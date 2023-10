„The Crown”. Są pierwsze fotosy z finałowego sezonu. Jak wygląda Dodi Fayed?

Finałowy sezon uwielbianego przez publiczność i krytyków serialu „The Crown” skupia się na latach 1997 – 2005, w czasie których premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair (w tej roli Bertie Carvel).

6. sezon „The Crown”. Widzowie zobaczą śmierć księżnej Diany

Ostatni sezon produkcji został podzielony na dwie części. Pierwsze cztery odcinki koncentrują się wokół księżnej Diany i jej relacji z Dodim Fayedem, która zostaje zakończona wypadkiem samochodowym. Druga część, składająca się z sześciu odcinków, skupia się na księciu Williamie i jego powrocie do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku bajkowej relacji Williama i Kate.

„Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda kwitnie. Jednak niefortunna podróż samochodem ma katastrofalne skutki. Książę William wraca do Eton po śmierci matki w czasie, gdy monarchia zmierza się z presją opinii publicznej. W tym samym czasie Królowa, z okazji Złotego Jubileuszu, zastanawia się nad przyszłością monarchii, otwierając jej nowy rozdział małżeństwem Karola i Camilli oraz początkiem nowej królewskiej bajki Williama i Kate” – czytamy w opisie ostatniego sezonu serialu, udostępnionym przez Netflix.

Netflix, promując ostatni sezon, udostępnił w sieci najnowsze fotosy z 6. odsłony. Zobaczcie, jak wyglądają bohaterowie i co do powiedzenia mają o nich aktorzy, wcielający się w te role.

„The Crown”, sezon finałowy. Aktorzy o bohaterach, których grają

Kto w obsadzie 6. sezonu „The Crown”?

W części pierwszej 6. sezonu „The Crown” Elizabeth Debicki ponownie wcieli się w rolę księżnej Diany u boku Dominika Westa w roli księcia Karola. Imelda Staunton kontynuuje swoje panowanie jako królowa Elżbieta II u boku Jonathana Pryce'a (księcia Filipa) i Lesley Manville (księżniczki Małgorzaty). Powracają także Salim Daw (Mohamed Al Fayed) i Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Debiutują Rufus Kampa (Książę William) i Fflyn Edwards (Książę Harry).

W drugiej części serialu w role księcia Williama i księcia Harry'ego wcielą się Ed McVey i Luther Ford. Dołączy do nich Meg Bellamy w roli Kate Middleton. Będą to debiutanckie role trójki aktorów.

„The Crown” 6. sezon. Kiedy premiera pierwszej i drugiej części?

Ostatni, 6. sezon serialu „The Crown” zakończy się w dwóch częściach, które zobaczymy na Netflix już 16 listopada i 14 grudnia.

Sukces serialu „The Crown”

„The Crown” to wielokrotnie nagradzany serial Netflix. Od premiery serialu w 2016 roku produkcja zdobyła kilkadziesiąt najbardziej prestiżowych nominacji i nagród, w tym m.in.: 10 nominacji do Złotych Globów (i 4 statuetki), 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA i nie tylko.

