Najlepsze polskie filmy na Netflix i Max. Ranking „stworzyli” sami widzowie

Polacy sięgają po własne kino często znacznie chętniej niż po hollywoodzkie superprodukcje. Wśród tysięcy tytułów dostępnych na platformach streamingowych, to właśnie polskie filmy – zarówno te nowe, jak i klasyki – niezmiennie cieszą się dużą popularnością. Dobre, bo nasze? Zdecydowanie tak. Ale to nie jedyny powód.

Rodzime kino porusza tematy, które są nam bliskie – kulturowo, językowo i emocjonalnie. Pokazuje znane miejsca, znajome realia, mówi językiem, który do nas trafia. Potrafi rozbawić do łez, ale też zmusić do głębokiej refleksji. Coraz częściej zachwyca także jakością produkcji: świetnym aktorstwem, znakomitą reżyserią i odważnym podejściem do trudnych tematów. Nic dziwnego, że polscy widzowie regularnie wynoszą rodzime tytuły na szczyty rankingów popularności.

Dla wszystkich miłośników rodzimych produkcji, przygotowaliśmy listę polskich filmów, które aktualnie można obejrzeć na Netflix i Max. Zebraliśmy tytuły najwyżej oceniane przez widzów – zarówno te nagradzane, jak i mniej znane perełki, które zdobyły uznanie publiczności. To zestawienie nie tylko pozwoli ci odkryć (lub przypomnieć sobie) najciekawsze z nich, ale też pokaże, jak różnorodne jest współczesne polskie kino. Niezależnie od tego, czy szukasz wzruszającego dramatu, mocnego thrillera, czy lekkiej komedii – znajdziesz tu coś dla siebie.

Najlepsze polskie filmy do obejrzenia teraz na Netflix i Max

„Pokój z widokiem na morze”



Czerwcowy poranek w nadmorskim mieście: w otwartym oknie na ostatnim piętrze wieżowca stoi młody mężczyzna. Grozi samobójstwem. Milicja jest bezradna, więc o pomoc poproszeni dwaj psychiatrzy, niegdysiejszy mistrz i jego uczeń: profesor Leszczyński i docent Kucharski. Różnią się metodą działania: młodszy z naukowców chce wywierać na mężczyźnie nacisk i użyć farmakologii, starszy uważa, że trzeba mu pozwolić na samodzielne podjęcie decyzji. Czas mija, pod wieżowcem tłum gapiów, a nadzorujący sprawę prokurator chce szybkich efektów…



„Strzępy”



Paterokowie to kochająca się, wielopokoleniowa rodzina. Ich życie jest spokojne i niepozbawione elementów humoru. W tej harmonijnej rzeczywistości nagle pojawia się pęknięcie: dziadek Gerard zaczyna zachowywać się dziwnie, łamie konwenanse i normy społeczne. Okazuje się, że są to pierwsze symptomy alzheimera. Jak bohaterowie filmu sobie z tą diagnozą? Nasilająca się choroba Gerarda sprawia, że relacje w rodzinie wystawione są na wielką próbę, a na światło dzienne wychodzą skrywane napięcia, sekrety i pretensje.



„Światłoczuła”



Agata pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko – karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie – podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Agata uczy Roberta odbierać świat za pomocą wszystkich zmysłów. On uczy ją otwartości na to, co nowe, nieznane. Wspólnie zmierzą się z własnymi ograniczeniami, przeszłością i zawalczą o to, co w życiu najważniejsze – o miłość.



„Komedia małżeńska”



Zmęczona domowymi obowiązkami kobieta zostawia rodzinę i wyjeżdża do innego miasta, gdzie znajduje dobrą pracę.



„Papusza”



Historia Papuszy to autorski film historyczny. Obraz próbuje przybliżyć burzliwe życie poetki. Akcja rozpoczyna się w 1910 roku, a kończy w latach osiemdziesiątych XX wieku. Wymagało to od realizatorów nie tylko troski o realia kilku epok, ale też rekonstrukcji całego, nieistniejącego już świata polskich Cyganów - odtworzenia taborów, budowy wozów, drobiazgowego przygotowania scenografii i charakteryzacji. Aby uświadomić sobie, jak ogromna była to praca, wystarczy wspomnieć, że twórcy do realizacji filmu przygotowywali się ponad 5 lat.



„Filip”



Rok 1941, warszawskie getto. Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się za Francuza, w samym sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze wszystkich uroków świata, nie jest w stanie się zatrzymać ani na chwilę. Następujące po sobie tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart.



„Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Znachor”



Szukając ukochanej córki Marysi, światowej sławy chirurg Rafał Wilczur zostaje napadnięty i dotkliwie pobity. Traci pamięć. Przez wiele lat żyje jak włóczęga. Pewnego dnia spotyka Marysię. Nie rozpoznają się, ale bardzo potrzebują swojej pomocy.



