na platformie debiutuje w końcu „Lady Love” – nowy polski serial, który opowiada o początkach branży dla dorosłych w naszym kraju. W głównej roli zobaczymy Annę Szymańczyk, która niedawno zachwyciła w „Znachorze”, a także między innymi Dorotę Pomykałę, Adama Woronowicza, Borysa Szyca czy Piotra Trojana. Druga, mocna dziś propozycja od Max, to najnowszy film 94-letniej legendy kina Clinta Eastwooda. Thriller tym razem nie miał premiery kinowej i od razu trafił na Max, przez co powinien przyciągnąć do serwisu całą masę ciekawych tej nowej produkcji widzów. Max ma też dla widzów sporo klasyków, w tym legendarną serię z Tomem Cruisem w głównej roli czy dramat w reżyserii Martina Scorsese z główną rolą Roberta De Niro.

Nowości w piątek na streamingach. Max dziś bije na głowę konkurencję

„Ferry 2”



Po tym, jak stracił wszystko, Ferry zniknął z dala od Brabancji. Wydaje się, że odnalazł się wśród powierzchownych znajomości. Jednak wszystko zmienia się, gdy o pomoc prosi go kuzynka, Jezebel Van Kamp, budząc u Ferry’ego wyrzuty sumienia. Choć możliwość odkupienia win kusi, Ferry wie, że jedna tajemnica nie może wyjść na jaw: jego udział w morderstwie ojca Jezebel. Gra toczy się o wysoką stawkę, a prawda może wykończyć Ferry’ego.

Film już do obejrzenia na Netflix



„Batalion 6888”



Inspiracją do historii przedstawionej w filmie była pierwsza i jedyna kobieca jednostka Women’s Army Corps, w której podczas II wojny światowej poza granicami Stanów Zjednoczonych służyły osoby niebiałe. Niezwykła misja i łącząca kobiety determinacja sprawiły, że te nieznane bohaterki niosły nadzieję i przełamywały bariery.

Film dostępny na Netflix



„Umjolo: Przyjaźń czy miłość?”



Zanele i Andile przyjaźnią się od zawsze. Jednak czy teraz, gdy Andile ma żonę i dzieci, Zanele na zawsze pozostanie tylko jego przyjaciółką?

Film obejrzycie na Netflix



„Kulinarny świat Dabiza”



Bohaterem tego dokumentu jest trzykrotny zdobywca tytułu najlepszego szefa kuchni na świecie, Dabiz Muñoz, który ma też na swoim koncie trzy gwiazdki Michelin. Kamery towarzyszą mu przez dwa lata, w czasie których doświadcza zmian w życiu osobistym i zawodowym, a także zastanawia się nad przyszłością swojej restauracji.

Program do obejrzenia od dziś na Netflix



„Lady Love”



Życie skromnej dziewczyny z małego miasteczka w komunistycznej Polsce, która marzyła, żeby zostać zakonnicą, zostaje wywrócone do góry nogami. Po ucieczce do RFN walczy o siebie, zostając królową przemysłu dla dorosłych – na ekranie i w biznesie!

Nowy polski serial jest od piątku dostępny na Max



„Valeria wychodzi za mąż”



Christina jest Ukrainką mieszkającą w Izraelu za sprawą zaaranżowanego małżeństwa z Michaelem, który pomaga teraz wyswatać jej siostrę.

Film do obejrzenia na Max



„Taksówkarz”



Robert De Niro w roli wietnamskiego weterana, który postanawia wypowiedzieć wojnę szerzącemu się złu. Jeden z najważniejszych filmów w historii kina.

Klasyk już do obejrzenia na Max



„Pierwszy czlowiek”



Film zgłębi temat poświęceń i kosztów – dla Neila Armstronga i narodu – związanych z jedną z najniebezpieczniejszych misji kosmicznych w historii.

Film do obejrzenia na Max



„Juror #2”/„Przysięgły #2”



Najnowszy film legendarnego Clinta Eastwooda. Ławnik w głośnym procesie o morderstwo staje przed poważnym dylematem moralnym.

Do obejrzenia już na Max



„Obóz teatralny”



Film o pracownikach i uczniach, którzy jednoczą się, aby uratować obóz teatralny.

Nowość już na Max



„Joika”



Historia amerykańskiej tancerki baletowej Joy Womack, która została przyjęta do Akademii Baletu Bolszoj z marzeniem bycia wielką baletnicą.

Do obejrzenia na Max



„Top Gun”



Tom Cruise jako utalentowany pilot, który zakochuje się w swojej instruktorce z elitarnej jednostki lotniczej.

Film już na Max



„Top Gun: Maverick”



Maverick wciąż wyznacza nowe standardy jako najlepszy pilot marynarki wojennej. Pewnego dnia musi jednak zmierzyć się z duchami przeszłości.

Film obejrzycie na MaxCzytaj też:

