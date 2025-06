Polacy kochają tę historię. Dziś w telewizji legendarny hit

Film „Bogowie”, który zobaczymy już dziś wieczorem w telewizji, to historyczny niemal obraz w reżyserii Łukasza Palkowskiego, opowiadający o losach prof. Zbigniewa Religi – wizjonera, który wbrew systemowi, opinii środowiska i własnym słabościom dokonał przełomu w polskiej kardiochirurgii.

Kardiochirurg kontra ideologia systemu. O czym jest film „Bogowie”?

Akcja filmu rozgrywa się w Polsce lat 80., w czasach, gdy medycyna zmagała się nie tylko z brakiem nowoczesnego sprzętu, ale także z ograniczeniami ideologicznymi i biurokratycznymi. Prof. Zbigniew Religa, w którego wciela się Tomasz Kot, to lekarz pełen determinacji i odwagi. Jego celem jest przeprowadzenie pierwszego w kraju skutecznego przeszczepu serca – zabiegu, który dla wielu ówczesnych specjalistów stanowił naruszenie granic etyki i natury. Religa obejmuje Klinikę Kardiochirurgii w Zabrzu – miejsce zaniedbane, niemal zapomniane przez resztę Polski. Mimo braku środków, wszechobecnego sceptycyzmu kolegów po fachu i obojętności urzędników, lekarz gromadzi wokół siebie zespół młodych, ambitnych lekarzy, gotowych pójść jego śladem.

Do sukcesu podążają drogą pełną brutalnych przeszkód i niespodzianek. Pierwsze operacje kończą się niepowodzeniem, a presja – zarówno ze strony opinii publicznej, jak i środowiska medycznego – staje się coraz silniejsza. Religa płaci wysoką cenę za swoją niezłomność – mierzy się z ostracyzmem, psychicznym wyczerpaniem, a także kryzysem w życiu osobistym. Jego żona (w tej roli Magdalena Czerwińska) nie podziela jego wiary w sukces i trudno jej pogodzić się z życiem w cieniu misji męża. Mimo wszystko lekarz nie ustępuje. Wbrew wszystkiemu, łącznie z fatalnymi warunkami i porażkami, które mógłby uznać za ostateczne, prowadzi zespół aż do historycznego momentu.

„Bogowie” – film doceniony przez widzów i krytyków

„Bogowie” to film nie tylko o przełomie medycznym, ale przede wszystkim o cenie, jaką płaci się za niezależność, odwagę i walkę z przeciwnościami. Produkcja zdobyła uznanie zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. Obraz został uhonorowany aż siedmioma Orłami – Polskimi Nagrodami Filmowymi – w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i zdjęcia. Tomasz Kot otrzymał statuetkę za najlepszą główną rolę męską oraz nagrodę publiczności przyznaną przez społeczność portalu Filmweb. „Bogowie” to kino ważne, odważne i poruszające – opowieść o człowieku, który nie bał się grać va banque, by uratować życie innym.

Na film zaprasza już dziś, w czwartek 19 czerwca, stacja TVN. Początek seansu o godz. 20:00.

Czytaj też:

„Była kochanką i muzą Picassa, ta rola przyćmiła całe jej dzieło”Czytaj też:

Najlepszy horror tego roku już w sieci. A wraz z nim inne perełki