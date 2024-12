Najlepsze obecnie seriale na Max – tego nie chcecie przegapić

Max, a wcześniej HBO GO, od wielu lat dostarcza nam kapitalne tytuły, które oglądamy z zapartym tchem. Pomijając oczywiste hity, jak „Gra o tron”, „Sukcesja”, „Biały lotos” czy „The Last of Us”, platforma wielokrotnie zaskakuje widzów produkcjami z hollywoodzką obsadą, które zbierają świetne recenzje. Tak było choćby w przypadku „Mare z Easttown”, „Euforii” czy „Pingwina”. Max ma jednak znacznie więcej dobrych tytułów w swojej ofercie, które mogliście ominąć. W niektórych z nich zobaczycie takie gwiazdy jak Mark Ruffalo, Nicole Kidman czy Hugh Grant. Inne to całkowite nowości, które powoli zdobywają rozgłos, a jeszcze kolejne to klasyki, które mają swoich fanów od wielu lat.

Zebraliśmy dla was w jednym miejscu najlepsze obecnie seriale, które możecie obejrzeć na Max. Sprawdźcie listę, dodajcie tytuły, które was interesują do swojej listy „do obejrzenia”, a z pewnością nie pożałujecie.

Najlepsze obecnie seriale na Max. Co warto obejrzeć?

„Pozłacany wiek”



Akcja serialu rozpoczyna na tle tej transformacji, w 1882 roku, gdy po śmierci ojca młoda Brook (Louisa Jacobson) przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes van Rhijn (Christine Baranski) oraz Adą Brook (Cynthia Nixon). Spędzając czas w towarzystwie Peggy Scott (Denée Benton), początkującej pisarki, która szuka pretekstu, aby zacząć wszystko od nowa, Marian przypadkowo zostaje uwikłana w konflikt między jedną z ciotek, dziedziczką starej fortuny, a jej bogatymi sąsiadami – bezwzględnym potentatem kolejowym i jego ambitną żoną – Georgem (Morgan Spector) i Berthą Russellami (Carrie Coon).



„Człowieku, to jest Floryda”



Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood.



„Ktoś, gdzieś”



Główną bohaterką serialu, który został zainspirowany życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku. Sam zmaga się z poczuciem straty i potrzebą akceptacji, a śpiew jest dla jej ucieczką od prawdziwego życia. Pozwala jej lepiej poznać samą siebie oraz społeczność wyrzutków, którzy nie pasują do społeczeństwa, ale nigdy się nie poddają, co potwierdza, że każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi oraz sposób, by w pełni się wyrażać.



„Stamtąd”



Jadąca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy niewielkiego miasteczka gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie - po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.



„Powrót Millie Black”



Po dekadach spędzonych w Wielkiej Brytanii była detektyw Scotland Yardu, Millie Black, wraca do domu na Jamajce i dołączyła do lokalnej policji. Millie i jej partner Curtis otrzymują zadanie odnalezienia zaginionej uczennicy, co stawia ich na kursie kolizyjnym zarówno z potężną rodziną Kingston, jak i brytyjskim detektywem.



„Diuna: Proroctwo”



Dwie siostry Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.



„Pozostawieni”



Kiedy nagle znika 2% ludności, ci, którzy pozostali, starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Akcja serialu rozpoczyna się trzy lata później, kiedy ludzie nadal odczuwają skutki niewytłumaczalnego zniknięcia. Trudno im odciąć się od tego, co się wydarzyło.



„Mroczne materie”



Lyra (Dafne Keen) jest z pozoru zwyczajną dziewczyną. Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Lyra podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Podczas podróży przez przeróżne światy, bohaterka spotyka zdeterminowanego i odważnego chłopca o imieniu Will (Amir Wilson). Razem spotykają na swojej drodze niezwykłe istoty i poznają niebezpieczne sekrety, a los żywych – jak i umarłych – zdaje się być w ich rękach.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie.



„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Biały lotos”



Serial HBO podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Kiedy jednak mijają kolejne dni okazuje się, że nie tylko turyści czy zawsze uśmiechnięci pracownicy hotelu, ale także to na pozór idylliczne miejsce ma swoje mroczne strony. Satyra społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, której twórcą jest Mike White.



„Od nowa”



Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem (Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna.



„Obsesja Eve”



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.



„Sceny z życia małżeńskiego”

Mira (Jessica Chastain) jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan (Oscar Isaac) to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek.



Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.



„Billions”



Serial opowiada o nietypowej relacji łączącej surowego prokuratora, Chucka Rhoadesa (Paul Giamatti), oraz błyskotliwego i ambitnego króla funduszu hedgingowego, Bobby’ego "Axe" Axelroda (Damian Lewis). Każdy z mężczyzn usiłuje za wszelką cenę przechytrzyć przeciwnika i odnieść nad nim ostateczne zwycięstwo. Aby osiągnąć swój cel, obaj uciekają się do podstępów, prowokacji i intryg.



„Prawi Gemstonowie”



Serial powiada o tym, jak wygląda w USA biznes kościelny od kuchni. Głową rodziny jest kaznodzieja z programu telewizyjnego (John Goodman), który razem ze swoimi dziećmi czerpie z wszelkich przyjemności dzięki ogromnej fortunie.



„Pohamuj entuzjazm”



Neurotyczna osobowość Larry’ego (Larry David) przysparza mu wielu kłopotów. Mężczyzna nie potrafi odnaleźć się w najprostszych codziennych sytuacjach. Problemem staje się dla niego zrobienie zakupów czy zapłacenie rachunków. Jest niezdarny i nietaktowny, i tylko jemu przytrafiają się rzeczy, które nie przytrafiłyby się nikomu innemu. Sytuacja pogarsza się, kiedy żona Larry'ego (Cheryl Hines) postanawia od niego odejść.



„Euforia”



Bohaterką serialu „Euforia” jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi.



„Ród Smoka”



Nim Westeros pochłonęła kolejna krwawa wojna o władzę, na tronie zasiadał ród Targaryenów, mający kontrolę nad potężnymi smokami. Serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z „Gry o tron” ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedioma Królestwami wraz z 17 smokami.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo.



„Detektyw: Kraina nocy”



Nowy rozdział serialu kryminalnego, napisany i wyreżyserowany przez Issę López, który opowiada historię policjantek Elizabeth Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Kali Reis). Byłe partnerki muszą pokonać dzielące je różnice, aby rozwiązać sprawę tajemniczej zbrodni, gdy w fikcyjnym mieście Ennis na Alasce ośmiu naukowców obsługujących Arktyczną Stację Badawczą Tsalal znika bez śladu.



„Hacks”



Legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, Deborah Vance, grozi utrata rezydentury. Tymczasem w Los Angeles młoda, roszczeniowa pisarka Ava desperacko szuka pracy. Ku rozgoryczeniu obydwu ich wspólny menedżer Jimmy umawia je na spotkanie.



„Sukcesja”



Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.



„Barry”



Barry (Bill Hader) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma „zająć się” młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, mężczyzna trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. Pozostaje tylko jeden problem – jak to zrobić?



„The Last of Us”



Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.



„Trzy kobiety”



Trzy Amerykanki z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Pisarka, która opłakuje własną stratę, przekonuje każdą z nich, aby opowiedziała jej swoją historię.



„Pingwin”



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji. Czytaj też:

