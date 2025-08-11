10 seriali kryminalnych z obsadą, której nie da się zapomnieć – ranking Collidera

Portal Collider przygotował listę 10 najlepszych seriali kryminalnych, w których obsada gra pierwsze skrzypce. To produkcje, gdzie świetne scenariusze spotykają się z aktorstwem na najwyższym poziomie, a każda rola — od głównej po epizodyczną — zostaje w pamięci. W zestawieniu znalazły się zarówno kultowe tytuły, jak i świeże hity, które potrafią wciągnąć od pierwszej sceny. Collider docenił nie tylko intrygi i napięcie, ale przede wszystkim kreacje, które nadają historiom wyjątkową intensywność. Jeśli szukasz kryminału z bohaterami, którym się wierzy i których los naprawdę obchodzi widza — ta lista to idealna wskazówka.

10 najlepszych seriali kryminalnych z doskonałą obsadą

„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Szepty mroku”



Akcja serii rozgrywa się w 1971 roku na odległych terenach należących do plemienia Navajo w pobliżu Monument Valley. Główną postacią jest porucznik Joe Leaphorn z policji plemiennej, który staje do walki z serią pozornie niepowiązanych ze sobą przestępstw. Zbliżając się do prawdy, odkrywa tajemnice ze swojej przeszłości. W tej podróży towarzyszy mu jego nowy zastępca, Jim Chee, który także ma do wyrównania stare rachunki z młodości spędzonej w rezerwacie.



„Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Zakazane imperium”



Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Więzienie Oz”



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Wydział zabójstw Baltimore”



Amerykański serial kryminalny, który przedstawia realistyczne i surowe spojrzenie na pracę policyjnego wydziału zabójstw w Baltimore. Serial koncentruje się na codziennym życiu i pracy detektywów, pokazując ich zmagania z przestępczością zorganizowaną, seryjnymi mordercami i innymi brutalnymi przestępstwami.



„Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.Czytaj też:

