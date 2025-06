Wolny czwartek? Czas na Netfliksa! 7 nowości, które warto nadrobić

Boże Ciało to jeden z tych dni, które – niezależnie od pogody – warto wykorzystać na chwilę wytchnienia. Długi weekend, wolne od pracy w środku tygodnia i w końcu odrobina czasu tylko dla siebie. Jeśli więc szukacie pomysłu na leniwe spędzenie tego dnia, spieszymy z podpowiedziami. Proponujemy wam zapoznać się z nowościami Netfliksa, które teraz cieszą się świetnymi ocenami i z pewnością umilą wolny dzień.

W ostatnich tygodniach katalog Netfliksa wzbogacił się o kilka naprawdę ciekawych premier – zarówno filmowych, jak i serialowych. Królują wśród nich kryminały i thrillery, ale znajdzie się też coś dla miłośników nieco lżejszych klimatów. I choć w gąszczu cotygodniowych nowości łatwo się zgubić, mamy dla was naszą topkę – produkcje, które naprawdę warto nadrobić – zwłaszcza mając do dyspozycji wolny dzień bez obowiązków.

Jeśli więc czujecie, że to idealny dzień, by zanurzyć się w dobrej fabule i zapomnieć na chwilę o codzienności – sprawdźcie naszą listę. Bez względu na to, czy macie ochotę na szybki filmowy seans czy całodniowy maraton serialowy – znajdziecie tu coś dla siebie.

Co obejrzeć w wolny czwartek? Te 7 hitów Netfliksa to strzał w dziesiątkę

„Nabrzeże”



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni.

Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywający się na wybrzeżu Karoliny Północnej serial to dzieło doświadczonego showrunnera Kevina Williamsona („Krzyk”, „Jezioro marzeń”, „Pamiętniki wampirów”). Ten pełen zwrotów akcji, ośmioodcinkowy dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.



„Ocaleni”



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną — a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie… oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Sara. Kobieta cienia”



Próbując odkryć, co spowodowało przedwczesną śmierć jej syna, Sara — zmęczona i wycofana była agentka wewnętrznych służb specjalnych — powraca, aby poprosić swoją przyjaciółkę i byłą współpracowniczkę Teresę o przysługę. Ale wszystko ma swoją cenę. Nagle Sara zostaje uwikłana w swoje dawne życie. Czy jej się to podoba, czy nie, wciąż jest najlepsza. Kiedyś nazywano ją „niewidzialną kobietą”, a jej daru nikt nigdy nie zakwestionował.



„Ostatnia kropla”



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat mający w głębokim poważaniu jej istnienie doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.



„Nasze czasy”



W 1966 roku wizjonerscy fizycy Nora i Héctor przypadkowo przenoszą się do roku 2025 — zaskakującej przyszłości, w której rządzi technologia, a normy społeczne znacząco się zmieniło. Nora rozkwita w świecie, który docenia jej talenty i wspiera kobiety, podczas gdy Héctor ma trudności, żeby się w nim odnaleźć. Teraz kobieta musi zdecydować, czy wrócić do przeszłości z ukochanym, czy też rozgościć się w przyszłości otwierającej przed nią niezliczone szanse.



„Czarna wdowa”



Sierpień 2017 r. Na parkingu w Walencji zostaje znalezione ciało mężczyzny z siedmioma ranami kłutymi. Wszystko wskazuje na to, że zbrodnię popełniono w afekcie. Wydział zabójstw miejscowej policji rozpoczyna śledztwo i wyścig z czasem. Wkrótce cień podejrzenia pada na Maje – sympatyczną i spokojną młodą wdowę, która od niecałego roku była żoną ofiary.