„Różyczka”



Znany pisarz (Andrzej Seweryn) przeżywa romans z dużo młodszą od siebie, piękną kobietą (Magdalena Boczarska). Wbrew wywołującej oburzenie środowiska różnicy wieku, wykształcenia i pozycji intelektualista poślubia atrakcyjną „dziewczynę znikąd”. Zaślepiony uczuciem nie podejrzewa, że ich kontrowersyjny związek może nie być kwestią przypadku. Nie wie, że jego partnerka od dawna spotyka się po kryjomu z innym mężczyzną (Robert Więckiewicz), z którym łączy ją nie tylko silna namiętność, ale i groźna intryga. Zaangażowana w niemoralny układ z agentem, przekazuje mu informacje mające służyć kompromitacji pisarza. Erotyczna fascynacja kochankiem stopniowo przeradza się w głębokie uczucie, choć kobieta zdaje sobie sprawę, że jest jedynie narzędziem w zaplanowanej akcji tajnych służb.



„Chłopi”



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



„Układ zamknięty”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia trzech właścicieli świetnie prosperującej spółki, którzy - wskutek zmowy skorumpowanych urzędników: prokuratora (Janusz Gajos) i naczelnika urzędu skarbowego (Kazimierz Kaczor) - zostają pokazowo zatrzymani pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy.



„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”



Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze stanowią priorytet.



„Służby specjalne”



Polska, współczesność. Właśnie zostają zlikwidowane Wojskowe Służby Informacyjne. Na jej miejsce zostaje powołana nowa jednostka, która ma zajmować się wywiadem. Niedługo część jej pracowników zaczyna mieć wątpliwości, czy polityczny zwrot w służbach specjalnych ma jakikolwiek sens. Grupa funkcjonariuszy wyklętych, m.in. podporucznik Lach (Olga Bołądź), kapitan Cerat (Wojciech Zieliński) i były pułkownik SB (Janusz Chabior). Będą musieli pracować nad aferami, które coraz częściej pojawiają się na pierwszych stronach gazet, jednocześnie chcąc pokonać widma przeszłości, które bezustannie ich nawiedzają. Niedługo cała ich praca się załamie - odkryją, że nie wiedzą, dla kogo tak naprawdę pracują...



„Jestem mordercą”



Thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70-tych. Główny bohater filmu, Janusz Jasiński, jest młodym porucznikiem milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet, zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Jak wiele będzie w stanie poświęcić dla śledztwa?



„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”



Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim "Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.



„Planeta singli”



Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału.



„Zimna wojna”



Utalentowany kompozytor zakochuje się w młodej członkini zespołu ludowego. Wielkie uczucie utrudniają jednak realia powojennego bloku komunistycznego.



„Kler”



Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.



„Chce się żyć”



Kiedy Mateusz (Dawid Ogrodnik) przyszedł na świat, lekarze wydali na niego wyrok, uznając go za "roślinę". Jednak rodzice chłopca (Arkadiusz Jakubik i Dorota Kolak) nigdy nie pogodzili się z diagnozą, wierząc, że mimo problemów z komunikacją, ich syn jest w pełni sprawny intelektualnie. Mateusz dorasta otoczony troską i miłością, zyskując wiernego przyjaciela - mieszkającą w sąsiedztwie Ankę (Anna Karczmarczyk). Jednak los sprawia, że musi rozłączyć się z rodziną i trafia do specjalistycznego ośrodka. Z dala od bliskich podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia. Sytuacja Mateusza zmieni się, kiedy do placówki trafi młoda wolontariuszka (Katarzyna Zawadzka), a on sam przyciągnie uwagę lekarki (Anna Nehrebecka), która pracuje nad eksperymentalnymi metodami leczenia.



„Pokłosie”



Franciszek Kalina (Ireneusz Czop) po latach emigracji przyjeżdża do Polski, zaalarmowany wiadomością, że jego młodszy brat (Maciej Stuhr) popadł w konflikt z mieszkańcami swojej wsi. Po przyjeździe odkrywa, że przyczyną jest mroczna tajemnica sprzed lat. Skłóceni od lat bracia próbują dojść prawdy. Prowadzone przez nich śledztwo zaostrza konflikt, który przeradza się w otwartą agresję. Ujawniona tajemnica odciśnie tragiczne piętno na życiu braci i ich sąsiadów.



„Wesele”



Wojnar (Marian Dziędziel) jeden z najbogatszych mieszkańców małego miasteczka, urządza córce Kasi (Tamara Arciuch-Szyc) wesele. Kiedy zabawa rozkręca się na całego, nagle zaczyna się wszystko walić. Panna młoda spotyka na weselu swojego byłego chłopaka, którego dalej kocha. Umiera dziadek panny młodej. Wojnar chcąc mieć wszystko pod kontrolą doprowadza do katastrofy...



„Ostatnia Rodzina”



Historia skomplikowanych relacji między członkami rodziny Beksińskich: malarzem Zdzisławem, jego żoną Zofią i synem Tomaszem. Akcja fabularnego debiutu Jana P. Matuszyńskiego – znanego z dokumentu "Deep Love" – rozpoczyna się w 1977, gdy Beksińscy przenoszą się z Sanoka do Warszawy. Przeprowadzka wywiera negatywny wpływ na Tomasza, który choć osiąga sukcesy jako tłumacz i prezenter radiowy, nie może poradzić sobie z nękającymi go stanami depresyjnymi. Mimo że w życiu bohaterów roi się od spektakularnych wydarzeń, Matuszyński woli pokazać ich codzienność, w której ból istnienia sąsiaduje z momentami autentycznego szczęścia. Nie stroniąc od czarnego humoru i nie ignorując specyfiki ekscentrycznych bohaterów, reżyser uczynił ze swego filmu uniwersalną opowieść o paradoksach bliskości.



