6 rzeczy, które warto wiedzieć przed nowym sezonem „The Mandalorian”

Pierwszy odcinek 3. sezonu serialu „The Mandalorian” zadebiutuje na Disney+ już 1 marca. Na tej samej platformie obejrzycie dwie poprzednie odsłony.

3. sezon „The Mandalorian”. Co musisz wiedzieć?

UWAGA! Materiał zawiera pewne spoilery z 2 pierwszych sezonów.

1. Fabuła w pigułce



„The Mandalorian” to pierwszy serial aktorski osadzony w świecie „Gwiezdnych wojen”. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku i do tej pory doczekała się 16 odcinków (nazywanych rozdziałami), podzielonych równo pomiędzy dwa sezony. Wiadomo już, że poza 3. częścią, której premiera odbędzie się niebawem, zapowiedziana została także 4. seria.

Akcja „The Mandalorian” dzieje się 5 lat po wydarzeniach z filmu „Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi”. Trafiamy więc do świata, w którym upadło Imperium Galaktyczne, a Najwyższy Porządek wciąż jeszcze się nie narodził. Głównym bohaterem produkcji jest Din Djarin (Pedro Pascal) – samotny łowca nagród, który na swojej drodze spotyka obdarzone mocą Dziecko nieznanego pochodzenia.



2. Mandalorianin, czyli kto?



Nie sposób mówić o serialu bez znajomości mandaloriańskiego ludu, z którego wywodzi się główny bohater. Mandalorianie to wielorasowy lud, którego historia sięga tysięcy lat przed powstaniem Republiki. Słyną przede wszystkim z bycia najlepszymi, nieustraszonymi wojownikami, a ich znakiem rozpoznawczym są specjalne zbroje i hełmy. Stare prawo głosi, że Mandalorianin nigdy nie powinien zdejmować hełmu. Nie jest to zresztą jedyna zasada, którą w życiu kierują się ci wojownicy – ich postepowaniem rządzi ściśle określony kodeks moralny, a głównym mottem jest hasło „This is the way” („Tak każe obyczaj”), co oznacza właśnie postępowanie według ściśle określonych wartości.



3. Kim jest tajemnicze Dziecko?



Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ze świata „The Mandalorian” jest mały towarzysz głównego bohatera, przez długi czas nazywany Dzieckiem. Okazuje się, że Grogu, bo tak ma na imię postać, ma 50 lat i posiada potężną Moc, którą dysponują Jedi. Co zaś tyczy się imienia bohatera – nie jest ono znane od początku. Widzowie mogą je poznać dopiero w rozdziale 13! To właśnie wtedy małybohater zdradza swoje imię Ahsoce – członkini zakonu Jedi.

Fenomen Grogu błyskawicznie ogarnął niemal cały świat, a postać na stałe wpisała się do kanonu popkultury. Należy do tej samej rasy,co legendarny Mistrz Yoda, a jego ulubionym przysmakiem są… żaby.



4. Rozszerzenie świata Mandalorianina



„The Mandalorian”, choć jest stosunkowo młodym serialem, doczekał się już spin-offu! Mowa tu o „Księdze Boby Fetta”, w której widzowie mogli poznać historię kolejnego łowcy nagród. Boba Fett, który pojawia się w „The Mandalorian”, jest na tyle ciekawą postacią, że z pewnością zasłużył na własny serial. By w pełni móc cieszyć się 3. sezonem przygód Dina Djarina i małego Grogu, na pewno warto obejrzeć przynajmniej 3 epizody „Księgi Boby Fetta”, które rzucają dodatkowe światło na kilka ważnych wątków fabularnych. Te powiązane z akcją „The Mandalorian” to odcinki 5, 6 oraz 7.

Ale to jeszcze nie koniec spin-offów! Producenci zapowiedzieli też serię o przygodach Ahsoki, która w tym roku zadebiutuje w Disney+. Aż dwa seriale osadzone w tym samym świecie, niespełna 4 lata po premierze pierwszego sezonu „The Mandalorian” tylko potwierdzają, że produkcja odniosła niesamowity sukces.



5. Znane nazwiska



Jeśli przyjrzeć się bliżej nazwiskom współtwórców serialu, to gigantyczna popularność „The Mandalorian” nikogo nie zdziwi. Począwszy od obsady – główną rolę odgrywa Pedro Pascal - poprzez osoby odpowiadające za pracę kamer. Producentem wykonawczym serialu jest Jon Favreau, znany z wyreżyserowania dwóch pierwszych części „Iron Mana” oraz roli uroczego Happy’ego w uniwersum Marvela. Obok niego za produkcję „The Mandalorian” odpowiadali Dave Filoni (odpowiedzialny również za reżyserię niektórych odcinków) oraz Kathleen Kennedy. Reżyserami serialu byli dotychczas Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow oraz Rick Famuyiwa.



6. Nagrody



„The Mandalorian” już zaraz po premierze spotkał się z pozytywnym odbiorem, zarówno krytyków, jak i widzów serialu. O jego sukcesie świadczą nie tylko kolejne zapowiadane sezony i spin-offy, czy oceny na portalach filmowych, ale także nagrody branżowe. Produkcja została uhonorowana aż 14 Nagrodami Emmy, jednym Saturnem, jednym wyróżnieniem Critics Choice Super Awards, a to tylko część z nich. W 2021 roku „The Mandalorian” był również nominowany do Złotych Globów w kategorii Najlepszy serial dramatyczny. Czytaj też:

