Planujesz spędzić wieczór z Netfliksem? Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Co tydzień na Netflix pojawia się sporo nowych tytułów i chociaż subskrybenci mają w czym wybierać, łatwo przeoczyć tytuł, który wart jest naszej uwagi. Sprawdziliśmy premiery ostatnich tygodni i podpowiadamy wam, jakie seriale i filmy są najlepiej oceniane na platformie Filmweb. Poszukaj wśród nich czegoś dla siebie.

„Beckham” – 8/10 na Filmweb



Czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.



„Tajemnice polskich morderstw” – 7,3/10 na Filmweb



Seria dokumentalna poświęcona najgłośniejszym i najbardziej przerażającym morderstwom popełnionym w Polsce. Każdy z sześciu odcinków serialu opisuje jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych, które miały miejsce w naszym kraju.



„Infamia” - 7,7/10 na Filmweb



Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie regularnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Ukochane dziecko” – 7,1/10 na Filmweb



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.

Sześcioodcinkowy miniserial zaczyna się od tego, na czym tradycyjne thrillery zwykle się kończą — wybawienia. Jednak prawdziwy koszmar rozpoczyna się dopiero wraz z przybyciem rodziców Leny do szpitala tej samej nocy. Przez prawie 13 lat rozpaczliwie poszukiwali oni swojej zaginionej córki.



„Znachor” – 7,6/10 na Filmweb



Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę. Na podstawie kultowej powieści Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.



„Zabić ból” – 7,1/10 na Filmweb



Fabularyzowany dokument „Zabić ból” opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego.

Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu „New Yorker”.



„Zaopiekujcie się Mayą” – 7,2/10 na Filmweb



Gdy dziesięcioletnia Maya Kowalski trafiła do szpitala Johns Hopkins All Children’s Hospital w 2016 roku, nic nie wskazywało na to, jak wielkie trudności czekają ją i jej rodzinę. Próbując zrozumieć jej rzadką chorobę, zespół lekarzy z czasem zaczął podawać w wątpliwość podstawowe fakty, które spajały rodzinę Kowalskich. Wkrótce potem opiekę nad Mayą przejęły władze stanowe mimo usilnych prób rodziców, który desperacko pragnęli jej powrotu. Historia rodziny Kowalskich — opowiedziana ich własnymi słowami — na zawsze odmieni nasze spojrzenie na opiekę zdrowotną nad dziećmi.



„Najgłębszy wdech” – 7,5/10 na Filmweb



Podwodne drogi mistrzyni freedivingu i zawodowego płetwonurka schodzą się w pragnieniu sięgnięcia po najwyższe — czy raczej najgłębsze — laury w dziedzinie nurkowania swobodnego. Pogoń za marzeniami w głąb oceanu jest dla bohaterów źródłem nieopisanej satysfakcji, ale i nieuchronnego zagrożenia.Czytaj też:

