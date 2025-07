Była gwiazda TVP w nowej roli. W telewizji i na estradzie

Izabella Krzan, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy „Pytania na śniadanie”, po zwolnieniu z telewizji publicznej szybko znalazła pracę w komercyjnej stacji. W niedzielę „zadebiutowała” w doskonale znanej sobie roli.

Z TVP do TVN. Nowe projekty Izabelli Krzan

Przez siedem lat, od 2017 do 2024 roku, Izabella Krzan była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła m.in. „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Wiosną 2025 roku oficjalnie dołączyła do zespołu „Dzień Dobry TVN” w roli reporterki. W niedzielę 27 lipca zadebiutowała jako współprowadząca „Dzień Dobry Wakacje” – letnią odsłonę programu śniadaniowego TVN, który od końca czerwca emitowany jest tylko w weekendy, od godziny 7:45.

Nowym telewizyjnym partnerem Krzan został Jan Pirowski – dziennikarz Radia Eska, gdzie od lat prowadzi audycję „Wrzuć na luz”, a od marca 2024 roku również współgospodarz show „Mam talent”.

Izabella Krzan wśród gospodarzy sopockiego festiwalu

Kariera Krzan nie ogranicza się jednak tylko do porannej telewizji. Popularna prezenterka znalazła się również w gronie gospodarzy Top of the Top Sopot Festival organizowanego przez TVN. Impreza odbędzie się w Operze Leśnej w dniach 18–21 sierpnia. W wtorek, 19 sierpnia Izabella Krzan poprowadzi jeden z koncertowych wieczorów wspólnie z Pauliną Krupińską-Karpiel, Damianem Michałowskim i Olivierem Janiakiem.

Warto przypomnieć, że w latach 2024–2025 Izabella Krzan współpracowała również z internetowym Kanałem Zero jako prezenterka. Równolegle prowadziła także program „Dobry wieczór” w TVN Style. Współprowadziła teleturnieje „Koło fortuny” i „Czar par” w TVP2 oraz Sylwester marzeń z Dwójką. Zjawiskowa prezenterka to także Miss Nastolatek Warmii i Mazur oraz Miss Polonia 2016.

Czytaj też:

Zła wiadomość dla telewidzów. TVP każe nam czekać na szpiegowski hitCzytaj też:

Zajrzałam za kulisy festiwalu muzycznego. „To były najbardziej szalone prośby artystów”