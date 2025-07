QUIZ. Wakacje w PRL-u. Ostatnie pytanie to prawdziwe wyzwanie!

Kiedyś wystarczył namiot „jedynka”, ponton z demobilu i „gruźliczanka”, żeby przeżyć wakacje życia. Zamiast luksusowych kurortów – ośrodki FWP, zamiast all inclusive – jajko na twardo w podróży i oranżada w proszku w upale.

Jak spędzałeś wakacje w PRL-u?

Wczasy w PRL-u miały swój niepowtarzalny klimat, który wielu dziś wspomina z rozrzewnieniem. To czas wyjazdów nad Bałtyk maluchem, kolonii z paczką listów do rodziców i drobnym kieszonkowym, wczasów pod gruszą i autentycznych ciupag zamiast plastikowych straszydeł na wiejskich straganach.

Dla wielu z nas to wspomnienia dzieciństwa – pierwsze miłości na obozach harcerskich, kolejki po oranżadę w szklanych butelkach i zakupy w sklepie GS, w którym znaleźć można było dosłownie wszystko, od chleba po widły i niedostępny na ogół sznur do snopowiązałek. Nasz quiz to sentymentalna podróż do czasów, gdy wszystko smakowało inaczej, wakacje również. Sprawdź, ile pamiętasz z letnich przygód sprzed lat!

Czytaj też:

QUIZ. Rozpoznaj legendarną wieczorynkę po jednym kadrze!Czytaj też:

QUIZ z wiedzy ogólnej. Połowę pytań to eliminatory! Jak ci pójdzie?