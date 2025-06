Na dziś zaplanuj popołudnie przed telewizorem. Z królem komedii

Czy jedno proste słowo może całkowicie odmienić życie? Na to pytanie stara się odpowiedzieć komedia „Jestem na tak” z Jimem Carreyem w roli głównej, która łączy momentami absurdalny humor z odrobiną refleksją nad naszymi codziennymi wyborami i wewnętrznymi ograniczeniami.

Od pesymisty do optymisty. Po drodze miłość!

Carl Allen to typowy urzędnik bankowy, który od dawna zamknął się w swojej strefie komfortu. W relacjach międzyludzkich dominuje u niego jedno słowo: „nie”. Unika spotkań, nie odbiera telefonów od przyjaciół, a wieczory spędza samotnie, oglądając filmy w domu. Mimo pozorów zapracowanego człowieka coraz wyraźniej odczuwa, że życie go omija. Przełom w życiu Carla następuje, gdy za namową przyjaciela zapisuje się na motywacyjne spotkanie prowadzone przez charyzmatycznego mentora. Idea jest prosta – mówić „tak” każdej nadarzającej się okazji. Allen podejmuje wyzwanie i przyjmuje postawę całkowitej otwartości wobec świata.Tak rozpoczyna się pasmo nieprzewidywalnych i zabawnych sytuacji, które wystawiają na próbę jego nowe podejście do życia. Carl nie może nikomu odmówić, a każde kolejne „tak” otwiera przed nim drzwi do kolejnych przygód.

Wkrótce Carl poznaje Allison – niezależną i pełną energii dziewczynę, w której dostrzega bratnią duszę. Ich relacja rozwija się błyskawicznie, ale nad ich uczuciem zawisa cień tajemnicy. Allison nie wie, że mężczyzna działa według zasady, której nie może złamać – każde pytanie, każda propozycja musi zakończyć się jego zgodą. Jak długo można żyć w zgodzie z zasadą „na tak”, zanim zacznie się to odbijać na autentyczności relacji?

Komedia z przesłaniem i gwiazdorską obsadą

W komedii „Jestem na tak” głównego bohatera gra Jim Carrey – aktor znany z takich komedii jak „Bruce Wszechmogący” czy „Ace Ventura”. U jego boku wystąpiła Zooey Deschanel jako Allison – postać, która wnosi do filmu lekkość i optymizm. Film ukazuje, w jaki sposób zmiana perspektywy patrzenia na nasze życie i otaczający nas świat może przynieść nie tylko uśmiech, ale i głęboką refleksję. „Jestem na tak” to lekka, ale inteligentna komedia, która przypomina, że czasem warto otworzyć się na nowe i powiedzieć „tak” życiu.

Zacząć możemy już dziś, w czwartek, 19 czerwca. Początek seansu o godz. 13:40 na antenie TVN.

