Nowe thrillery na Netflix. 10+ dobrych propozycji na wolny wieczór

„Wierny ogrodnik”



Żona Justina, która chciała zdemaskować przestępstwa koncernu farmaceutycznego w Afryce, zostaje zamordowana. Mężczyzna chce ją pomścić.



„Przybłędy”



Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.



„Zgubiony telefon”



Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Przypadkowy przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Infiesto”



Dwójka detektywów tropi porywaczy działających według nikczemnego planu, ale szalejąca pandemia COVID-19 komplikuje nie tylko śledztwo, ale i ich życie prywatne.



„Klatka”



Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.



„The Call”



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Wtargnięcie”



Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.



„Yara”



Zdeterminowana prokurator pochłonięta sprawą zaginionej 13-latki robi wszystko, aby dociec prawdy



„Rebeka”



Młoda żona wprowadza się do imponującej posiadłości męża, gdzie musi poradzić sobie ze złowrogą gosposią i namacalną obecnością poprzedniej, zmarłej pani domu.