„Drogówka”



Historia siedmiu policjantów, których, poza pracą, łączy przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne interesy. Ich mały, zamknięty świat z pozoru działa doskonale. Wszystko się zmienia, gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje oskarżony sierżant Ryszard Król (Bartek Topa). Próbując oczyścić się z zarzutów, odkrywa prawdę o przestępczych powiązaniach na najwyższych szczeblach władzy.



„Boże ciało”



Daniel ma jedynie dwadzieścia lat. Trafia do więzienia i w tym, zdawałoby się zapomnianym przez Boga miejscu, przeżywa duchowe odrodzenie. Jednak przeszłość nie zapomina, a kryminalne dossier staje na drodze marzeniu o oddaniu się służbie Bogu. Gdy nadarza się okazja, chłopak decyduje się na oszustwo. Udając absolwenta seminarium, zastępuje chorego pastora w parafii małego prowincjonalnego miasteczka. Często improwizując i uzupełniając niedostatek wiedzy w liturgii niepodrabianą pasją i szczerością, przyciąga i zrzesza wokół siebie ludzi. Nieświadomie staje się spoiwem dla podzielonego przez niedawną tragedię lokalnego społeczeństwa. Aczkolwiek należy pamiętać, że żaden dobry uczynek nie pozostaje bezkarny.



„Pitbull. Nowe porządki”



„Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. A mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz”. Tymi słowami Bogusław Linda, w roli gangstera złamanego przeszłością, powraca na wielki ekran i rzuca wyzwanie niepokornemu policjantowi o pseudonimie Majami (Piotr Stramowski) z mokotowskiej komendy. Gdy Majami zaczyna rozpracowywać grupę gangsterów, jego droga przecina się z bohaterami dawnego „Pitbulla” – Gebelsem, Igorem i Barszczykiem.



„Skazany na bluesa”



Historia życia Ryszarda Riedla, jednego z najwybitniejszych polskich muzyków, który szukał wolności poprzez swoje utwory.



„Róża”



Lato 1945 roku, tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Tadeusz, polski żołnierz, któremu wojna zabrała wszystko i niczego nie oszczędziła, dociera na Mazury, na ziemie, które przed wojną należały do Niemiec, a po wojnie zostały przyznane Polsce. Odnajduje wdowę po niemieckim żołnierzu, którego śmierci był świadkiem. Mieszkająca sama w dużym gospodarstwie Róża przyjmuje Tadeusza chłodno, pozwala przenocować. Tadeusz odwdzięcza się za gościnę pomocą w obejściu. Róża, choć się do tego nie przyznaje, potrzebuje czegoś więcej - przede wszystkim ochrony przed szabrownikami, którzy nachodzą jej gospodarstwo. Stopniowo Tadeusz poznaje przyczyny jej samotności... Na tle krajobrazu wyniszczonego przez wojnę, gdzie nadzieja stała się narzędziem propagandy, między dwojgiem ludzi z odległych światów rodzi się miłość... niemożliwa?



„Dom zły”



Akcja filmu rozgrywa się w surowej bieszczadzkiej scenerii, w zimowy, ponury dzień stanu wojennego. Milicyjna ekipa operacyjno-dochodzeniowa pod dowództwem porucznika Mroza prowadzi wizję lokalną w gospodarstwie Dziabasów. Podejrzany Środoń opowiada historię, która wydarzyła się jesienią 1978 roku, podczas burzliwej, pijackiej nocy. Mroczna, początkowo komiczna, stopniowo coraz bardziej przerażająca historia Środonia oraz Bożeny i Zdzisława Dziabasów, przeplata się ze scenami ukazującymi szwindle i przekręty milicjantów, którzy uczestniczą w dochodzeniu.



„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”



Głównym motywem filmu są bolesne wspomnienia Sylwka - Syna o piciu jego Ojca - Adama. Naprzemianlegle do tego - zaczyna się w Adamie odwijać taśma własnych wspomnień, tworzących - wraz z opowiadaniem Syna - listę największych strat i ran, zadanych przez picie - sobie i bliskim. Ze wspomnień Adama wynika jeszcze coś: czarna sztafeta pokoleń. Ojciec Adama też pił i Adam poprzysiągł sobie, że nie przysporzy nigdy takiego strachu i wstydu swojemu synowi. A jednak... Zresztą Ojciec Adama też to sobie w dzieciństwie przysięgał... Więc, czy można przerwać tą czarną sztafetę?



„Bogowie”



Opowieść o buntowniku, który rzucił wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. To film o pierwszym udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Religę w Zabrzu. Dramat nieudanych operacji, walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie. Jaką cenę musiał zapłacić za sukces?

