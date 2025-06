Na Netflix w tym tygodniu zatrzęsienie nowości! Na czele mocny kryminał z ulubieńcem

W tym tygodniu Netflix serwuje prawdziwy wysyp nowości – aż 18 premierowych tytułów, które mogą przyprawić o zawrót głowy nawet najbardziej wybrednych widzów.

Miłośnicy mrocznych historii mogą spodziewać się niejednej niespodzianki. W ofercie pojawia się serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, którego akcja rozgrywa się w nadmorskim miasteczku, gdzie wpływowa rodzina zmaga się z kryzysem i wewnętrznymi demonami. Trzymający w napięciu thriller z politycznym tłem przywołuje natomiast echa zimnowojennej paranoi, przenosząc widzów w sam środek globalnego konfliktu, który może wybuchnąć w najmniej spodziewanym momencie.

Reality TV również przeżywa swoje pięć minut. Widzowie będą mieli okazję podejrzeć kulisy życia jednej z najpopularniejszych postaci holenderskiego show-biznesu, która próbuje ułożyć wszystko od nowa na drugim końcu świata. Z kolei dla fanów sportowego zacięcia przygotowano serial osadzony w elitarnej akademii, gdzie młodzi zawodnicy mierzą się nie tylko z własnymi ograniczeniami, ale i tajemnicami, które mogą mieć tragiczne konsekwencje.

Na platformie zadebiutują również filmy, które idealnie wpisują się w letni klimat – zarówno te, które bawią, jak i te, które wywołują strach. Od dramatów psychologicznych z elementami horroru, przez nieco zapomniane klasyki, aż po komedie o miłości, rodzicielstwie i kryzysach wieku średniego.

Oto pełna lista premier, które w tym tygodniu trafiają na Netflix – sprawdź, co warto dodać do swojej kolejki.

„Kaulitz i Kaulitz”



Bliźniacy i supergwiazdy, Tom i Bill Kaulitzowie, zdradzają tajemnice swojego prywatnego życia w Los Angeles i Niemczech w tym zabawnym i kameralnym programie reality TV.

Premiera: Wtorek 17 czerwca



„Justin Willman: Magic Lover”



Popularny magik i komik Justin Willman używa swoich niezwykłych talentów, serwując ambitne żarty, jakich nie widział świat. Wraz z zespołem zakręconych profesjonalistów Justin robi ludziom kawały, które przechodzą wszelkie pojęcie — a wszystko po to, by wyrównać rachunki z tymi, którym zaszli za skórę.

Premiera: Wtorek 17 czerwca



„Totalna katastrofa: Burmistrz imprezowicz”



Podczas wyborów na burmistrza Toronto w 2010 r. do akcji niespodziewanie wkracza polityczny outsider Rob Ford. Lekceważony przez innych polityków i media, przeciwstawia się krytykom, odnosząc szokujące zwycięstwo. Ale jego rządy szybko okazują się katastrofą — skandal goni skandal, pojawiają się też zarzuty zażywania twardych narkotyków. Sprawa nabiera rozgłosu na całym świecie.

Premiera: Wtorek 17 czerwca



„Yolanthe”



Pierwszy holenderski serial reality TV Netflix śledzi losy Yolanthe Cabau, podczas gdy rozpoczyna nowe życie w Los Angeles ze swoim synem Xessem Xavą po burzliwym okresie w światłach jupiterów Holandii. Yolanthe żongluje codziennymi obowiązkami: wychowuje samotnie syna ze związku z byłym piłkarzem Wesleyem Sneijderem, remontuje nowy dom i kontynuuje karierę aktorską, próbując spełnić swoje wielkie marzenia w Mieście Aniołów. Niestety jej przeszłość nie pozwala o sobie zapomnieć. Stare rany, zawiłe relacje rodzinne i nieoczekiwane, zagrażające życiu komplikacje wywracają świat Yolanthe do góry nogami. Budując swoją przyszłość, nieustannie zmaga się z ciężarem przeszłości. Czy znajdzie szczęście w Los Angeles, chociaż rzeczywistość ciągle rzuca jej kłody pod nogi? Ten serial oferuje coś więcej niż szybki rzut oka na życie najsłynniejszej kobiety w holenderskim show-biznesie. To podróż po teraźniejszości i przeszłości Yolanthe w roku, który wystawia jej wytrzymałość na ostateczną próbę.

Premiera: Środa 18 czerwca



„Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys”, 2. sezon



Uwielbiany przez fanów serial uhonorowanego Emmy reżysera Grega Whiteleya oraz ekipy odpowiedzialnej za powstanie „Cheer” i „Last Chance U” powraca, aby dać widzom wgląd za kulisy funkcjonowania legendarnej drużyny. W jego drugiej odsłonie będą oni mogli stale towarzyszyć zespołowi cheerleaderek Dallas Cowboys w sezonie 2024/25 — począwszy od przesłuchań i obozu szkoleniowego, aż po mecze ligowe NFL.

