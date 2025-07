W końcu jest! Znamy datę premiery filmu o Michaelu Jacksonie!

Film „Michael” wyreżyserował Antoine'a Fuqua, znany z „Bez litości”, „Dnia próby” czy „Siedmiu wspaniałych”. W roli głównej, ikony muzyki pop, debiutuje w filmie jego siostrzeniec Jaafar Jackson. Lionsgate dystrybuuje film w kraju, a Universal odpowiada za globalną premierę. Już wiemy, że film trafi do kin 24 kwietnia 2026 roku.

Co wiemy o filmie o Michaelu Jacksonie?

Wcześniej „The Hollywood Reporter” donosił, że fabuła filmu zakończy się na odejściu Jacksona z rodzinnego zespołu The Jacksons po wydaniu jego pierwszego solowego albumu „Off the Wall” z 1979 roku. Wszystko wskazuje teraz na to, że otrzymamy też drugi film, który ma skupić się na pozostałej części kariery Jacksona. Obejmować ma tworzenie jego albumu „Thriller” z 1982 roku, zawierającego single „Beat It” i „Billie Jean”. Krążek ten pozostaje najlepiej sprzedającym się albumem w historii. Według magazynu „Puck” planowany był także trzeci akt „Michaela”, jednak musiał on zostać przerobiony, ponieważ zawierał wzmiankę dotyczącą oskarżeń o wykorzystywanie seksualne dzieci. Oskarżyciel zawarł wcześniej ugodę z spadkobiercami artysty, która stanowiła, że jego historia nigdy nie będzie inscenizowana.

W obsadzie „Michaela” znaleźli się Colman Domingo jako ojciec gwiazdy, Joe Jackson, oraz Nia Long jako jego matka, Katherine. W obsadzie znaleźli się również Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate i Derek Luke. Graham King, John Branca i John McClain produkują film na podstawie scenariusza Johna Logana.

Materiały filmowe z filmu „Michael” zadebiutowały na CinemaCon w zeszłym roku, a producent ujawnił, że film będzie zawierał 30 piosenek gwiazdy popu.

„Odkąd zaprezentowaliśmy pierwsze materiały z Michaelem na CinemaCon w zeszłym roku, było jasne, jak wielkie jest globalne zainteresowanie i entuzjazm” – powiedział prezes Lionsgate Film Company Adam Fogelson w kwietniu. „Od tamtej pory wiele się wydarzyło i choć nie jesteśmy jeszcze gotowi, by podzielić się kolejnymi informacjami, w nadchodzących tygodniach będziemy mieli do przekazania kilka naprawdę ważnych i ekscytujących informacji. Bądźcie więc cierpliwi i czujni” – przekazał.

