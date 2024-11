Polacy nie mają jej dość! Dziś na TVN komedia, którą uwielbiamy. Takich filmów nam brakuje

Produkcja w reżyserii Tomasza Koneckiego („Ciało”, „Testosteron”, „Listy do M”.), która premierę miała w 2008 roku, zdobyła uznanie widzów dzięki lekkiemu podejściu do życia, humorystycznym dialogom i trafnym obserwacjom na temat relacji międzyludzkich. „Lejdis” łączy komedię z elementami dramatu, co sprawia, że to idealna propozycja na wieczór – zarówno dla tych, którzy film widzieli już kilkukrotnie, jak i dla nowych widzów.

„Lejdis” już dziś w telewizji. Polacy pokochali film

„Lejdis” to historia czterech kobiet: nauczycielki Łucji, korektorki „Korby”, milionerki Moni i prawniczki Gośki, które są przyjaciółkami od dzieciństwa. Wiodą różne życia, mają różne doświadczenia i problemy, ale łączy je jedno – niezłomna więź, która pozwala im przetrwać nawet najtrudniejsze momenty. Fabuła rozgrywa się w ciągu jednego roku, podczas którego bohaterki stawiają czoła wyzwaniom miłosnym, zawodowym i osobistym, nie zapominając przy tym o wspólnym świętowaniu w swoim niepowtarzalnym stylu.

W dużej mierze do sukcesu tego polskiego klasyka przyczyniła się obsada. Magdalena Różczka, Edyta Olszówka, Izabela Kuna i Anna Dereszowska stworzyły niezwykle barwne i wiarygodne postacie, które na długo zapadają w pamięć. Każda z aktorek wniosła do swoich ról autentyczność i energię, dzięki czemu widzowie łatwo mogą się z nimi utożsamić. Oprócz głównych bohaterek, na ekranie pojawia się również plejada znanych aktorów, takich jak Robert Więckiewicz, Tomasz Kot, Cezary Pazura, Tomasz Karolak, Jan Englert, Wojciech Mecwaldowski czy Borys Szyc, którzy wprowadzają dodatkowy humor i dynamikę do opowieści.

Gdzie oglądać „Lejdis”?

Nie przegapcie dzisiejszego seansu. „Lejdis” obejrzycie na TVN o godzinie 22:35.

