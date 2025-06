Setki komentarzy o nowym thrillerze Netfliksa. „Płakałam jak bóbr”

Na początku czerwca na Netflix zadebiutował thriller „Ostatnia kropla” – film Tylera Perry'ego, znanego już nam z wcześniej z „Beauty in Black”, z główną rolą Taraji P. Henson („Ukryte działania”, „Czego pragną mężczyźni”, „Imperium”). Film od tamtej pory nie znika z czołówki na Netflix – obecnie jest na miejscu 2. na liście najchętniej oglądanych w Polsce i na 1. pozycji, jeżeli chodzi o globalne upodobania widzów. Tytuł zanotował 48,9 miliona wyświetleń na Netfliksie w tygodniu rozpoczynającym się 9 czerwca — co oznacza wzrost oglądalności o 93,3 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jego widzów wciąż przybywa, a w sieci toczą się dyskusje na jego temat. Oto, jakie komentarze dodają widzowie z Polski.

„No łzy leciały ostro”; „Dobry film, fabuła mocno gra na emocjach, polecam”; „Piękny film, bardzo poruszający”; „Dobry, ale ciężki. Trudno się nie popłakać”; „Płakałam jak bóbr. Bardzo mnie poruszył ten film”; „Podoba mi się, wyciska łzy. Wart obejrzenia”; „Bardzo fajny film, zryczałam się ba końcu”; „Włączyliśmy dla zabicia czasu, a okazał się świetny i dodatkowo zaciskało się serce. Wzruszający do granic” - czytamy na profilu Facebookowym Netfliksa.

Thriller, który wszyscy komentują. „Ostatnia kropla” rozbudziła emocje

Film opowiada o samotnej matce Janiyah Wiltkinson (w tej roli Taraji P. Henson), która ledwie wiąże koniec z końcem. Jej kilkuletnia córka Aria choruje na astmę. Pewnego dnia seria dramatycznych wydarzeń – atak astmy w szkole, utrata pracy, eksmisja – sprowadza kobietę na krawędź załamania. W desperacji próbuje zrealizować czek, by kupić leki, co niespodziewanie prowadzi do chaosu w banku, a następnie oskarżeń o napad.

Reżyser, scenarzysta i producent Tyler Perry stworzył intensywny thriller psychologiczny, który eksploruje temat matczynej miłości i walki z bezdusznym systemem społecznym. Trzyma w napięciu przez cały seans – warto go obejrzeć, jednak ostrzegamy – przygotujcie chusteczki.

