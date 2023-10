15+ dobrych nowości w tym tygodniu na Netflix. Lista premier

W minionym tygodniu oglądać mogliśmy „Zagładę domu Usherów”, polskich „Niebezpiecznych dżentelmenów” czy produkcje Viaplay „Tajemnice polskich morderstw”. Co przygotowała na najbliższe siedem dni platforma dla swoich widzów? To aż 17 nowych tytułów – sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Nowości na Netflix w tygodniu 16-22 października

„Heather McMahan: Son I Never Had” – wtorek



Heather McMahan w swoim długo oczekiwanym debiucie specjalnym porusza tematy związane z ciałem, narkotykami, seksem, płodnością, żałobą i wieloma innymi kwestiami.



„Proces diabła” – wtorek



Dokument opowiada o pierwszym — i jedynym — przypadku, gdy „opętanie przez demona” zostało oficjalnie wykorzystane jako linia obrony w procesie o morderstwo w USA. Ta niezwykła historia zawierająca relacje z pierwszej ręki na temat rzekomego opętania i szokującego morderstwa zmusza do refleksji nad naszym strachem przed nieznanym.



„Ucieczka z Kaala Paani” – środa



Gdy na archipelagu Andamanów i Nikobarów pojawia się tajemnicza choroba, rozpoczyna się desperacka walka o przetrwanie i znalezienie lekarstwa.



„Ciała” – czwartek



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedno ciało. Nietypowy proceduralny miniserial – kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego — Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat.



„Niespodzianka na święta” – czwartek



Gdy na obchodach święta Id zjawia się narzeczony Razan, który jest Brytyjczykiem o pakistańskich korzeniach, kobieta przekonuje swą saudyjską rodzinę, że to dobra partia.



„Neon” – czwartek

Z prowincjalnego miasteczka na Florydzie na gwarne plaże Miami. Serial opowiada o trójce przyjaciół, którzy starają się zrobić karierę świecie reggaetonu. Składający się z ośmiu odcinków serial komediowy pokazuje nie tylko ich wielkie marzenia, ale także niełatwe realia i zabawne perypetie w branży muzycznej.



Tyler Dean Flores wciela się w rolę Santiego, obiecującego twórcy muzyki reggaetonowej, który z pomocą przyjaciół – Ness (Emma Ferreira) i Felixa (Jordan Mendoza) oraz agentki Mii (Courtney Taylor) – pragnie zostać największą gwiazdą reggaetonu albo przynajmniej zarobić na czynsz.



„Crypto Boy” – czwartek



We wschodniej części Amsterdamu młody dostawca Amir (Shahine El-Hamus) marzy o lepszej przyszłości, lecz jedyne, co go czeka, to doręczanie zamówień dla Burrito — przedpotopowej meksykańskiej restauracji jego ojca Omara (Sabri Saad El-Hamus). Tymczasem okolica przechodzi kompletną gentryfikację.

Kiedy ich blok zostaje przejęty przez dużego zarządcę nieruchomości, który podwaja czynsz, ojciec i syn stają w obliczu utraty restauracji i domu. Lecz gdy Amir spotyka się z młodym i charyzmatycznym przedsiębiorcą z branży krytptowalut, wreszcie jawi mu się wyjście z problemów. Pragnąc pokazać ojcu swoją wartość, Amir zatraca się w dynamicznie rozwijającym się start-upie, a Omar z podejrzliwością obserwuje, jak jego syn coraz bardziej się od niego oddala.



„Big Mouth”, sezon 7. – piątek



Serial animowany dla dorosłych liczący 10 półgodzinnych odcinków pełnych sprośnych żartów. Opowiada o fascynującym, ale i koszmarnym okresie w życiu nastolatków — dojrzewaniu.



„Stwór” – piątek



Epicka historia, której akcja rozgrywa się w ostatniej epoce Imperium Osmańskiego, stawia jedno z najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości o „śmierć i życie pozagrobowe”. Ziya — żądny przygód, zbuntowany, błyskotliwy i inteligentny młody student medycyny — nade wszystko pragnie zostać doskonałym lekarzem i znaleźć lekarstwo na choroby zakaźne. Los Ziyi krzyżuje się z losem Ihsana, lekarza balansującego na cienkiej granicy między geniuszem a szaleństwem. Ihsan jest jedyną osobą, która naprawdę rozumie ambicje Ziyi. Jednak te dwie zagubione dusze zapłacą wysoką cenę za zakazany eksperyment, który odważyły się przeprowadzić. Starożytny szyfr, który medycy postanowili odszyfrować, może sprawić, że rozpęta się piekło.



„Doona!” – piątek



Opowieść o dorastaniu i romansie zwykłego studenta pierwszego roku i byłej gwiazdy K-popu, którzy mieszkają pod jednym dachem.



„Szkoła dla elity”, sezon 7. – piątek



W najnowszym sezonie Omar rozpoczyna nowe życie na uczelni z dala od Las Encinas, ale nie może sobie poradzić z przeszłością. Wina, którą odczuwa z powodu śmierci Samuela, i bolesne wspomnienia z tego okresu wciąż są w nim żywe, dlatego postanawia poddać się terapii. Dzięki stypendium decyduje się wrócić do szkoły, w której wszystko się wydarzyło, i stawić czoła demonom. Uczestnicząc w podróży Omara dowiemy się, że pozostali uczniowie także po cichu walczą z własnymi koszmarami. Sezon 7 „Szkoły dla elity” poruszy tematykę zdrowia psychicznego i tego, jak większość z nas nie dba o nie ze strachu lub przez ignorancję.



„Disco Inferno” – piątek



Dwoje młodych ludzi przygotowujących się do występu w modnej dyskotece w Los Angeles jest prześladowanych przez mroczną istotę, która czyha na ich nienarodzone dziecko.



„Flashback” – piątek



Życie nauczycielki jogi przelatuje jej przed oczami podczas śmiertelnego włamania do jej domu. To wywołuje u niej desperacką drogę przez przeszłość, w celu ocalenia mężczyzny, którego kocha.



„Kandasamys: The Baby” – piątek



Fabuła opowiada o dwóch indyjskich rodzinach, które muszą nauczyć się dogadywać pomimo zabawnych błędów i zamieszania na drodze. Rodziny jednoczą wzajemna miłość dzieci.



„Przetrwać w raju” – piątek



Dwanaścioro uczestników myśli, że czeka ich najwspanialsze lato ich życia w luksusowej willi na klifie z widokiem na ocean. Nie wiedzą o tym, że będą musieli zacząć od zera, mieszkając w lesie bez żadnych udogodnień. Jednak dzięki przyjaźni i współpracy z czasem uda im się wywalczyć sobie drogę do willi oraz zyskać szansę na zdobycie nagrody głównej — 100 tys. dolarów.



„Trzech tatuśków” – piątek



Trzej najlepsi kumple zostają ojcami w późnym wieku i okazuje się, że muszą walczyć z dyrekcją podstawówki, prezesami z pokolenia milenialsów i wszystkim, co powstało po 1987 roku.



„Vjeran Tomic: Spiderman z Paryża” – piątek



Złodziej odpowiedzialny za wielką kradzież dzieł sztuki z Muzeum Sztuki Współczesnej w Paryżu w roku 2010 opowiada o szczegółach swojego zuchwałego skoku.Czytaj też:

