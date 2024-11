Wszystkie „Listy do M.” już w sieci – czas na świąteczny maraton!

„Listy do M”. to jedna z najbardziej lubianych polskich serii filmowych, która na stałe wpisała się w świąteczną tradycję wielu widzów. Podczas, gdy już szósta część tej opowieści – „Listy do M. Pożegnania i powroty” – w listopadzie zawitała na ekrany kin, wszyscy miłośnicy kultowego cyklu, mają dodatkowe powody do radości. Wszystkie części „Listów do M”. są dostępne online – i to na jednej platformie. To doskonała okazja, aby wrócić do ulubionych bohaterów lub nadrobić zaległości przed nadchodzącym sezonem świątecznym.

Pierwsza część „Listów do M”., która miała premierę w 2011 roku, niemal natychmiast zyskała miano świątecznego hitu. Inspirowana brytyjskim filmem „To właśnie miłość”, opowiada o losach kilkorga bohaterów, których historie splatają się w Boże Narodzenie. Humor, chwytające za serce momenty oraz świąteczny klimat sprawiły, że widzowie pokochali ten film od pierwszego seansu.

Sukces pierwszej części zaowocował kontynuacjami – kolejne części serii pojawiały się w 2015, 2017, 2021 i 2022 roku, każda z nich przyciągając rzesze fanów do kin. W sumie łączne dochody z pięciu pierwszych filmów to 66 232 052 dolarów.

Do serii przyciąga także widzów doborowa obsada, wśród której są między innymi: Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Agnieszka Dygant, Paweł Małaszyński, Maciej Stuhr, Danuta Stenka, Magdalen Różczka, Izabela Kuna, Borys Szyc czy Katarzyna Zielińska.

Idealna seria na świąteczny maraton. Gdzie oglądać wszystkie filmy z serii „Listy do M”?

Dzięki dostępności wszystkich części „Listów do M”. w sieci, widzowie mają teraz możliwość zorganizowania sobie prawdziwego świątecznego maratonu filmowego. To idealny sposób na spędzenie zimowego wieczoru w gronie bliskich.

Wszystkie filmy z serii „Listy do M”. polscy widzowie obejrzeć mogą na platformach Max oraz Player.

Czytaj też:

Polacy nie mają jej dość! Dziś na TVN komedia, którą uwielbiamy. Takich filmów nam brakujeCzytaj też:

Takiego debiutu na Netflix dawno nie było. Oglądalność rozbiła bank – 14,7 mln w tydzień!