Śpiewała przed Królową Matką i Janem Pawłem II. Dziś odsłoni kulisy życia

Trudno pisać o Irenie Santor, bo powiedzieć o niej, że to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, to zdecydowanie za mało. To legenda, której muzyczna kariera trwała blisko 70 lat.

Irena Santor — pierwsza dama polskiej piosenki

Jej głos uznawany jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w historii polskiej muzyki rozrywkowej. 90-letnia artystka ma na swoim koncie tak wielkie przeboje, jak „Powrócisz tu”, „Walc Embarras”, „Już nie ma dzikich plaż”, „Tych lat nie odda nikt”, „Małe mieszkanko na Mariensztacie”, „Każda miłość jest pierwsza”, czy „Maleńki znak”. Nagrała ponad tysiąc utworów i wydała kilkadziesiąt płyt solowych, koncertowała na całym świecie, m.in. w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii.

Występowała m.in. przed Królową Matką, czyli Elżbietą Bowes-Lyon, Mao Zedongiem i papieżem Janem Pawłem II. Irena Santor zaśpiewała w duetach z wieloma największymi gwiazdami polskiej muzyki, wśród których byli tak różni pokoleniowo i stylistycznie artyści, jak Mieczysław Fogg, Edyta Górniak, Krzysztof Cugowski, Magda Umer, Zbigniew Wodecki, Alibabki, Jerzy Połomski, czy Justyna Steczkowska. Zagrała m.in. w niezapomnianej „Przygodzie z piosenką” Stanisława Barei, u boku Bohdana Łazuki. W dzieciństwie przeżyła tragedię: ojca piosenkarki zamordowali Niemcy, matkę straciła w wieku 16 lat. Pokonała straszliwą chorobę i sama zaangażowała się w działalność charytatywną oraz promowanie profilaktyki zdrowotnej. Laureatka wielu nagród, m.in. Grand Prix KFPP w Opolu, Złoty Fryderyk, Bursztynowy Słowik, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Honorowy Koryfeusz Muzyki Polskiej.

Intymny portret Ireny Santor — dziś w telewizji

Irena Santor to legenda i pierwsza dama polskiej piosenki, artystka o wyjątkowym głosie i charyzmie, której dorobek i życiowa postawa inspirują kolejne pokolenia słuchaczy i wykonawców. Dziś będziemy mieć wyjątkową okazję, by zajrzeć za kulisy życia Ireny Santor. Wspomnieniami szczerze podzieli się z nami sama artystka. Film „Irena Santor. Magiczny krok” to osobista opowieść o wybitnej postaci, która przez dekady kształtowała oblicze polskiej sceny muzycznej. Produkcja zabiera widzów w muzyczno-biograficzną podróż przez dziewięć dekad życia Ireny Santor, ukazując nie tylko jej imponujący dorobek, ale także emocjonalne, prywatne refleksje. Dokument, którego reżyserem jest Agnieszka Gola, ukazuje gwiazdę u schyłku jej artystycznej działalności – szczerą, pełną wspomnień i gotową na osobiste podsumowania. Zawiera także fragmenty wspomnień, wyznań oraz przemyśleń na temat życia, twórczości, sukcesu i miłości. Kluczową rolę odgrywa w nim głos samej bohaterki, która dzieli się własnym spojrzeniem na przeszłość i doświadczenia zdobyte na scenie oraz poza nią.

Poruszający dokument „Irena Santor. Magiczny jeden krok” zobaczymy już dziś, w czwartek 19 czerwca od godz. 9:25 na antenie TVP Polonia, a także o 20:10 na kanale TVP Historia.