Premiera: Środa 18 czerwca



„Somebody Feed Phil”, 8. sezon



Dołącz do globtrotera i miłośnika jedzenia Phila Rosenthala, który ostrzy sobie zęby na nowe i pyszne przygody w wyprodukowanym dla Netflix programie „Somebody Feed Phil”. Sezon 7 to prawdziwa eksplozja smaków — w 8 nowych odcinkach prowadzący odwiedza Mumbaj, Waszyngton, Kioto, Islandię, Dubaj, „prawdziwe” Orlando, Tajpej i Szkocję, gdzie odnajduje ukryte perełki i z każdym kolejnym kęsem wgryza się w gastronomiczną kulturę tych wyjątkowych miejsc. Z ludźmi napotykanymi na swojej drodze Phil nawiązuje relacje z wykorzystaniem uniwersalnego języka jedzenia, ciesząc się przy tym nowymi odkryciami kulinarnymi i delektując czasem wspólnie spędzanym przy suto zastawionym stole.

Premiera: Środa 18 czerwca



„Nabrzeże”



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni.

Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywający się na wybrzeżu Karoliny Północnej serial to dzieło doświadczonego showrunnera Kevina Williamsona („Krzyk”, „Jezioro marzeń”, „Pamiętniki wampirów”). Ten pełen zwrotów akcji, ośmioodcinkowy dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.

Premiera: Czwartek 19 czerwca



„Olympo”



W Pirineos High Performance Center trenują najlepsi sportowcy w kraju, tacy jak Amaia, kapitan narodowej drużyny pływania synchronicznego, która stawia sobie niewyobrażalnie wysokie wymagania. W jej przypadku błędy nie wchodzą w grę. Jednak gdy jej koleżanka z drużyny i najlepsza przyjaciółka Núria po raz pierwszy okazuje się lepsza, Amaia zdaje sobie sprawę, że niektórzy sportowcy w niewytłumaczalny sposób poprawiają swoje wyniki... Po latach forsowania swoich ciał do granic możliwości i wyrzeczeń w imię sportu, stają przed dylematem: gdzie leży granica poświęcenia?

Premiera: Piątek 20 czerwca



„Suma wszystkich strachów”



Po nagłej śmierci prezydenta Rosji i zastąpieniu go postacią o zagadkowej przeszłości, odżywa strach Amerykanów przed "zimną wojną". Napięcie pomiędzy Wschodem i Zachodem narasta do granic histerii po odkryciu przez CIA, że grupa rosyjskich naukowców pracuje nad bronią masowej zagłady. Jack Ryan, zachęcany do działania przez dyrektora CIA Williama Cabota (Morgan Freeman), podąża niebezpiecznym tropem i wkrótce odkrywa przerażającą prawdę: podczas najbliższych rozgrywek futbolowych terroryści zamierzają zdetonować nuklearny ładunek i w ten sposób sprowokować wybuch wojny pomiędzy supermocarstwami!

Premiera: Poniedziałek 16 czerwca



„Sing”



W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona (Matthew McConaughey) popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz (Seth MacFarlane), nieśmiała Słonica (Tori Kelly), której towarzyszy pewna siebie matka (Reese Witherspoon), młody gangster Gorilla i punkowa rebeliantka Jeżozwierzyca (Scarlett Johansson).

Premiera: Poniedziałek 16 czerwca



„Szybcy i wściekli 10”



W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.

Premiera: Wtorek 17 czerwca



„Dom nad rozlewiskiem”



Ekranizacja bestsellerowej książki Małgorzaty Kalicińskiej. Pełna optymizmu, humoru i życiowej mądrości opowieść o miłości oraz wyboistej drodze jaką jest życie. Historia dojrzałej kobiety, która po rozstaniu z mężem na nowo próbuje odnaleźć szczęście i sens swojego życia. Porzuca miejski gwar i wyjeżdża na wieś, chcąc odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Niezwykłe tło serialu stanowią malownicze mazurskie krajobrazy.

Premiera: Środa 18 czerwca



„Sanah Na Stadionach”



To wzruszająca, muzyczna opowieść, której główną bohaterką jest sanah – pierwsza Polka na stadionach. Dokument zabiera widzów w wyjątkową podróż.

Premiera: Środa 18 czerwca



„Przypadek 39”



Laureatka Nagrody Akademii Renée Zellweger wciela się w rolę pracownicy opieki społecznej, której przydzielono niezwykły i niepokojący przypadek Lillith Sullivan… dziewczynki o dziwnej i tajemniczej przeszłości. W miarę gdy Emily (Zellweger) coraz bardziej angażuje się w pomoc Lillith, jej własne życie zamienia się w śmiertelnie niebezpieczny koszmar.

Premiera: Czwartek 19 czerwca



„40 lat minęło”



Po latach małżeństwa, związek Pete’a (Paul Rudd) i Debbie (Leslie Mann) przechodzi totalny kryzys. Para w nieco komiczny sposób próbuje pogodzić wszystkie aspekty wspólnego życia - romansowy, zawodowy i rodzicielski, a ponadto musi znaleźć patent, jak przy tym wszystkim nie zwariować i nadal cieszyć się życiem!

Premiera: Czwartek 19 czerwca



„Dosięgnąć kosmosu”



Nastolatek postanawia skonstruować własną rakietę, będąc zainspirowanym wyniesieniem na orbitę pierwszego sztucznego satelity Ziemi.

Premiera: Sobota 21 czerwca



„Szybcy i wściekli 8”



Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Letty przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która ponownie wciąga mężczyznę w świat zbrodni.

Premiera: Niedziela 22 czerwca



„Grzeczni chłopcy”



Dwunastoletni Max jest w stresie. Właśnie zaproszono go na jego pierwsze kissing-party, tyle tylko, że nie wie, jak się całować.

Premiera: Niedziela 22 czerwcaCzytaj też:

