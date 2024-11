Takiego debiutu na Netflix dawno nie było. Oglądalność rozbiła bank – 14,7 mln w tydzień!

„Świąteczni dżentelmeni” to świąteczna propozycja Netfliksa, w którym grają Chad Michael Murray i Britt Robertson. Film opowiada o wielkomiejskiej tancerce, która – aby uratować należący do jej rodziców prowincjonalny teatr – postanawia wystawić męską rewię bożonarodzeniową. Produkcja zgromadziła w okresie od 18 do 24 listopada – 14,7 mln, co czyni ją najchętniej oglądanym tytułem tygodnia.

Świąteczne produkcje hitem na Netflix. To masowo oglądają ludzie

Publiczność Netfliksa czuje już wyraźnie klimat świąt, ponieważ globalne listy najchętniej oglądanych produkcji, zdominowane są przez świąteczne tytuły. Hitem są też dwa inne filmy oryginalne platformy. Pierwszym z nich jest „Zakochany bałwan” – opowieść o młodej wdowie, która przypadkiem ożywia uroczego bałwana, a drugim „Spotkajmy się w przyszłe święta” – opowiadający o romantyczce, która w poszukiwaniu miłości biega po całym Nowym Jorku, byle tylko zdobyć bilet na wyprzedany świąteczny koncert grupy Pentatonix. Filmy te zajęły w rankingu TOP 10 odpowiednio 2. miejsce z 12,7 mln wyświetleń i 7. miejsce z 5,9 mln wyświetleń.

Widzowie chętnie wybierają także film animowany „Zaklęci”, który zadebiutował 22 listopada i znajduje się na trzecim miejscu w rankingu najpopularniejszych z wynikiem 8,5 mln wyświetleń.

Najpopularniejsze obecnie seriale na Netflix

Jeżeli chodzi o produkcje serialowe, widzów przyciąga też nowy sezon „Arcane” (6,4 mln wyświetleń). Równocześnie z premierą drugiej odsłony, widzowie wrócili też do pierwszej i wywindowali go na miejsce 5. w zestawieniu najchętniej oglądanych anglojęzycznych serii (2,2 mln wyświetleń). Subskrybenci oglądają też chętnie 6. sezon „Cobra Kai” (5,7 mln), 4. sezon „Outer Banks” (2,7 mln) i 2. sezon „Dyplomatki” (2 mln).

Hitem pozostaje także walka Jake'a Paula z Tysonem, która przyciągnęła w ostatnich dniach kolejnych widzów, generując 1,8 mln wyświetleń.

