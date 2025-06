Robert Kubica i Misiek Koterski rozbawili fanów do łez! Odtworzyli kultową scenę

Robert Kubica i Misiek Koterski, według wielu, którzy widzieli ich razem na żywo, podobni do siebie jak bracia, popisali się dziś gigantycznym poczuciem humoru.

Robert Kubica i Misiek Koterski – mistrzowie komedii

Gwiazda kierownicy, Robert Kubica i gwiazda ekranu, Misiek Koterski spotkali się w środę na konferencji poświęconej temu pierwszemu w związku z jego historycznym zwycięstwem w 24-godzinnym wyścigu Le Mans 2025. Nie brakowało więc powodów do radości, ale oni postanowili dodatkowo podkręcić atmosferę. Za kulisami odegrali scenkę z kultowego „Dnia świra”. Gdyby ktoś jakimś cudem nie pamiętał, to Misiek zagrał w tym filmie — w reżyserii swojego ojca, Marka Koterskiego — syna głównego bohatera, w którego wcielił się tak niesamowicie Marek Kondrat.

Robert Kubica i Misiek Koterski odtworzyli scenę z „Dnia świra”

Kubica i Koterski najwyraźniej świetnie się dzisiaj bawili podczas spotkania z dziennikarzami, za kulisami nagrali bowiem kilka filmików, które natychmiast trafiły do sieci. Jeden z nich robi już prawdziwą furorę. Kierowca rajdowy i aktor odegrali scenkę z "Dnia świra”, jednak tym razem to Misiek zagrał ojca, który układa synowi kaptur bluzy w kant, by ułożyć modny wówczas, sterczący „dzióbek”. „Synka” zagrał nasz as Formuły 1, Robert Kubica. „Musisz przyznać, że jak Misiek zrobi w dzióbek, to nie ma ch**a we wsi” – mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci Koterski (w filmie zamiast „Misiek” było „tatuś”). Na co Robert Kubica odpowiada słynnymi filmowymi słowami Miśka: „Co prawda, to prawda, że na twój dzióbek nie ma bata. Jest za*****ty!”.

twitter

Nagranie tej scenki na platformie X (dawny Twitter) ma już blisko 100 tys. wyświetleń i mnóstwo komentarzy. Na instagramowym profilu Orlenu, organizatora dzisiejszej konferencję prasowej z udziałem Roberta Kubicy — tysiące „serduszek”. „Kocham to”, „Absolutne cinema”, „Należy się Oskar dla Roberta za tę rolę”, „Jaka petarda”, „Właśnie dlatego mam internet. Brawo panowie” – zachwycają się internauci w komentarzach pod nagraniem.

Czytaj też:

To jednak nie były plotki! Koniec kosmicznych zarobków. Ralph Kaminski: Stawki są fatalne