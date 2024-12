Netflix w formie w tym tygodniu. Polaków przyciągnie szczególnie jeden film

W tym tygodniu Netflix doda do swojej biblioteki kilkanaście nowości, a część z nich przyciągnie z pewnością masę widzów. Fani Dawida Podsiadło obejrzą intymny portret artysty w filmie dokumentalnym o jego życiu, który niedawno trafił do kin, a już w połowie tego tygodnia pojawi się na Netflix. Widzów zainteresuje też film „Ferry 2” - kontynuacja opowieści, którą znamy z pierwotnej wersji i popularnego serialu. Zadebiutuje też między innymi dramat o pierwszej kobiecej jednostce Women's Army Corps oraz dwa filmy z serii o znanej bohaterce Larze Croft. Oprócz tego subskrybenci obejrzą też wyczekiwane serialowe kontynuacje, w tym kolejny sezon „Virgin River” czy „Opiekuna moich dzieci”.

Dokument o Podsiadło, wojskowy hit z hollywoodzką obsadą. Co w tym tygodniu warto obejrzeć na Netflix?

„Aaron Rodgers: Człowiek enigma”



Serial sportowy Netflix pokazuje powrót Aarona Rodgersa na boisko po zerwaniu ścięgna Achillesa, a także jego życie i karierę przez pryzmat osobistych i trudnych doświadczeń, dzięki którym stał się sławny w sporcie i nie tylko.

Premiera we wtorek 17 grudnia



„Opiekun moich dzieci”, sezon 2.



Jimena próbuje prowadzić uporządkowane życie. Ale z trójką dzieci, wyścigiem o fotel prezesa firmy i problemami z (prawie) byłym mężem ma pełne ręce roboty. Niespodziewanie okazuje się, że przypadkiem spotkany uroczy farmer Gaby jest świetnym opiekunem jej dzieci. W dodatku — równie nieoczekiwanie — Gabriel i Jimena zakochują się w sobie, nie zważając na stereotypy dotyczące ról płci.

Premiera w środę 18 grudnia



„Droga Julii”



Przez całą swoją karierę nowatorska reżyserka, nieżyjąca już Julia Reichert, dawała głos tym, którzy go nie mieli. W ostatnim projekcie zrealizowanym we współpracy z mężem, Stevenem Bognarem, Julia opowiada o swojej drodze — od młodości, gdy jako dziewczyna z klasy robotniczej marzyła o lepszym życiu, po późniejsze lata, kiedy odkryła filmy dokumentalne, a przy okazji również własny głos.

Premiera w środę 18 grudnia



„Dawid Podsiadło – Dokumentalny”



Intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej. Reżyser Tomasz Knittel zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid – artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość.

Premiera w środę 18 grudnia



„Virgin River”, sezon 6.



W wirze przygotowań do romantycznego ślubu Mel i Jacka w szóstym sezonie nie zabraknie niespodziewanych zwrotów akcji, trójkątów miłosnych i smakowitych dramatów. A kiedy na jaw wyjdą sekrety ojca Mel, odkryjemy Virgin River w pełnych magii i tajemnic latach 70.

Premiera w czwartek 18 grudnia



„Smoczy Książę”, 7. sezon



Aaravos wraca w wielkim stylu! A Ty wciąż możesz nadgonić wszystkie odcinki wielkiej sagi fantasy „Smoczy Książę”, zanim na ekrany trafi kulminacja tej opowieści, czyli sezon 7. Aaravos i Claudia dążą do zniszczenia kosmicznego porządku i zastąpienia śmierci życiem, a życia śmiercią. Nasi bohaterowie muszą więc zdecydować się na poświęcenie wszystkiego, w co wierzą, i wszystkich, których kochają, aby uratować świat! Szykuje się nam sezon, który będzie bardziej emocjonujący, magiczny i wzruszający niż wszystkie poprzednie.

Premiera w czwartek 19 grudnia



„Ferry 2”



Po tym, jak stracił wszystko, Ferry zniknął z dala od Brabancji. Wydaje się, że odnalazł się wśród powierzchownych znajomości. Jednak wszystko zmienia się, gdy o pomoc prosi go kuzynka, Jezebel Van Kamp, budząc u Ferry’ego wyrzuty sumienia. Choć możliwość odkupienia win kusi, Ferry wie, że jedna tajemnica nie może wyjść na jaw: jego udział w morderstwie ojca Jezebel. Gra toczy się o wysoką stawkę, a prawda może wykończyć Ferry’ego.

Premiera w piątek 20 grudnia



„Batalion 6888”



Inspiracją do historii przedstawionej w filmie była pierwsza i jedyna kobieca jednostka Women’s Army Corps, w której podczas II wojny światowej poza granicami Stanów Zjednoczonych służyły osoby niebiałe. Niezwykła misja i łącząca kobiety determinacja sprawiły, że te nieznane bohaterki niosły nadzieję i przełamywały bariery.

Premiera w piątek 20 grudnia



„Umjolo: Przyjaźń czy miłość?”



Zanele i Andile przyjaźnią się od zawsze. Jednak czy teraz, gdy Andile ma żonę i dzieci, Zanele na zawsze pozostanie tylko jego przyjaciółką?

Premiera w piątek 20 grudnia



„Kulinarny świat Dabiza”



Bohaterem tego dokumentu jest trzykrotny zdobywca tytułu najlepszego szefa kuchni na świecie, Dabiz Muñoz, który ma też na swoim koncie trzy gwiazdki Michelin. Kamery towarzyszą mu przez dwa lata, w czasie których doświadcza zmian w życiu osobistym i zawodowym, a także zastanawia się nad przyszłością swojej restauracji.

Premiera w piątek 20 grudnia



„Lara Croft: Tomb Raider”



Lara Croft, najsłynniejsza w świecie bohaterka gier komputerowych, przebojem wkracza na ekran w najbardziej stylowym i widowiskowym filmie akcji i przygody ostatnich lat! Zgłębianie sekretów zapomnianych imperiów, odkrywanie bajecznych skarbów, śmiertelne starcia z czarnymi charakterami – oto normalny rozkład dnia poszukiwaczki przygód Lary Croft. Teraz jednak Lara staje przed największym wyzwaniem – mroczną tajemnicą zaginionego ojca związaną z Trójkątem Światła: kluczem do innego czasu i przestrzeni. Lara musi odzyskać legendarny artefakt, zanim wpadnie on w ręce tajnego stowarzyszenia Illuminati, dążącego do przejęcia władzy nad wszechświatem.

Premiera w niedzielę 22 grudnia



„Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia”

Lara Croft znowu w akcji – musi zmierzyć się ze swoją najbardziej ryzykowną misją: odzyskać to, co starożytne cywilizacje uważały za istotę zła – puszkę Pandory. Musi zjechać pół świata, od Grecji przez Hongkong do Kenii, żeby zdążyć to zrobić przed opętanym naukowcem, który zamierza wykorzystać puszkę do przeprowadzenia masowej zagłady. Do tej przygody Lara angażuje swojego ex-partnera – Terriego Sheridana, niebezpiecznego najemnika, który kiedyś zdradził Larę i ich kraj.



Premiera w niedzielę 22 grudnia





„Ostatni Władca Wiatru”



Zobacz porywającą przygodę, opartą na znanym serialu Nickelodeon „Avatar: Ostatni Władca Wiatru”. Dołącz do Aanga, niezwykłego chłopca, który posiada niesamowitą moc. Przeżyj emocjonującą podróż po egzotycznej krainie, pełnej magicznych stworów i potężnych przyjaciół. Będąc Avatarem, tylko on ma szansę zakończyć odwieczny konflikt między czterema narodami: Powietrza, Wody, Ziemi oraz Ognia. Inspirująca historia i ekscytująca rozrywka dla całej rodziny!

Premiera w niedzielę 22 grudniaCzytaj też:

