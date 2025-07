Nadchodzi „Wódz wojownik”. Premiera mocnego serialu na dniach

Apple TV+ prezentuje zwiastun wyczekiwanego historycznego dramatu „Wódz wojownik”, w którym Jason Momoa gra główną rolę oraz jest scenarzystą i producentem wykonawczym. Współtworzony przez Thomasa Pa'a Sibbetta dziewięcioodcinkowy serial zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV+ w piątek, 1 sierpnia 2025 roku. Kolejne będą pojawiać się co piątek, aż do 19 września.

O czym będzie serial „Wódz wojownik” ?

„Wódz wojownik”, ukazany z rdzennie hawajskiej perspektywy, to projekt pasji Momoy i Sibbetta – obaj twórcy mają hawajskie korzenie. Jason Momoa gra główną rolę oraz jest scenarzystą i producentem wykonawczym. Akcja serialu, opartego na prawdziwych wydarzeniach, rozgrywa się pod koniec XVIII wieku na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka'iany (Jason Momoa), który stara się zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów.

Serial to projekt Momoy i Sibbetta – obaj twórcy mają hawajskie korzenie. W produkcji występuje w większości polinezyjska obsada, na czele z Momoą, a także Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, debiutujący Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale'o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka i Benjamin Hoetjes.

Apple TV+ udostępniła opisy pierwszych odcinków serii:

Odcinek 101 – „The Chief of War”

Kaʻiana zostaje wezwany z do rodzinnego Maui. Musi zdecydować, czy połączy siły z królem Kahekili.

Odcinek 102 – „Changing Times”

W obawie o swoje życie, Kaʻiana i jego rodzina muszą uciekać z Oʻahu. Pojawia się sojusznik, który oferuje bezpieczną drogę ucieczki.

„Wódz wojownik” powstał dla Apple TV+ we współpracy z FIFTH SEASON i Chernin Entertainment. Momoa wyreżyserował finałowy odcinek i pełni funkcję producenta wykonawczego. Doug Jung pełni rolę showrunnera i producenta wykonawczego, podobnie jak Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook i Brian Andrew Mendoza. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Justin Chon, który również jest producentem wykonawczym. Producentami wykonawczymi są również Anders Engstrom, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence i Tim Van Patten. Ścieżkę dźwiękową skomponował Laureat nagrody Grammy oraz Oscara, Hans Zimmer, który wspólnie z Jamesem Everinghamem współtworzył ścieżkę dźwiękową do wszystkich dziewięciu odcinków wraz z Bleeding Fingers Music – wielokrotnie nagradzanym Emmy i nominowanym do BAFTA zespołem kompozytorów, założonym w 2013 r. m.in. przez Zimmera.

Czytaj też:

Netflix atakuje premierami! Prawie 30 nowych oryginalnych tytułów – tu lista!Czytaj też:

Nadchodzi obiecujący serialowy thriller prosto z Alaski. Tego jeszcze nie było!