5 nowości na Netflix, 4 perełki od Max. Nasze rekomendacje na dziś

Na brak dobrych nowości na platformach streamingowych nie możemy ostatnio narzekać. Minione dni przyniosły na Max i Netflix wiele kapitalnych tytułów, które z pewnością przyciągną uwagę wszystkich fanów kina i seriali. Wśród nich znajdują się zarówno produkcje, które już lata temu zdobyły ogromną popularność, jak i takie, które dopiero zaczynają zyskiwać zainteresowanie. Jeśli nie macie pomysłu na wieczór i szukacie seansu, który zapewni wam porządne emocje, mamy dla was kilka rekomendacji, które warto rozważyć. Są to seriale i filmy o różnej tematyce, więc każdy znajdzie coś dla siebie – od thrillerów po komedie czy dramaty. Sprawdźcie listy nowych, obiecujących tytułów z Max i Netflix.

4 mocne nowości na Max. Co warto teraz oglądać?

Jeżeli szukacie czegoś do obejrzenia na Max, polecamy wam film z Tomem Cruisem, który dopiero zadebiutował na platformie, a już znalazł się na liście najchętniej oglądanych. Ma ocenę 7,4/10 od widzów na Filmebie (na 180 tys. ocen) i 7,1/10 od krytyków. Wśród mocnych nowości znajdziecie też komedię z ulubienicą widzów Sandrą Bullock i dwa seriale, z czego jeden od twórców kultowego „Homeland”.

„Na skraju jutra” (film)



Wysoko oceniana produkcja z Tomem Cruisem w głównej roli – nowość na Netflix. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której rasa obcych, zwanych Mimikami, przypuściła na Ziemię bezlitosny atak i rozpanoszyła niczym pszczeli rój, obracając w ruinę całe miasta i zostawiając za sobą miliony ludzkich ofiar. Nadszedł czas, kiedy armie całego świata połączyły swoje siły, by stanąć do decydującej walki na śmierć i życie przeciwko napastnikom z kosmosu.



„Brutalna szczerość” (serial)



Beth (Julia Louis-Dreyfus) oraz Don (Tobias Menzies) od lat tworzą udany związek, a ich wspólna iskra nie osłabła. Ona jest popularną pisarką, on nauczycielem i mają syna Charliego. Na horyzoncie pojawia się jednak kryzys, kiedy kobieta odkrywa, że wieloletnia opinia życiowego partnera na temat jej pracy była zwykłym kłamstwem. Świat Beth zaczyna się rozpadać.



„Oskarżeni” (serial)



Oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia oskarżonego, a widzowie odkrywają powoli, jak zwykły człowiek znalazł się w niezwykłej sytuacji.



„Zaginione miasto” (film)



Błyskotliwa, ale samotna pisarka Loretta Sage (Sandra Bullock) pisze popularne powieści romantyczno-przygodowe, na okładkach których występuje model, Alan (Channing Tatum). Alan tak się wczuł w rolę, że naprawdę myśli, że jest "Dashem" z powieści. Podczas trasy promującej swoją nową książkę Loretta zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe), który ma nadzieję, że uda jej się doprowadzić go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniej powieści Loretty. Chcąc udowodnić, że Alan może być bohaterem w prawdziwym życiu, model wyrusza na ratunek. Wciągnięta w nieprawdopodobną przygodę w dżungli para będzie musiała współpracować, aby przetrwać.

Na Netflix 2 seriale i 3 filmy przyciągają widzów. O co tyle hałasu?

Netflix z kolei kusi świeżutkimi nowościami. Dwa seriale dopiero co miały debiut na platformie, a już są w topce, podobnie jest z wyczekiwanym filmem akcji, którego już sam zwiastun wzbudził ogromne emocje. W serwisie obejrzycie także thriller z ikonicznym francuskim aktorem Jeanem Reno, który dopisuje tu postscriptum do swojej roli w „Leonie Zawodowcu”. A to nie koniec dobrych nowości!

„1992” (serial)



Po śmierci męża w niewyjaśnionej eksplozji Amparo (Marian Alvárez) zaczyna szukać odpowiedzi. Pomaga jej tylko Richi (Fernando Valdivielso) - ochroniarz, były policjant i alkoholik. Okazuje się, że morderstwa przebiegają według tego samego schematu. Obok spalonych ciał ofiar zawsze leży lalka Curro - kultowa maskotka targów Expo '92 w Sewilli.



„La palma” (serial)



Co roku miliony Skandynawów odwiedzają Wyspy Kanaryjskie. Zbliża się Boże Narodzenie i szczyt sezonu. Norweska rodzina melduje się w swoim ulubionym hotelu na wyspie La Palma. Jednak ich sielance zagraża niebezpieczeństwo. Młoda norweska naukowczyni odkrywa bardzo niepokojące sygnały dotyczące wulkanu położonego w centrum rajskiej wyspy. Musi przekonać swoich kolegów, że wkrótce spełni się najgorszy możliwy scenariusz. Jeśli wulkan wybuchnie, masyw górski wielkości Manhattanu może osunąć się do oceanu i wywołać największe na świecie tsunami. Czy rodzinie uda się uciec przed zagładą wśród popiołów, gazów i lawy?



„Kontrola bezpieczeństwa” (film)



Młody agent TSA próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.



„Pamięć krwi” (film)



Henry, doświadczony płatny zabójca, odpoczywa w odizolowanej od reszty świata chacie. Jednak niebawem spokój mężczyzny zostanie zakłócony, a pośród otaczającego go śnieżnego lasu rozbrzmią wystrzały. Thriller będący reżyserskim debiutem Frédérica Petitjeana. W bohatera wciela się ikoniczny francuski aktor Jean Reno, który dopisuje tu postscriptum do swojej roli w "Leonie Zawodowcu".



„Na złej drodze” (film)



Dramat kryminaln o Emily, młodej kobiecie w finansowych tarapatach, która postanawia wziąć udział w przekręcie. Wymuszona okolicznościami decyzja okazuje się brzemienna w skutkach. Czytaj też:

