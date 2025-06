Wymyślił Wajdzie kultowy tekst. Dziś wieczorem „KabareTYM” – hołd dla Stanisława Tyma

Stanisław Tym to postać historyczna. Legendarny artysta, którego role, skecze, a przede wszystkim niezrównane teksty znamy chyba niemal wszyscy. Nie wszystko jednak wiemy o twórcy “Misia”. Ujawnieniem pewnego faktu zaskoczony był nawet Marek Wójcik, gwiazda dzisiejszego kabaretu na festiwalu w Opolu — wyjątkowego hołdu dla Stanisława Tyma.

W sobotę w Opolu „KabareTYM”. Gdyby Tym żył, to zaprosiłby tych artystów

W sobotni wieczór nad opolskim amfiteatrem krążyć będzie duch Stanisława Tyma. Legendy polskiego kabaretu, niezrównanego mistrza ironii i satyry, twórcy kultowych filmów, takich jak „Miś”, „Rozmowy kontrolowane”, „Rejs”, który odszedł od nas w grudniu 2024 r.

Podczas kabaretonu pod hasłem „KabareTYM” wystąpią: Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Jacek Fedorowicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Wiktor Zborowski, Tomasz Sapryk oraz kabarety: Ani Mru-Mru, Paranienormalni, Mumio, Jurki, Chyba, Rewers, Ciach. Na ekranie w „sondach ulicznych” wypowiedzą się: Filip Cembala, Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Rafał Rutkowski i Mariusz Drężek.

„Myślę, że gdyby Staszek żył, to pewnie zaprosiłby właśnie tych wszystkich artystów” – – mówi Marcin Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru, który wraz z Piotrem „Gumą” Gumulcem poprowadzi wieczór.

Stanisław Tym wymyślił Andrzejowi Wajdzie słynny tekst. Znacie go wszyscy

Wójcik miał przyjemność osobiście znać Stanisława Tyma, a nawet z nim współpracować. Przed sobotnim koncertem zdradził Telewizji Polskiej, że nie zawsze była to łatwa współpraca.

„O ile było zaszczytem pracować ze Staszkiem, o tyle wcale to nie było łatwe, gdyż on do ostatniego momentu nanosił zmiany w tekście, ulepszał go. [...] Niektórzy koledzy i koleżanki mieli z tym problem, bo nauczyli się jednej wersji tekstu, po czym Staszek na następnej próbie mówił: »Nie, nie, nie. Wiesz co, zamiast tego powiedz coś innego« i oni musieli się uczyć jeszcze raz i jeszcze raz” – wspominał.

Artysta kabaretu Ani Mru-Mru przyznał też, że nawet on nie wiedział wszystkiego o swoim idolu.

„Dowiedziałem się na przykład, że to Staszek wymyślił Andrzejowi Wajdzie ten słynny tekst: »Będę mówił po polsku, bo myślę po polsku«, który Wajda powiedział, gdy odbierał Oscara” – wyznał.

Podobno my również mamy się dowiedzieć wielu ciekawostek już dziś wieczorem. Przypominamy: „KabareTYM” już dziś, w sobotę 14 czerwca. Start o godz. 22:05, transmisja na antenach TVP1, TVP Polonia oraz online w TVP VOD.

Czytaj też:

Dziś sobota „zróbmy więc prywatkę…”. Hit PRL-u hasłem festiwalu w OpoluCzytaj też:

Po latach wystąpili razem w Opolu. Kiedyś poróżnili się o pieniądze