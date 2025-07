Nadchodzi obiecujący serialowy thriller prosto z Alaski. Tego jeszcze nie było!

W sieci zadebiutował zwiastun kolejnego obiecującego serialowego thrillera. Za scenariusz i produkcję odpowiadają twórcy takich tytułów jak „Czarna lista” i „The Call” – Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio. Produkcję reżyseruje Sam Hargrave, znany z hitu akcji „Tyler Rake: Ocalenie”, co tylko potwierdza, że emocji i spektakularnych scen nie zabraknie.

Nowy serialowy thriller z Jasonem Clarkiem – walka o przetrwanie na Alasce

Na dalekiej, skutej lodem Alasce coś poszło bardzo nie tak. W samym sercu dzikiej północy rozbija się samolot transportujący więźniów, a wypadek w jednej chwili zmienia życie mieszkańców małego miasteczka. W nowym serialu „Ostatnia rubież” Jason Clarke wciela się w Franka Remnicka – samotnego funkcjonariusza, który odpowiada za porządek w jednym z najbardziej odizolowanych rejonów Stanów Zjednoczonych.

Frank, choć doświadczony i nieugięty, szybko zdaje sobie sprawę, że katastrofa lotnicza nie była zwykłym wypadkiem. Uwolnieni przestępcy zaczynają terroryzować lokalną społeczność, a wszystko wskazuje na to, że ktoś z zewnątrz steruje tym chaosem. To nie tylko walka z bezwzględnymi zbiegami – to wojna z cieniem, który czai się za granicą znanego porządku.

W obsadzie, oprócz Jasona Clarke’a, zobaczymy m.in. Dominica Coopera, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallasa Goldtootha, Taita Bluma oraz legendarną Alfre Woodard – nominowaną do Oscara i wielokrotną zdobywczynię nagrody Emmy.

Ten pełen napięcia, dziesięcioodcinkowy serial thriller pojawi się z dwoma pierwszymi odcinkami 10 października 2025 r., wyłącznie na Apple TV+. Kolejne odcinki będą dostępne w każdy piątek aż do 5 grudnia.

